Moedas / AYRO
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AYRO: AYRO Inc
7.08 USD 1.33 (23.13%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AYRO para hoje mudou para 23.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.34 e o mais alto foi 7.50.
Veja a dinâmica do par de moedas AYRO Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- D1
- W1
- MN
AYRO Notícias
- Pitney Bowes appoints Everett to lead SendTech, reshuffles leadership
- StableX Technologies director George Devlin resigns, receives one-time payment
- Ayro amends preferred stock terms and creates new Series I convertible shares
- EV Company News For The Month Of July 2025
- AYRO to invest $100 million in stablecoin-related crypto tokens
- Ayro board approves preferred share rights plan and amends company charter
- Diveroli Investment Group acquires 9.9% stake in AYRO
- EV Company News For The Month Of June 2025
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.94%
- AYRO explores strategic alternatives including stablecoin tech
- EV Company News For The Month Of May 2025
- AYRO Inc. stockholders approve share increase
- EV Company News For The Month Of March 2025
- EV Company News For The Month Of February 2025
Faixa diária
6.34 7.50
Faixa anual
0.32 8.90
- Fechamento anterior
- 5.75
- Open
- 6.51
- Bid
- 7.08
- Ask
- 7.38
- Low
- 6.34
- High
- 7.50
- Volume
- 806
- Mudança diária
- 23.13%
- Mudança mensal
- -8.05%
- Mudança de 6 meses
- 1164.29%
- Mudança anual
- 774.07%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh