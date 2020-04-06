Range Break Scalper EA

Range Break Scalper es un robot de Forex diseñado para operar con rupturas de rangos de precios predefinidos. El robot tiene varios parámetros de entrada, incluyendo Auto Lot Size, Max Auto Lots, Risk % of the account, Lot size, SL in range percentage, Target in range percentage, Allow Trailing stop, Trailing points, Range start time(Hours), Range start time(Minutes), Range duration(Hours), Range duration(Minutes), Range close time(Hours) and Range close time(Minutes).

El parámetro Tamaño de Lote Automático permite a los usuarios elegir entre un tamaño de lote fijo o un tamaño de lote basado en el tamaño de la cuenta y el porcentaje de riesgo especificado. El parámetro Max Auto Lots establece el tamaño máximo de lote que el EA puede abrir cuando la entrada Auto Lot Size se establece en true. Los parámetros SL en porcentaje de rango y Objetivo en porcentaje de rango se utilizan para establecer los niveles de stop loss y take profit basados en el porcentaje del rango.

El parámetro Permitir Trailing stop permite al EA desplazar el stop loss una vez que la cuenta está en beneficios para asegurar el beneficio o reducir el riesgo. Los parámetros Hora de inicio del rango y Duración del rango se utilizan para calcular el rango de negociación, mientras que el parámetro Hora de cierre del rango determina cuándo el EA cerrará todas las posiciones y dejará de operar durante el día.

Se recomienda a los usuarios probar el EA en una cuenta demo antes de comprarlo. El EA ha sido probado en USDJPY, EURUSD, y GBPUSD durante marcos de tiempo específicos, y se anima a los usuarios a probar cualquier par que no se menciona si desean operar con él.

HORAS DE RANGO

USDJPY : Inicio del rango = 02:00. Duración del rango = 02:00. Cierre del rango 19:00

USDJPY : Inicio del rango = 09:00. Duración del rango = 01:30. Cierre del rango 19:00

EURUSD : Inicio del rango = 08:30. Duración del rango = 01:00. Cierre del rango 19:00

GBPUSD : Inicio del rango = 10:00. Duración del rango = 02:00. Cierre del rango 19:00

DAX : Inicio de rango = 10:00. Duración del rango = 01:00. Cierre del rango 19:00

NAS100: Inicio de rango = 14:30. Duración del rango = 02:00. Cierre del rango 18:00





