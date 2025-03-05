통화 / AYRO
AYRO: AYRO Inc
7.08 USD 1.33 (23.13%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AYRO 환율이 오늘 23.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.34이고 고가는 7.50이었습니다.
AYRO Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
6.34 7.50
년간 변동
0.32 8.90
- 이전 종가
- 5.75
- 시가
- 6.51
- Bid
- 7.08
- Ask
- 7.38
- 저가
- 6.34
- 고가
- 7.50
- 볼륨
- 806
- 일일 변동
- 23.13%
- 월 변동
- -8.05%
- 6개월 변동
- 1164.29%
- 년간 변동율
- 774.07%
20 9월, 토요일