ECON: Columbia Emerging Markets Consumer ETF
26.42 USD 0.08 (0.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ECON ha avuto una variazione del -0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.41 e ad un massimo di 26.45.
Segui le dinamiche di Columbia Emerging Markets Consumer ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
26.41 26.45
Intervallo Annuale
18.97 26.61
- Chiusura Precedente
- 26.50
- Apertura
- 26.42
- Bid
- 26.42
- Ask
- 26.72
- Minimo
- 26.41
- Massimo
- 26.45
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- -0.30%
- Variazione Mensile
- 7.40%
- Variazione Semestrale
- 20.69%
- Variazione Annuale
- 17.53%
21 settembre, domenica