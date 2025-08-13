Devises / FSS
FSS: Federal Signal Corporation
125.35 USD 2.31 (1.81%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FSS a changé de -1.81% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 124.82 et à un maximum de 128.05.
Suivez la dynamique Federal Signal Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FSS Nouvelles
Range quotidien
124.82 128.05
Range Annuel
66.47 130.28
- Clôture Précédente
- 127.66
- Ouverture
- 127.62
- Bid
- 125.35
- Ask
- 125.65
- Plus Bas
- 124.82
- Plus Haut
- 128.05
- Volume
- 432
- Changement quotidien
- -1.81%
- Changement Mensuel
- 3.00%
- Changement à 6 Mois
- 71.71%
- Changement Annuel
- 34.87%
20 septembre, samedi