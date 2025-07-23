KurseKategorien
AMRC: Ameresco Inc Class A

31.31 USD 2.23 (7.67%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AMRC hat sich für heute um 7.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.84 bis zu einem Hoch von 31.39 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ameresco Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
28.84 31.39
Jahresspanne
8.49 37.49
Vorheriger Schlusskurs
29.08
Eröffnung
29.11
Bid
31.31
Ask
31.61
Tief
28.84
Hoch
31.39
Volumen
1.684 K
Tagesänderung
7.67%
Monatsänderung
20.10%
6-Monatsänderung
154.76%
Jahresänderung
-16.15%
