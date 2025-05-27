Währungen / NPCE
NPCE: Neuropace Inc
10.31 USD 0.01 (0.10%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NPCE hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.22 bis zu einem Hoch von 10.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die Neuropace Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
10.22 10.38
Jahresspanne
5.66 18.37
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.32
- Eröffnung
- 10.33
- Bid
- 10.31
- Ask
- 10.61
- Tief
- 10.22
- Hoch
- 10.38
- Volumen
- 138
- Tagesänderung
- -0.10%
- Monatsänderung
- 15.45%
- 6-Monatsänderung
- -13.00%
- Jahresänderung
- 53.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K