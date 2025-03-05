КотировкиРазделы
Валюты / AYRO
Назад в Рынок акций США

AYRO: AYRO Inc

7.08 USD 1.33 (23.13%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AYRO за сегодня изменился на 23.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.34, а максимальная — 7.50.

Следите за динамикой AYRO Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AYRO

Дневной диапазон
6.34 7.50
Годовой диапазон
0.32 8.90
Предыдущее закрытие
5.75
Open
6.51
Bid
7.08
Ask
7.38
Low
6.34
High
7.50
Объем
806
Дневное изменение
23.13%
Месячное изменение
-8.05%
6-месячное изменение
1164.29%
Годовое изменение
774.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.