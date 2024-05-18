Prop Challenge EA
- Experten
- Thomas Bradley Butler
- Version: 1.10
- Aktualisiert: 18 Mai 2024
VOR DEM TEST OPTIMIEREN UND FÜR WERTE VERWENDEN. DAS EA STOPPT, WENN DER DRAWDOWN ODER DAS GEWINNZIEL BEI EINEM GESCHLOSSENEN HANDEL ERREICHT IST.
Prop Challenge Expert ist ein leistungsstarkes Handelssystem, das speziell für den Eigenhandel entwickelt wurde. Es wurde entwickelt, um Gewinne zu maximieren und gleichzeitig strenge Risikomanagementregeln einzuhalten.
Hauptmerkmale:
- Dynamisches Handelsmanagement: Nutzt die Average True Range (ATR), um adaptive Stop-Loss- (SL) und Take-Profit-Levels (TP) festzulegen und so sicherzustellen, dass die Trades für die Marktbedingungen optimiert sind.
- Gewinnziel und Drawdown-Kontrolle: Beendet den Handel automatisch, wenn der Drawdown des Kontos einen bestimmten Prozentsatz erreicht oder wenn ein Gewinnziel in Prozent erreicht wird, um Ihr Kapital zu schützen und Gewinne zu sichern.
- Strategische Einstiegssignale: Setzt eine Trendstrategie ein, um lukrative Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.