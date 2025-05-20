Moedas / BURU
BURU: Nuburu Inc
0.15 USD 0.01 (7.14%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BURU para hoje mudou para 7.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.14 e o mais alto foi 0.15.
Veja a dinâmica do par de moedas Nuburu Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BURU Notícias
- Nuburu conclui oferta pública de US$ 12 milhões para financiar aquisições
- NUBURU completes $12 million public offering to fund acquisitions
- Nuburu fecha oferta pública de US$ 12 milhões para financiar planos de aquisição
- Nuburu closes $12 million public offering to fund acquisition plans
- Supply@ME Capital aguarda parcela de financiamento de US$ 2 milhões da Nuburu
- Supply@ME Capital awaits $2 million funding tranche from Nuburu
- Nuburu precifica oferta pública de US$ 12 milhões para financiar estratégia de defesa
- NUBURU prices $12 million public offering to fund defense strategy
- Nuburu outlines plans for defense & security hub in letter to shareholders
- Nuburu stock soars after modified Tekne acquisition terms
- Nuburu completes first step in phased acquisition of Tekne
- Nuburu clarifies Tekne acquisition will proceed in phases
- NYSE American accepts NUBURU’s compliance plan, extends listing
- Nuburu stockholders approve share increase and reverse split at annual meeting
- Nuburu stockholders approve financing strategy for defense-tech pivot
- Supply@ME Capital receives delayed $300,000 funding tranche from Nuburu
- Nuburu reports progress on Tekne acquisition for defense hub
- Supply@ME Capital amends funding facility with Nuburu
- NUBURU eyes Tekne acquisition to bolster defense tech
- NUBURU Reveals Its Strategic Trajectory in the Defense Sector
Faixa diária
0.14 0.15
Faixa anual
0.12 1.53
- Fechamento anterior
- 0.14
- Open
- 0.14
- Bid
- 0.15
- Ask
- 0.45
- Low
- 0.14
- High
- 0.15
- Volume
- 6.043 K
- Mudança diária
- 7.14%
- Mudança mensal
- -6.25%
- Mudança de 6 meses
- -28.57%
- Mudança anual
- -71.15%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh