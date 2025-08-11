КотировкиРазделы
FSS: Federal Signal Corporation

125.50 USD 0.75 (0.59%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FSS за сегодня изменился на -0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 124.46, а максимальная — 126.33.

Следите за динамикой Federal Signal Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
124.46 126.33
Годовой диапазон
66.47 130.28
Предыдущее закрытие
126.25
Open
126.33
Bid
125.50
Ask
125.80
Low
124.46
High
126.33
Объем
369
Дневное изменение
-0.59%
Месячное изменение
3.12%
6-месячное изменение
71.92%
Годовое изменение
35.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.