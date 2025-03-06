QuotazioniSezioni
Valute / COOK
Tornare a Azioni

COOK: Traeger Inc

1.30 USD 0.05 (3.70%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio COOK ha avuto una variazione del -3.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.29 e ad un massimo di 1.35.

Segui le dinamiche di Traeger Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COOK News

Intervallo Giornaliero
1.29 1.35
Intervallo Annuale
1.20 3.75
Chiusura Precedente
1.35
Apertura
1.34
Bid
1.30
Ask
1.60
Minimo
1.29
Massimo
1.35
Volume
220
Variazione giornaliera
-3.70%
Variazione Mensile
4.00%
Variazione Semestrale
-20.25%
Variazione Annuale
-65.05%
21 settembre, domenica