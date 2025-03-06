Валюты / COOK
COOK: Traeger Inc
1.36 USD 0.03 (2.26%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс COOK за сегодня изменился на 2.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.30, а максимальная — 1.38.
Следите за динамикой Traeger Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости COOK
- B.Riley downgrades Traeger stock rating to Neutral on persistent sales decline
- Traeger stock price target lowered to $1.75 at Telsey on weak sales
- Traeger, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:COOK)
- Compared to Estimates, Traeger (COOK) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Traeger (COOK) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Traeger Q2 2025 slides: Revenue drops 13.6% amid tariff challenges, cost-cutting plan launched
- Traeger Stock: Buying After This Plunge Could Offer Strong Upside (NYSE:COOK)
- Traeger, Inc. shareholders elect directors, ratify auditors
- Traeger Inc. announces restructuring plan
- Traeger Inc. outlook revised to negative at S&P due to tariff exposure
- Traeger's Weak Sales Outlook & Tariff Risks Weigh on Growth, Analyst Downgrades Stock - Traeger (NYSE:COOK)
- This Traeger Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 3 Downgrades For Friday - Air Lease (NYSE:AL), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- Traeger (COOK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Traeger, Inc. (COOK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Traeger, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:COOK)
- Traeger: IoT Boom, FCF, And Cheap (NYSE:COOK)
Дневной диапазон
1.30 1.38
Годовой диапазон
1.20 3.75
- Предыдущее закрытие
- 1.33
- Open
- 1.32
- Bid
- 1.36
- Ask
- 1.66
- Low
- 1.30
- High
- 1.38
- Объем
- 257
- Дневное изменение
- 2.26%
- Месячное изменение
- 8.80%
- 6-месячное изменение
- -16.56%
- Годовое изменение
- -63.44%
