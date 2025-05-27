Валюты / NPCE
NPCE: Neuropace Inc
9.80 USD 0.02 (0.20%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NPCE за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.68, а максимальная — 9.92.
Следите за динамикой Neuropace Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NPCE
Дневной диапазон
9.68 9.92
Годовой диапазон
5.66 18.37
- Предыдущее закрытие
- 9.82
- Open
- 9.77
- Bid
- 9.80
- Ask
- 10.10
- Low
- 9.68
- High
- 9.92
- Объем
- 362
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- 9.74%
- 6-месячное изменение
- -17.30%
- Годовое изменение
- 46.05%
