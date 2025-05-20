Валюты / BURU
BURU: Nuburu Inc
0.14 USD 0.01 (6.67%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BURU за сегодня изменился на -6.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.13, а максимальная — 0.15.
Следите за динамикой Nuburu Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BURU
- Nuburu closes $12 million public offering to fund acquisition plans
- Supply@ME Capital ожидает транш финансирования в $2 миллиона от Nuburu
- Supply@ME Capital awaits $2 million funding tranche from Nuburu
- NUBURU prices $12 million public offering to fund defense strategy
- Nuburu outlines plans for defense & security hub in letter to shareholders
- Nuburu stock soars after modified Tekne acquisition terms
- Nuburu completes first step in phased acquisition of Tekne
- Nuburu clarifies Tekne acquisition will proceed in phases
- NYSE American accepts NUBURU’s compliance plan, extends listing
- Nuburu stockholders approve share increase and reverse split at annual meeting
- Nuburu stockholders approve financing strategy for defense-tech pivot
- Supply@ME Capital receives delayed $300,000 funding tranche from Nuburu
- Nuburu reports progress on Tekne acquisition for defense hub
- Supply@ME Capital amends funding facility with Nuburu
- NUBURU eyes Tekne acquisition to bolster defense tech
- NUBURU Reveals Its Strategic Trajectory in the Defense Sector
Дневной диапазон
0.13 0.15
Годовой диапазон
0.12 1.53
- Предыдущее закрытие
- 0.15
- Open
- 0.15
- Bid
- 0.14
- Ask
- 0.44
- Low
- 0.13
- High
- 0.15
- Объем
- 4.963 K
- Дневное изменение
- -6.67%
- Месячное изменение
- -12.50%
- 6-месячное изменение
- -33.33%
- Годовое изменение
- -73.08%
