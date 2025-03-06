Valute / COOK
COOK: Traeger Inc
1.30 USD 0.05 (3.70%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio COOK ha avuto una variazione del -3.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.29 e ad un massimo di 1.35.
Segui le dinamiche di Traeger Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.29 1.35
Intervallo Annuale
1.20 3.75
- Chiusura Precedente
- 1.35
- Apertura
- 1.34
- Bid
- 1.30
- Ask
- 1.60
- Minimo
- 1.29
- Massimo
- 1.35
- Volume
- 220
- Variazione giornaliera
- -3.70%
- Variazione Mensile
- 4.00%
- Variazione Semestrale
- -20.25%
- Variazione Annuale
- -65.05%
21 settembre, domenica