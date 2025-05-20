Währungen / BURU
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BURU: Nuburu Inc
0.14 USD 0.01 (6.67%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BURU hat sich für heute um -6.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.13 bis zu einem Hoch von 0.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nuburu Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BURU News
- Nuburu schließt Kapitalerhöhung über 12 Millionen US-Dollar zur Finanzierung von Übernahmen ab
- NUBURU completes $12 million public offering to fund acquisitions
- Nuburu schließt Kapitalerhöhung über 12 Millionen Dollar zur Finanzierung von Akquisitionsplänen ab
- Nuburu closes $12 million public offering to fund acquisition plans
- Supply@ME Kapital: Finanzierungstranche von Nuburu über 2 Mio. US-Dollar ausstehend
- Supply@ME Capital awaits $2 million funding tranche from Nuburu
- Nuburu sichert sich 12 Mio. US-Dollar zur Finanzierung der Neuausrichtung auf das Verteidigungsgeschäft
- NUBURU prices $12 million public offering to fund defense strategy
- Nuburu outlines plans for defense & security hub in letter to shareholders
- Nuburu stock soars after modified Tekne acquisition terms
- Nuburu completes first step in phased acquisition of Tekne
- Nuburu clarifies Tekne acquisition will proceed in phases
- NYSE American accepts NUBURU’s compliance plan, extends listing
- Nuburu stockholders approve share increase and reverse split at annual meeting
- Nuburu stockholders approve financing strategy for defense-tech pivot
- Supply@ME Capital receives delayed $300,000 funding tranche from Nuburu
- Nuburu reports progress on Tekne acquisition for defense hub
- Supply@ME Capital amends funding facility with Nuburu
- NUBURU eyes Tekne acquisition to bolster defense tech
- NUBURU Reveals Its Strategic Trajectory in the Defense Sector
Tagesspanne
0.13 0.15
Jahresspanne
0.12 1.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.15
- Eröffnung
- 0.14
- Bid
- 0.14
- Ask
- 0.44
- Tief
- 0.13
- Hoch
- 0.15
- Volumen
- 3.505 K
- Tagesänderung
- -6.67%
- Monatsänderung
- -12.50%
- 6-Monatsänderung
- -33.33%
- Jahresänderung
- -73.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K