통화 / COOK
COOK: Traeger Inc
1.30 USD 0.05 (3.70%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
COOK 환율이 오늘 -3.70%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.29이고 고가는 1.35이었습니다.
Traeger Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COOK News
- Miran set to vote at this week’s Fed meeting. Here’s what to expect on Wednesday.
- Is the White House Gold a Home Depot (NYSE:HD) Special? Shares Slip as Investigations Start - TipRanks.com
- Who is Lisa Cook? A closer look at Trump’s new target at the Federal Reserve.
- B.Riley downgrades Traeger stock rating to Neutral on persistent sales decline
- Traeger stock price target lowered to $1.75 at Telsey on weak sales
- Traeger, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:COOK)
- Compared to Estimates, Traeger (COOK) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Traeger (COOK) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Traeger Q2 2025 slides: Revenue drops 13.6% amid tariff challenges, cost-cutting plan launched
- Sunday Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks on Friday
- Traeger CEO Jeremy Andrus acquires $1m in common stock
- Wednesday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks
- Traeger CEO Jeremy Andrus acquires $4,375 in common stock
- Cooks Coffee reports surge in annual revenue and store sales
- Traeger Stock: Buying After This Plunge Could Offer Strong Upside (NYSE:COOK)
- Traeger, Inc. shareholders elect directors, ratify auditors
- Traeger Inc. announces restructuring plan
- Traeger Inc. outlook revised to negative at S&P due to tariff exposure
- Traeger's Weak Sales Outlook & Tariff Risks Weigh on Growth, Analyst Downgrades Stock - Traeger (NYSE:COOK)
- This Traeger Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 3 Downgrades For Friday - Air Lease (NYSE:AL), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- Traeger (COOK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Traeger, Inc. (COOK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Traeger, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:COOK)
- Traeger: IoT Boom, FCF, And Cheap (NYSE:COOK)
일일 변동 비율
1.29 1.35
년간 변동
1.20 3.75
- 이전 종가
- 1.35
- 시가
- 1.34
- Bid
- 1.30
- Ask
- 1.60
- 저가
- 1.29
- 고가
- 1.35
- 볼륨
- 220
- 일일 변동
- -3.70%
- 월 변동
- 4.00%
- 6개월 변동
- -20.25%
- 년간 변동율
- -65.05%
20 9월, 토요일