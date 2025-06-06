KurseKategorien
Währungen / ECON
ECON: Columbia Emerging Markets Consumer ETF

26.45 USD 0.05 (0.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ECON hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.41 bis zu einem Hoch von 26.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die Columbia Emerging Markets Consumer ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
26.41 26.45
Jahresspanne
18.97 26.61
Vorheriger Schlusskurs
26.50
Eröffnung
26.42
Bid
26.45
Ask
26.75
Tief
26.41
Hoch
26.45
Volumen
12
Tagesänderung
-0.19%
Monatsänderung
7.52%
6-Monatsänderung
20.83%
Jahresänderung
17.66%
