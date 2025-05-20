Divisas / BURU
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BURU: Nuburu Inc
0.14 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BURU de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.14, mientras que el máximo ha alcanzado 0.14.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nuburu Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BURU News
- NUBURU completa una oferta pública de 12 millones de dólares para financiar adquisiciones
- NUBURU completa oferta pública de $12 millones para financiar adquisiciones
- NUBURU completes $12 million public offering to fund acquisitions
- Nuburu cierra oferta pública de $12 millones para financiar planes de adquisición
- Nuburu cierra una oferta pública de 12 millones de dólares para financiar planes de adquisición
- Nuburu closes $12 million public offering to fund acquisition plans
- Supply@ME Capital espera tramo de financiamiento de $2 millones de Nuburu
- Supply@ME Capital espera tramo de financiación de 2 millones de dólares de Nuburu
- Supply@ME Capital awaits $2 million funding tranche from Nuburu
- NUBURU fija precio de oferta pública de 12 millones de dólares para financiar estrategia de defensa
- NUBURU fija precio de oferta pública de $12 millones para financiar estrategia defensiva
- NUBURU prices $12 million public offering to fund defense strategy
- Nuburu outlines plans for defense & security hub in letter to shareholders
- Nuburu stock soars after modified Tekne acquisition terms
- Nuburu completes first step in phased acquisition of Tekne
- Nuburu clarifies Tekne acquisition will proceed in phases
- NYSE American accepts NUBURU’s compliance plan, extends listing
- Nuburu stockholders approve share increase and reverse split at annual meeting
- Nuburu stockholders approve financing strategy for defense-tech pivot
- Supply@ME Capital receives delayed $300,000 funding tranche from Nuburu
- Nuburu reports progress on Tekne acquisition for defense hub
- Supply@ME Capital amends funding facility with Nuburu
- NUBURU eyes Tekne acquisition to bolster defense tech
- NUBURU Reveals Its Strategic Trajectory in the Defense Sector
Rango diario
0.14 0.14
Rango anual
0.12 1.53
- Cierres anteriores
- 0.14
- Open
- 0.14
- Bid
- 0.14
- Ask
- 0.44
- Low
- 0.14
- High
- 0.14
- Volumen
- 3.762 K
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -12.50%
- Cambio a 6 meses
- -33.33%
- Cambio anual
- -73.08%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B