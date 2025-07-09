Валюты / AMRC
AMRC: Ameresco Inc Class A
28.35 USD 0.44 (1.53%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMRC за сегодня изменился на -1.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.15, а максимальная — 29.46.
Следите за динамикой Ameresco Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AMRC
- Ameresco completes energy infrastructure projects at Ave Maria University
- Ameresco EVP Corrsin sells $513 in shares
- Ameresco stock soars after Navy partnership for AI data center
- Ameresco to develop 100 MW AI data center at Naval Air Station Lemoore
- Ormat Technologies Begins Lower Rio Energy Storage Facility Operation
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Ameresco Stock?
- Alibaba To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Ameresco (NYSE:AMRC), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- Baird upgrades Ameresco stock rating to Outperform on clean energy demand
- Ameresco stock rating upgraded by UBS on strong demand and margin outlook
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Nasdaq Down 50 Points; ISM Services PMI Declines In July - Ameresco (NYSE:AMRC), Agilon Health (NYSE:AGL)
- Stifel reiterates Buy rating on Ameresco stock after strong Q2 results
- Sterling Infrastructure Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Lemonade, DigitalOcean Holdings, Lattice Semiconductor And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Arteris (NASDAQ:AIP), AECOM (NYSE:ACM)
- Ameresco stock holds Perform rating at Oppenheimer after Q2 beat
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Ameresco (AMRC) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Ameresco (AMRC) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Earnings call transcript: Ameresco Q2 2025 beats forecasts, stock rises
- Ameresco Q2 2025 slides: recurring revenue drives 71% of EBITDA, backlog hits $5.1B
- Expand Energy (EXE) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Ameresco opens renewable natural gas facility at Illinois landfill
- Ameresco completes energy modernization project at New Mexico college
- Ameresco launches $30 million energy upgrade project at UIC
- Ameresco appoints Spyros Kairis as GM for South, East, Central Europe
Дневной диапазон
28.15 29.46
Годовой диапазон
8.49 37.49
- Предыдущее закрытие
- 28.79
- Open
- 28.54
- Bid
- 28.35
- Ask
- 28.65
- Low
- 28.15
- High
- 29.46
- Объем
- 961
- Дневное изменение
- -1.53%
- Месячное изменение
- 8.75%
- 6-месячное изменение
- 130.68%
- Годовое изменение
- -24.08%
