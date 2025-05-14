Валюты / ECON
ECON: Columbia Emerging Markets Consumer ETF
26.45 USD 0.27 (1.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ECON за сегодня изменился на 1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.32, а максимальная — 26.45.
Следите за динамикой Columbia Emerging Markets Consumer ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ECON
Дневной диапазон
26.32 26.45
Годовой диапазон
18.97 26.45
- Предыдущее закрытие
- 26.18
- Open
- 26.32
- Bid
- 26.45
- Ask
- 26.75
- Low
- 26.32
- High
- 26.45
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 1.03%
- Месячное изменение
- 7.52%
- 6-месячное изменение
- 20.83%
- Годовое изменение
- 17.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.