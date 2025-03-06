Währungen / COOK
COOK: Traeger Inc
1.31 USD 0.04 (2.96%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von COOK hat sich für heute um -2.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.31 bis zu einem Hoch von 1.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Traeger Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
COOK News
Tagesspanne
1.31 1.35
Jahresspanne
1.20 3.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.35
- Eröffnung
- 1.34
- Bid
- 1.31
- Ask
- 1.61
- Tief
- 1.31
- Hoch
- 1.35
- Volumen
- 36
- Tagesänderung
- -2.96%
- Monatsänderung
- 4.80%
- 6-Monatsänderung
- -19.63%
- Jahresänderung
- -64.78%
