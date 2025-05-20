Valute / BURU
BURU: Nuburu Inc
0.14 USD 0.01 (6.67%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BURU ha avuto una variazione del -6.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.13 e ad un massimo di 0.15.
Segui le dinamiche di Nuburu Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BURU News
- NUBURU completa un’offerta pubblica da 12 milioni di dollari per finanziare acquisizioni
- Nuburu chiude un’offerta pubblica da 12 milioni di dollari per finanziare piani di acquisizione
- Supply@ME Capital in attesa di una tranche di finanziamento di $2 milioni da Nuburu
- NUBURU fissa il prezzo dell’offerta pubblica di $12 milioni per finanziare la strategia di difesa
Intervallo Giornaliero
0.13 0.15
Intervallo Annuale
0.12 1.53
- Chiusura Precedente
- 0.15
- Apertura
- 0.14
- Bid
- 0.14
- Ask
- 0.44
- Minimo
- 0.13
- Massimo
- 0.15
- Volume
- 3.780 K
- Variazione giornaliera
- -6.67%
- Variazione Mensile
- -12.50%
- Variazione Semestrale
- -33.33%
- Variazione Annuale
- -73.08%
21 settembre, domenica