AYRO
AYRO: AYRO Inc

7.08 USD 1.33 (23.13%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AYROの今日の為替レートは、23.13%変化しました。日中、通貨は1あたり6.34の安値と7.50の高値で取引されました。

AYRO Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • D1
  • W1
  • MN

AYRO News

1日のレンジ
6.34 7.50
1年のレンジ
0.32 8.90
以前の終値
5.75
始値
6.51
買値
7.08
買値
7.38
安値
6.34
高値
7.50
出来高
806
1日の変化
23.13%
1ヶ月の変化
-8.05%
6ヶ月の変化
1164.29%
1年の変化
774.07%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K