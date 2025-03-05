KurseKategorien
Währungen / AYRO
AYRO: AYRO Inc

7.08 USD 1.33 (23.13%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AYRO hat sich für heute um 23.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.34 bis zu einem Hoch von 7.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die AYRO Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
6.34 7.50
Jahresspanne
0.32 8.90
Vorheriger Schlusskurs
5.75
Eröffnung
6.51
Bid
7.08
Ask
7.38
Tief
6.34
Hoch
7.50
Volumen
806
Tagesänderung
23.13%
Monatsänderung
-8.05%
6-Monatsänderung
1164.29%
Jahresänderung
774.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K