Valute / NPCE
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NPCE: Neuropace Inc
9.94 USD 0.38 (3.68%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NPCE ha avuto una variazione del -3.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.90 e ad un massimo di 10.38.
Segui le dinamiche di Neuropace Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NPCE News
- NeuroPace stock remains Cantor Fitzgerald’s top pick for 2025
- NeuroPace stock price target lowered to $13 by Wolfe Research
- NeuroPace stock price target lowered to $15 by Wells Fargo on wider loss forecast
- NeuroPace Revenue Jumps 22 Percent in Q2
- NeuroPace, Inc. (NPCE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NeuroPace, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NPCE)
- Earnings call transcript: Neuropace Q2 2025 sees revenue rise; stock gains 2.7%
- NeuroPace, Inc. (NPCE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Neuropace earnings missed by $0.04, revenue topped estimates
- Stereotaxis Inc. (STXS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Orthofix (OFIX) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- AngioDynamics (ANGO) Reports Q4 Loss, Tops Revenue Estimates
- NeuroPace - Volatile, Uncertain, But Promising (NASDAQ:NPCE)
- NeuroPace stock maintains outperform rating at Leerink on expansion outlook
- NeuroPace stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- NeuroPace stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- NeuroPace stock maintains buy rating at UBS following physician survey
- NeuroPace stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- NeuroPace secures $75 million credit facility with MidCap Financial
- Cantor Fitzgerald maintains overweight rating on NeuroPace stock
- This Arista Networks Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Aclaris Therapeutics (NASDAQ:ACRS), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- H.C. Wainwright sets $18 target on NeuroPace stock with Buy rating
- Cantor Fitzgerald maintains Overweight on NeuroPace shares
Intervallo Giornaliero
9.90 10.38
Intervallo Annuale
5.66 18.37
- Chiusura Precedente
- 10.32
- Apertura
- 10.33
- Bid
- 9.94
- Ask
- 10.24
- Minimo
- 9.90
- Massimo
- 10.38
- Volume
- 640
- Variazione giornaliera
- -3.68%
- Variazione Mensile
- 11.31%
- Variazione Semestrale
- -16.12%
- Variazione Annuale
- 48.14%
21 settembre, domenica