NPCE: Neuropace Inc
10.14 USD 0.25 (2.53%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NPCE para hoje mudou para 2.53%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.86 e o mais alto foi 10.17.
Veja a dinâmica do par de moedas Neuropace Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NPCE Notícias
- NeuroPace stock remains Cantor Fitzgerald’s top pick for 2025
- NeuroPace stock price target lowered to $13 by Wolfe Research
- NeuroPace stock price target lowered to $15 by Wells Fargo on wider loss forecast
- NeuroPace Revenue Jumps 22 Percent in Q2
- NeuroPace, Inc. (NPCE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NeuroPace, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NPCE)
- Earnings call transcript: Neuropace Q2 2025 sees revenue rise; stock gains 2.7%
- NeuroPace, Inc. (NPCE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Neuropace earnings missed by $0.04, revenue topped estimates
- Stereotaxis Inc. (STXS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Orthofix (OFIX) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- AngioDynamics (ANGO) Reports Q4 Loss, Tops Revenue Estimates
- NeuroPace - Volatile, Uncertain, But Promising (NASDAQ:NPCE)
- NeuroPace stock maintains outperform rating at Leerink on expansion outlook
- NeuroPace stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- NeuroPace stock maintains buy rating at UBS following physician survey
- NeuroPace secures $75 million credit facility with MidCap Financial
- Cantor Fitzgerald maintains overweight rating on NeuroPace stock
- This Arista Networks Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Aclaris Therapeutics (NASDAQ:ACRS), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- H.C. Wainwright sets $18 target on NeuroPace stock with Buy rating
- Cantor Fitzgerald maintains Overweight on NeuroPace shares
Faixa diária
9.86 10.17
Faixa anual
5.66 18.37
- Fechamento anterior
- 9.89
- Open
- 9.95
- Bid
- 10.14
- Ask
- 10.44
- Low
- 9.86
- High
- 10.17
- Volume
- 111
- Mudança diária
- 2.53%
- Mudança mensal
- 13.55%
- Mudança de 6 meses
- -14.43%
- Mudança anual
- 51.12%
