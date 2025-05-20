Dövizler / BURU
BURU: Nuburu Inc
0.14 USD 0.01 (6.67%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BURU fiyatı bugün -6.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.13 ve Yüksek fiyatı olarak 0.15 aralığında işlem gördü.
Nuburu Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BURU haberleri
- NUBURU completes $12 million public offering to fund acquisitions
- Nuburu closes $12 million public offering to fund acquisition plans
- Supply@ME Capital awaits $2 million funding tranche from Nuburu
- NUBURU prices $12 million public offering to fund defense strategy
- Nuburu outlines plans for defense & security hub in letter to shareholders
- Nuburu stock soars after modified Tekne acquisition terms
- Nuburu completes first step in phased acquisition of Tekne
- Nuburu clarifies Tekne acquisition will proceed in phases
- NYSE American accepts NUBURU’s compliance plan, extends listing
- Nuburu stockholders approve share increase and reverse split at annual meeting
- Nuburu stockholders approve financing strategy for defense-tech pivot
- Supply@ME Capital receives delayed $300,000 funding tranche from Nuburu
- Nuburu reports progress on Tekne acquisition for defense hub
- Supply@ME Capital amends funding facility with Nuburu
- NUBURU eyes Tekne acquisition to bolster defense tech
- NUBURU Reveals Its Strategic Trajectory in the Defense Sector
Günlük aralık
0.13 0.15
Yıllık aralık
0.12 1.53
- Önceki kapanış
- 0.15
- Açılış
- 0.14
- Satış
- 0.14
- Alış
- 0.44
- Düşük
- 0.13
- Yüksek
- 0.15
- Hacim
- 3.780 K
- Günlük değişim
- -6.67%
- Aylık değişim
- -12.50%
- 6 aylık değişim
- -33.33%
- Yıllık değişim
- -73.08%
21 Eylül, Pazar