FSS: Federal Signal Corporation
125.73 USD 0.71 (0.57%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FSS para hoje mudou para 0.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 125.45 e o mais alto foi 125.73.
Veja a dinâmica do par de moedas Federal Signal Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
125.45 125.73
Faixa anual
66.47 130.28
- Fechamento anterior
- 125.02
- Open
- 125.68
- Bid
- 125.73
- Ask
- 126.03
- Low
- 125.45
- High
- 125.73
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 0.57%
- Mudança mensal
- 3.31%
- Mudança de 6 meses
- 72.23%
- Mudança anual
- 35.28%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh