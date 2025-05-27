QuotazioniSezioni
NPCE: Neuropace Inc

9.94 USD 0.38 (3.68%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NPCE ha avuto una variazione del -3.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.90 e ad un massimo di 10.38.

Segui le dinamiche di Neuropace Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
9.90 10.38
Intervallo Annuale
5.66 18.37
Chiusura Precedente
10.32
Apertura
10.33
Bid
9.94
Ask
10.24
Minimo
9.90
Massimo
10.38
Volume
640
Variazione giornaliera
-3.68%
Variazione Mensile
11.31%
Variazione Semestrale
-16.12%
Variazione Annuale
48.14%
21 settembre, domenica