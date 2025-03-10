SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Eightcap 491
Papada Pitchayachananon

Eightcap 491

Papada Pitchayachananon
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
47 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 490%
EightcapLtd-Real-4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
192
Gewinntrades:
110 (57.29%)
Verlusttrades:
82 (42.71%)
Bester Trade:
92.00 USD
Schlechtester Trade:
-41.44 USD
Bruttoprofit:
2 152.76 USD (217 255 pips)
Bruttoverlust:
-806.56 USD (90 534 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (201.08 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
296.61 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
9.45%
Max deposit load:
10.63%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
7.15
Long-Positionen:
161 (83.85%)
Short-Positionen:
31 (16.15%)
Profit-Faktor:
2.67
Mathematische Gewinnerwartung:
7.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.84 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-62.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-176.96 USD (7)
Wachstum pro Monat :
27.85%
Jahresprognose:
338.49%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
71.03 USD
Maximaler:
188.18 USD (11.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.87% (134.50 USD)
Kapital:
13.35% (101.57 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 190
NDX100 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.4K
NDX100 -11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 138K
NDX100 -11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +92.00 USD
Schlechtester Trade: -41 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +201.08 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -62.75 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EightcapLtd-Real-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Valutrades-Real-HK
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
1.17 × 12
ICMarketsSC-Live11
1.44 × 131
VantageFX-Live 1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.86 × 73
EightcapLtd-Real2
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
3.20 × 5
EightcapLtd-Real-4
3.86 × 2667
Axi-US09-Live
4.86 × 220
Exness-Real2
5.65 × 111
RoboForex-Pro-5
7.00 × 924
XMGlobal-Real 8
12.67 × 460
Tradeview-Markets Live 2
19.00 × 1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.29 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 14:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 18:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 10:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 07:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 02:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 09:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Eightcap 491
30 USD pro Monat
490%
0
0
USD
1K
USD
47
100%
192
57%
9%
2.66
7.01
USD
24%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.