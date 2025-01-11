- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
205
Gewinntrades:
118 (57.56%)
Verlusttrades:
87 (42.44%)
Bester Trade:
91.99 USD
Schlechtester Trade:
-41.33 USD
Bruttoprofit:
2 199.48 USD (222 344 pips)
Bruttoverlust:
-784.01 USD (78 056 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (254.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
301.35 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.34
Trading-Aktivität:
12.10%
Max deposit load:
10.38%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
7.65
Long-Positionen:
174 (84.88%)
Short-Positionen:
31 (15.12%)
Profit-Faktor:
2.81
Mathematische Gewinnerwartung:
6.90 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.01 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-133.97 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-176.52 USD (7)
Wachstum pro Monat :
17.44%
Jahresprognose:
211.54%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
13.38 USD
Maximaler:
185.07 USD (10.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.82% (133.97 USD)
Kapital:
12.40% (82.70 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|205
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|144K
|
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +91.99 USD
Schlechtester Trade: -41 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +254.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -133.97 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EightcapLtd-Real-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|3.20 × 5
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
