COOK: Traeger Inc
1.30 USD 0.06 (4.41%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de COOK de hoy ha cambiado un -4.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.27, mientras que el máximo ha alcanzado 1.38.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Traeger Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
COOK News
- Miran set to vote at this week’s Fed meeting. Here’s what to expect on Wednesday.
- Is the White House Gold a Home Depot (NYSE:HD) Special? Shares Slip as Investigations Start - TipRanks.com
- Who is Lisa Cook? A closer look at Trump’s new target at the Federal Reserve.
- B.Riley downgrades Traeger stock rating to Neutral on persistent sales decline
- Traeger stock price target lowered to $1.75 at Telsey on weak sales
- Traeger, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:COOK)
- Compared to Estimates, Traeger (COOK) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Traeger (COOK) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Traeger Q2 2025 slides: Revenue drops 13.6% amid tariff challenges, cost-cutting plan launched
- Sunday Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks on Friday
- Traeger CEO Jeremy Andrus acquires $1m in common stock
- Wednesday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks
- Traeger CEO Jeremy Andrus acquires $4,375 in common stock
- Cooks Coffee reports surge in annual revenue and store sales
- Traeger Stock: Buying After This Plunge Could Offer Strong Upside (NYSE:COOK)
- Traeger, Inc. shareholders elect directors, ratify auditors
- Traeger Inc. announces restructuring plan
- Traeger Inc. outlook revised to negative at S&P due to tariff exposure
- Traeger's Weak Sales Outlook & Tariff Risks Weigh on Growth, Analyst Downgrades Stock - Traeger (NYSE:COOK)
- This Traeger Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 3 Downgrades For Friday - Air Lease (NYSE:AL), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- Traeger (COOK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Traeger, Inc. (COOK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Traeger, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:COOK)
- Traeger: IoT Boom, FCF, And Cheap (NYSE:COOK)
Rango diario
1.27 1.38
Rango anual
1.20 3.75
- Cierres anteriores
- 1.36
- Open
- 1.38
- Bid
- 1.30
- Ask
- 1.60
- Low
- 1.27
- High
- 1.38
- Volumen
- 328
- Cambio diario
- -4.41%
- Cambio mensual
- 4.00%
- Cambio a 6 meses
- -20.25%
- Cambio anual
- -65.05%
