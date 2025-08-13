FiyatlarBölümler
FSS: Federal Signal Corporation

125.35 USD 2.31 (1.81%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FSS fiyatı bugün -1.81% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 124.82 ve Yüksek fiyatı olarak 128.05 aralığında işlem gördü.

Federal Signal Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
124.82 128.05
Yıllık aralık
66.47 130.28
Önceki kapanış
127.66
Açılış
127.62
Satış
125.35
Alış
125.65
Düşük
124.82
Yüksek
128.05
Hacim
432
Günlük değişim
-1.81%
Aylık değişim
3.00%
6 aylık değişim
71.71%
Yıllık değişim
34.87%
21 Eylül, Pazar