KurseKategorien
Währungen / FSS
Zurück zum Aktien

FSS: Federal Signal Corporation

127.66 USD 2.64 (2.11%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FSS hat sich für heute um 2.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 125.45 bis zu einem Hoch von 128.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die Federal Signal Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FSS News

Tagesspanne
125.45 128.19
Jahresspanne
66.47 130.28
Vorheriger Schlusskurs
125.02
Eröffnung
125.68
Bid
127.66
Ask
127.96
Tief
125.45
Hoch
128.19
Volumen
581
Tagesänderung
2.11%
Monatsänderung
4.90%
6-Monatsänderung
74.88%
Jahresänderung
37.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K