货币 / NPCE
NPCE: Neuropace Inc
9.92 USD 0.12 (1.22%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NPCE汇率已更改1.22%。当日，交易品种以低点9.72和高点10.05进行交易。
关注Neuropace Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NPCE新闻
- NeuroPace stock remains Cantor Fitzgerald’s top pick for 2025
- NeuroPace stock price target lowered to $13 by Wolfe Research
- NeuroPace stock price target lowered to $15 by Wells Fargo on wider loss forecast
- NeuroPace Revenue Jumps 22 Percent in Q2
- NeuroPace, Inc. (NPCE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NeuroPace, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NPCE)
- Earnings call transcript: Neuropace Q2 2025 sees revenue rise; stock gains 2.7%
- NeuroPace, Inc. (NPCE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Neuropace earnings missed by $0.04, revenue topped estimates
- NeuroPace - Volatile, Uncertain, But Promising (NASDAQ:NPCE)
- NeuroPace stock maintains outperform rating at Leerink on expansion outlook
- NeuroPace stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- NeuroPace stock maintains buy rating at UBS following physician survey
- NeuroPace secures $75 million credit facility with MidCap Financial
- Cantor Fitzgerald maintains overweight rating on NeuroPace stock
- This Arista Networks Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Aclaris Therapeutics (NASDAQ:ACRS), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- H.C. Wainwright sets $18 target on NeuroPace stock with Buy rating
- Cantor Fitzgerald maintains Overweight on NeuroPace shares
日范围
9.72 10.05
年范围
5.66 18.37
- 前一天收盘价
- 9.80
- 开盘价
- 9.80
- 卖价
- 9.92
- 买价
- 10.22
- 最低价
- 9.72
- 最高价
- 10.05
- 交易量
- 291
- 日变化
- 1.22%
- 月变化
- 11.09%
- 6个月变化
- -16.29%
- 年变化
- 47.84%
