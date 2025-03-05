通貨 / AYRO
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AYRO: AYRO Inc
7.08 USD 1.33 (23.13%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AYROの今日の為替レートは、23.13%変化しました。日中、通貨は1あたり6.34の安値と7.50の高値で取引されました。
AYRO Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- D1
- W1
- MN
AYRO News
- Pitney Bowes appoints Everett to lead SendTech, reshuffles leadership
- StableX Technologies director George Devlin resigns, receives one-time payment
- Ayro amends preferred stock terms and creates new Series I convertible shares
- EV Company News For The Month Of July 2025
- AYRO to invest $100 million in stablecoin-related crypto tokens
- Ayro board approves preferred share rights plan and amends company charter
- Diveroli Investment Group acquires 9.9% stake in AYRO
- EV Company News For The Month Of June 2025
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.94%
- AYRO explores strategic alternatives including stablecoin tech
- EV Company News For The Month Of May 2025
- AYRO Inc. stockholders approve share increase
- EV Company News For The Month Of March 2025
- EV Company News For The Month Of February 2025
1日のレンジ
6.34 7.50
1年のレンジ
0.32 8.90
- 以前の終値
- 5.75
- 始値
- 6.51
- 買値
- 7.08
- 買値
- 7.38
- 安値
- 6.34
- 高値
- 7.50
- 出来高
- 806
- 1日の変化
- 23.13%
- 1ヶ月の変化
- -8.05%
- 6ヶ月の変化
- 1164.29%
- 1年の変化
- 774.07%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K