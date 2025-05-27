Devises / NPCE
NPCE: Neuropace Inc
9.94 USD 0.38 (3.68%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NPCE a changé de -3.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.90 et à un maximum de 10.38.
Suivez la dynamique Neuropace Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NPCE Nouvelles
- NeuroPace stock remains Cantor Fitzgerald’s top pick for 2025
- NeuroPace stock price target lowered to $13 by Wolfe Research
- NeuroPace stock price target lowered to $15 by Wells Fargo on wider loss forecast
- NeuroPace Revenue Jumps 22 Percent in Q2
- NeuroPace, Inc. (NPCE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NeuroPace, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NPCE)
- Earnings call transcript: Neuropace Q2 2025 sees revenue rise; stock gains 2.7%
- NeuroPace, Inc. (NPCE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Neuropace earnings missed by $0.04, revenue topped estimates
- NeuroPace - Volatile, Uncertain, But Promising (NASDAQ:NPCE)
- NeuroPace stock maintains outperform rating at Leerink on expansion outlook
- NeuroPace stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- NeuroPace stock maintains buy rating at UBS following physician survey
- NeuroPace secures $75 million credit facility with MidCap Financial
- Cantor Fitzgerald maintains overweight rating on NeuroPace stock
- This Arista Networks Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Aclaris Therapeutics (NASDAQ:ACRS), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- H.C. Wainwright sets $18 target on NeuroPace stock with Buy rating
- Cantor Fitzgerald maintains Overweight on NeuroPace shares
Range quotidien
9.90 10.38
Range Annuel
5.66 18.37
- Clôture Précédente
- 10.32
- Ouverture
- 10.33
- Bid
- 9.94
- Ask
- 10.24
- Plus Bas
- 9.90
- Plus Haut
- 10.38
- Volume
- 640
- Changement quotidien
- -3.68%
- Changement Mensuel
- 11.31%
- Changement à 6 Mois
- -16.12%
- Changement Annuel
- 48.14%
20 septembre, samedi