FSS: Federal Signal Corporation
125.35 USD 2.31 (1.81%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FSS fiyatı bugün -1.81% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 124.82 ve Yüksek fiyatı olarak 128.05 aralığında işlem gördü.
Federal Signal Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FSS haberleri
Günlük aralık
124.82 128.05
Yıllık aralık
66.47 130.28
- Önceki kapanış
- 127.66
- Açılış
- 127.62
- Satış
- 125.35
- Alış
- 125.65
- Düşük
- 124.82
- Yüksek
- 128.05
- Hacim
- 432
- Günlük değişim
- -1.81%
- Aylık değişim
- 3.00%
- 6 aylık değişim
- 71.71%
- Yıllık değişim
- 34.87%
21 Eylül, Pazar