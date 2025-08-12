クォートセクション
通貨 / FSS
FSS: Federal Signal Corporation

127.66 USD 2.64 (2.11%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FSSの今日の為替レートは、2.11%変化しました。日中、通貨は1あたり125.45の安値と128.19の高値で取引されました。

Federal Signal Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
125.45 128.19
1年のレンジ
66.47 130.28
以前の終値
125.02
始値
125.68
買値
127.66
買値
127.96
安値
125.45
高値
128.19
出来高
581
1日の変化
2.11%
1ヶ月の変化
4.90%
6ヶ月の変化
74.88%
1年の変化
37.36%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K