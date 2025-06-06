Währungen / ECON
ECON: Columbia Emerging Markets Consumer ETF
26.45 USD 0.05 (0.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ECON hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.41 bis zu einem Hoch von 26.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Columbia Emerging Markets Consumer ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ECON News
Tagesspanne
26.41 26.45
Jahresspanne
18.97 26.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.50
- Eröffnung
- 26.42
- Bid
- 26.45
- Ask
- 26.75
- Tief
- 26.41
- Hoch
- 26.45
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- -0.19%
- Monatsänderung
- 7.52%
- 6-Monatsänderung
- 20.83%
- Jahresänderung
- 17.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K