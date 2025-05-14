КотировкиРазделы
ECON: Columbia Emerging Markets Consumer ETF

26.45 USD 0.27 (1.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ECON за сегодня изменился на 1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.32, а максимальная — 26.45.

Следите за динамикой Columbia Emerging Markets Consumer ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
26.32 26.45
Годовой диапазон
18.97 26.45
Предыдущее закрытие
26.18
Open
26.32
Bid
26.45
Ask
26.75
Low
26.32
High
26.45
Объем
11
Дневное изменение
1.03%
Месячное изменение
7.52%
6-месячное изменение
20.83%
Годовое изменение
17.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.