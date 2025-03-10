- Wachstum
Trades insgesamt:
192
Gewinntrades:
110 (57.29%)
Verlusttrades:
82 (42.71%)
Bester Trade:
92.00 USD
Schlechtester Trade:
-41.44 USD
Bruttoprofit:
2 152.76 USD (217 255 pips)
Bruttoverlust:
-806.56 USD (90 534 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (201.08 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
296.61 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
9.45%
Max deposit load:
10.63%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
7.15
Long-Positionen:
161 (83.85%)
Short-Positionen:
31 (16.15%)
Profit-Faktor:
2.67
Mathematische Gewinnerwartung:
7.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.84 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-62.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-176.96 USD (7)
Wachstum pro Monat :
27.85%
Jahresprognose:
338.49%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
71.03 USD
Maximaler:
188.18 USD (11.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.87% (134.50 USD)
Kapital:
13.35% (101.57 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|190
|NDX100
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.4K
|NDX100
|-11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|138K
|NDX100
|-11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +92.00 USD
Schlechtester Trade: -41 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +201.08 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -62.75 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EightcapLtd-Real-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|3.20 × 5
|
EightcapLtd-Real-4
|3.86 × 2667
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
