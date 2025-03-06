通貨 / COOK
COOK: Traeger Inc
1.35 USD 0.05 (3.85%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
COOKの今日の為替レートは、3.85%変化しました。日中、通貨は1あたり1.29の安値と1.38の高値で取引されました。
Traeger Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
COOK News
- Miran set to vote at this week’s Fed meeting. Here’s what to expect on Wednesday.
- Is the White House Gold a Home Depot (NYSE:HD) Special? Shares Slip as Investigations Start - TipRanks.com
- Who is Lisa Cook? A closer look at Trump’s new target at the Federal Reserve.
- B.Riley downgrades Traeger stock rating to Neutral on persistent sales decline
- Traeger stock price target lowered to $1.75 at Telsey on weak sales
- Traeger, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:COOK)
- Compared to Estimates, Traeger (COOK) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Traeger (COOK) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Traeger Q2 2025 slides: Revenue drops 13.6% amid tariff challenges, cost-cutting plan launched
- Sunday Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks on Friday
- Traeger CEO Jeremy Andrus acquires $1m in common stock
- Wednesday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks
- Traeger CEO Jeremy Andrus acquires $4,375 in common stock
- Cooks Coffee reports surge in annual revenue and store sales
- Traeger Stock: Buying After This Plunge Could Offer Strong Upside (NYSE:COOK)
- Traeger, Inc. shareholders elect directors, ratify auditors
- Traeger Inc. announces restructuring plan
- Traeger Inc. outlook revised to negative at S&P due to tariff exposure
- Traeger's Weak Sales Outlook & Tariff Risks Weigh on Growth, Analyst Downgrades Stock - Traeger (NYSE:COOK)
- This Traeger Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 3 Downgrades For Friday - Air Lease (NYSE:AL), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- Traeger (COOK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Traeger, Inc. (COOK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Traeger, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:COOK)
- Traeger: IoT Boom, FCF, And Cheap (NYSE:COOK)
1日のレンジ
1.29 1.38
1年のレンジ
1.20 3.75
- 以前の終値
- 1.30
- 始値
- 1.31
- 買値
- 1.35
- 買値
- 1.65
- 安値
- 1.29
- 高値
- 1.38
- 出来高
- 333
- 1日の変化
- 3.85%
- 1ヶ月の変化
- 8.00%
- 6ヶ月の変化
- -17.18%
- 1年の変化
- -63.71%
