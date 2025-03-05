货币 / AYRO
AYRO: AYRO Inc
7.08 USD 1.33 (23.13%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AYRO汇率已更改23.13%。当日，交易品种以低点6.34和高点7.50进行交易。
关注AYRO Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AYRO新闻
- Pitney Bowes appoints Everett to lead SendTech, reshuffles leadership
- StableX Technologies director George Devlin resigns, receives one-time payment
- Ayro amends preferred stock terms and creates new Series I convertible shares
- EV Company News For The Month Of July 2025
- AYRO to invest $100 million in stablecoin-related crypto tokens
- Ayro board approves preferred share rights plan and amends company charter
- Diveroli Investment Group acquires 9.9% stake in AYRO
- EV Company News For The Month Of June 2025
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.94%
- AYRO explores strategic alternatives including stablecoin tech
- EV Company News For The Month Of May 2025
- AYRO Inc. stockholders approve share increase
- EV Company News For The Month Of March 2025
- EV Company News For The Month Of February 2025
日范围
6.34 7.50
年范围
0.32 8.90
- 前一天收盘价
- 5.75
- 开盘价
- 6.51
- 卖价
- 7.08
- 买价
- 7.38
- 最低价
- 6.34
- 最高价
- 7.50
- 交易量
- 806
- 日变化
- 23.13%
- 月变化
- -8.05%
- 6个月变化
- 1164.29%
- 年变化
- 774.07%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值