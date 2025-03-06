货币 / COOK
COOK: Traeger Inc
1.31 USD 0.05 (3.68%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日COOK汇率已更改-3.68%。当日，交易品种以低点1.27和高点1.38进行交易。
关注Traeger Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COOK新闻
- Miran set to vote at this week’s Fed meeting. Here’s what to expect on Wednesday.
- Is the White House Gold a Home Depot (NYSE:HD) Special? Shares Slip as Investigations Start - TipRanks.com
- Who is Lisa Cook? A closer look at Trump’s new target at the Federal Reserve.
- B.Riley downgrades Traeger stock rating to Neutral on persistent sales decline
- Traeger stock price target lowered to $1.75 at Telsey on weak sales
- Traeger, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:COOK)
- Compared to Estimates, Traeger (COOK) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Traeger (COOK) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Traeger Q2 2025 slides: Revenue drops 13.6% amid tariff challenges, cost-cutting plan launched
- Sunday Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks on Friday
- Traeger CEO Jeremy Andrus acquires $1m in common stock
- Wednesday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks
- Traeger CEO Jeremy Andrus acquires $4,375 in common stock
- Cooks Coffee reports surge in annual revenue and store sales
- Traeger Stock: Buying After This Plunge Could Offer Strong Upside (NYSE:COOK)
- Traeger, Inc. shareholders elect directors, ratify auditors
- Traeger Inc. announces restructuring plan
- Traeger Inc. outlook revised to negative at S&P due to tariff exposure
- Traeger's Weak Sales Outlook & Tariff Risks Weigh on Growth, Analyst Downgrades Stock - Traeger (NYSE:COOK)
- This Traeger Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 3 Downgrades For Friday - Air Lease (NYSE:AL), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- Traeger (COOK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Traeger, Inc. (COOK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Traeger, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:COOK)
- Traeger: IoT Boom, FCF, And Cheap (NYSE:COOK)
日范围
1.27 1.38
年范围
1.20 3.75
- 前一天收盘价
- 1.36
- 开盘价
- 1.38
- 卖价
- 1.31
- 买价
- 1.61
- 最低价
- 1.27
- 最高价
- 1.38
- 交易量
- 287
- 日变化
- -3.68%
- 月变化
- 4.80%
- 6个月变化
- -19.63%
- 年变化
- -64.78%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值