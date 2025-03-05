Валюты / AYRO
AYRO: AYRO Inc
7.08 USD 1.33 (23.13%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AYRO за сегодня изменился на 23.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.34, а максимальная — 7.50.
Следите за динамикой AYRO Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- D1
- W1
- MN
Новости AYRO
Дневной диапазон
6.34 7.50
Годовой диапазон
0.32 8.90
- Предыдущее закрытие
- 5.75
- Open
- 6.51
- Bid
- 7.08
- Ask
- 7.38
- Low
- 6.34
- High
- 7.50
- Объем
- 806
- Дневное изменение
- 23.13%
- Месячное изменение
- -8.05%
- 6-месячное изменение
- 1164.29%
- Годовое изменение
- 774.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.