Dövizler / NPCE
NPCE: Neuropace Inc
9.94 USD 0.38 (3.68%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NPCE fiyatı bugün -3.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.90 ve Yüksek fiyatı olarak 10.38 aralığında işlem gördü.
Neuropace Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NPCE haberleri
Günlük aralık
9.90 10.38
Yıllık aralık
5.66 18.37
- Önceki kapanış
- 10.32
- Açılış
- 10.33
- Satış
- 9.94
- Alış
- 10.24
- Düşük
- 9.90
- Yüksek
- 10.38
- Hacim
- 640
- Günlük değişim
- -3.68%
- Aylık değişim
- 11.31%
- 6 aylık değişim
- -16.12%
- Yıllık değişim
- 48.14%
21 Eylül, Pazar