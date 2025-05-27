通貨 / NPCE
NPCE: Neuropace Inc
10.32 USD 0.43 (4.35%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NPCEの今日の為替レートは、4.35%変化しました。日中、通貨は1あたり9.86の安値と10.34の高値で取引されました。
Neuropace Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
9.86 10.34
1年のレンジ
5.66 18.37
- 以前の終値
- 9.89
- 始値
- 9.95
- 買値
- 10.32
- 買値
- 10.62
- 安値
- 9.86
- 高値
- 10.34
- 出来高
- 280
- 1日の変化
- 4.35%
- 1ヶ月の変化
- 15.57%
- 6ヶ月の変化
- -12.91%
- 1年の変化
- 53.80%
