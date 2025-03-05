Währungen / AYRO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AYRO: AYRO Inc
7.08 USD 1.33 (23.13%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AYRO hat sich für heute um 23.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.34 bis zu einem Hoch von 7.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die AYRO Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- D1
- W1
- MN
AYRO News
- Pitney Bowes appoints Everett to lead SendTech, reshuffles leadership
- StableX Technologies director George Devlin resigns, receives one-time payment
- Ayro amends preferred stock terms and creates new Series I convertible shares
- EV Company News For The Month Of July 2025
- AYRO to invest $100 million in stablecoin-related crypto tokens
- Ayro board approves preferred share rights plan and amends company charter
- Diveroli Investment Group acquires 9.9% stake in AYRO
- EV Company News For The Month Of June 2025
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.94%
- AYRO explores strategic alternatives including stablecoin tech
- EV Company News For The Month Of May 2025
- AYRO Inc. stockholders approve share increase
- EV Company News For The Month Of March 2025
- EV Company News For The Month Of February 2025
Tagesspanne
6.34 7.50
Jahresspanne
0.32 8.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.75
- Eröffnung
- 6.51
- Bid
- 7.08
- Ask
- 7.38
- Tief
- 6.34
- Hoch
- 7.50
- Volumen
- 806
- Tagesänderung
- 23.13%
- Monatsänderung
- -8.05%
- 6-Monatsänderung
- 1164.29%
- Jahresänderung
- 774.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K