Adul Tanthuvanit

GoldBot1

Adul Tanthuvanit
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
49 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 458%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
205
Gewinntrades:
118 (57.56%)
Verlusttrades:
87 (42.44%)
Bester Trade:
91.99 USD
Schlechtester Trade:
-41.33 USD
Bruttoprofit:
2 199.48 USD (222 344 pips)
Bruttoverlust:
-784.01 USD (78 056 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (254.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
301.35 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.34
Trading-Aktivität:
12.10%
Max deposit load:
10.38%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
7.65
Long-Positionen:
174 (84.88%)
Short-Positionen:
31 (15.12%)
Profit-Faktor:
2.81
Mathematische Gewinnerwartung:
6.90 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.01 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-133.97 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-176.52 USD (7)
Wachstum pro Monat :
17.44%
Jahresprognose:
211.54%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
13.38 USD
Maximaler:
185.07 USD (10.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.82% (133.97 USD)
Kapital:
12.40% (82.70 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 205
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 144K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +91.99 USD
Schlechtester Trade: -41 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +254.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -133.97 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EightcapLtd-Real-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Valutrades-Real-HK
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
1.17 × 12
ICMarketsSC-Live11
1.44 × 131
EightcapLtd-Real-4
1.77 × 2370
VantageFX-Live 1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.86 × 73
EightcapLtd-Real2
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
3.20 × 5
Axi-US09-Live
4.86 × 220
Exness-Real2
5.65 × 111
RoboForex-Pro-5
7.00 × 924
XMGlobal-Real 8
12.67 × 460
Tradeview-Markets Live 2
19.00 × 1
GoldBot One EA
Keine Bewertungen
2025.12.29 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 23:47
Share of trading days is too low
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 02:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 16:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.15 16:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 12:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 05:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 15:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GoldBot1
30 USD pro Monat
458%
0
0
USD
1.4K
USD
49
100%
205
57%
12%
2.80
6.90
USD
20%
1:500
Kopieren

