ECON: Columbia Emerging Markets Consumer ETF

26.42 USD 0.08 (0.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ECON ha avuto una variazione del -0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.41 e ad un massimo di 26.45.

Segui le dinamiche di Columbia Emerging Markets Consumer ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
26.41 26.45
Intervallo Annuale
18.97 26.61
Chiusura Precedente
26.50
Apertura
26.42
Bid
26.42
Ask
26.72
Minimo
26.41
Massimo
26.45
Volume
13
Variazione giornaliera
-0.30%
Variazione Mensile
7.40%
Variazione Semestrale
20.69%
Variazione Annuale
17.53%
