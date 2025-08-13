CotationsSections
FSS: Federal Signal Corporation

125.35 USD 2.31 (1.81%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FSS a changé de -1.81% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 124.82 et à un maximum de 128.05.

Suivez la dynamique Federal Signal Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
124.82 128.05
Range Annuel
66.47 130.28
Clôture Précédente
127.66
Ouverture
127.62
Bid
125.35
Ask
125.65
Plus Bas
124.82
Plus Haut
128.05
Volume
432
Changement quotidien
-1.81%
Changement Mensuel
3.00%
Changement à 6 Mois
71.71%
Changement Annuel
34.87%
