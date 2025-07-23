Währungen / AMRC
AMRC: Ameresco Inc Class A
31.31 USD 2.23 (7.67%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMRC hat sich für heute um 7.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.84 bis zu einem Hoch von 31.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ameresco Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
28.84 31.39
Jahresspanne
8.49 37.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.08
- Eröffnung
- 29.11
- Bid
- 31.31
- Ask
- 31.61
- Tief
- 28.84
- Hoch
- 31.39
- Volumen
- 1.684 K
- Tagesänderung
- 7.67%
- Monatsänderung
- 20.10%
- 6-Monatsänderung
- 154.76%
- Jahresänderung
- -16.15%
