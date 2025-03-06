Currencies / COOK
COOK: Traeger Inc
1.36 USD 0.03 (2.26%)
Sector: Consumer Cyclical Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
COOK exchange rate has changed by 2.26% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 1.30 and at a high of 1.38.
Follow Traeger Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COOK News
- Miran set to vote at this week’s Fed meeting. Here’s what to expect on Wednesday.
- Is the White House Gold a Home Depot (NYSE:HD) Special? Shares Slip as Investigations Start - TipRanks.com
- Who is Lisa Cook? A closer look at Trump’s new target at the Federal Reserve.
- B.Riley downgrades Traeger stock rating to Neutral on persistent sales decline
- Traeger stock price target lowered to $1.75 at Telsey on weak sales
- Traeger, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:COOK)
- Compared to Estimates, Traeger (COOK) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Traeger (COOK) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Traeger Q2 2025 slides: Revenue drops 13.6% amid tariff challenges, cost-cutting plan launched
- Sunday Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks on Friday
- Traeger CEO Jeremy Andrus acquires $1m in common stock
- Wednesday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks
- Traeger CEO Jeremy Andrus acquires $4,375 in common stock
- Cooks Coffee reports surge in annual revenue and store sales
- Traeger Stock: Buying After This Plunge Could Offer Strong Upside (NYSE:COOK)
- Traeger, Inc. shareholders elect directors, ratify auditors
- Traeger Inc. announces restructuring plan
- Traeger Inc. outlook revised to negative at S&P due to tariff exposure
- Traeger's Weak Sales Outlook & Tariff Risks Weigh on Growth, Analyst Downgrades Stock - Traeger (NYSE:COOK)
- This Traeger Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 3 Downgrades For Friday - Air Lease (NYSE:AL), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- Traeger (COOK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Traeger, Inc. (COOK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Traeger, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:COOK)
- Traeger: IoT Boom, FCF, And Cheap (NYSE:COOK)
Daily Range
1.30 1.38
Year Range
1.20 3.75
- Previous Close
- 1.33
- Open
- 1.32
- Bid
- 1.36
- Ask
- 1.66
- Low
- 1.30
- High
- 1.38
- Volume
- 257
- Daily Change
- 2.26%
- Month Change
- 8.80%
- 6 Months Change
- -16.56%
- Year Change
- -63.44%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%