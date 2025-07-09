Moedas / AMRC
AMRC: Ameresco Inc Class A
29.72 USD 0.64 (2.20%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AMRC para hoje mudou para 2.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 28.84 e o mais alto foi 29.97.
Veja a dinâmica do par de moedas Ameresco Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AMRC Notícias
- Ameresco completes energy infrastructure projects at Ave Maria University
- Ameresco EVP Corrsin sells $513 in shares
- Ameresco stock soars after Navy partnership for AI data center
- Ameresco to develop 100 MW AI data center at Naval Air Station Lemoore
- Ormat Technologies Begins Lower Rio Energy Storage Facility Operation
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Ameresco Stock?
- Alibaba To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Ameresco (NYSE:AMRC), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- Baird upgrades Ameresco stock rating to Outperform on clean energy demand
- Ameresco stock rating upgraded by UBS on strong demand and margin outlook
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Nasdaq Down 50 Points; ISM Services PMI Declines In July - Ameresco (NYSE:AMRC), Agilon Health (NYSE:AGL)
- Stifel reiterates Buy rating on Ameresco stock after strong Q2 results
- Sterling Infrastructure Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Lemonade, DigitalOcean Holdings, Lattice Semiconductor And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Arteris (NASDAQ:AIP), AECOM (NYSE:ACM)
- Ameresco stock holds Perform rating at Oppenheimer after Q2 beat
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Ameresco (AMRC) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Ameresco (AMRC) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Earnings call transcript: Ameresco Q2 2025 beats forecasts, stock rises
- Ameresco Q2 2025 slides: recurring revenue drives 71% of EBITDA, backlog hits $5.1B
- Expand Energy (EXE) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Ameresco opens renewable natural gas facility at Illinois landfill
- Ameresco completes energy modernization project at New Mexico college
- Ameresco launches $30 million energy upgrade project at UIC
- Ameresco appoints Spyros Kairis as GM for South, East, Central Europe
Faixa diária
28.84 29.97
Faixa anual
8.49 37.49
- Fechamento anterior
- 29.08
- Open
- 29.11
- Bid
- 29.72
- Ask
- 30.02
- Low
- 28.84
- High
- 29.97
- Volume
- 588
- Mudança diária
- 2.20%
- Mudança mensal
- 14.00%
- Mudança de 6 meses
- 141.82%
- Mudança anual
- -20.41%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh