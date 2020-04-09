EA Telegram Alert MT5

Key Features

Complete Alert System
- Order Notifications
- TP/SL Alertst
- Pending Orders
- Margin Warnings

Rich Trading Information
- Real-time account balance and equity
- Profit/Loss for each trade
- Holding time calculation
- Drawdown percentage (DD%)
- Daily win rate statistics
- Today's trades summary (Wins/Losses)

Multi-Language Support
Choose from 9 languages
- English, Thai, Chinese, Spanish, Japanese, Hindi, Arabic, Portuguese, Russian

Daily Reports
- Automatic daily summary at your preferred time
- Complete trading statistics
- Win rate analysis
- Account overview

Easy Setup
1. Get your Telegram Bot Token
2. Get your Chat ID
3. Input both in EA settings
4. Done! Start receiving alerts

Works With
- MT5 
- All brokers
- All symbols
- Demo & Live accounts
Рекомендуем также
Lotsize calculator for deriv and synthetic indices
Emilio Jose Quintero Ramos
Утилиты
It has never been so easy to manage the risk of your account until now, this tool will allow you to have full control of your capital and manage your entries in the synthetic index derivative markets, in an easy, practical and safe way. The available input and configuration parameters are as follows :  RISK MANAGEMENT 1. Value of your account: Here as its name says you will place the value corresponding to the size of your account, for example if your account is 150 dollars the corresponding val
Nebula Trading Manager
Sina Mohammadamin Shahriari Moghadam
Утилиты
This expert advisor named   TradeManager   provides a manual trading management panel in MetaTrader 5 that allows precise control over open positions. It is designed for traders who want dynamic management of Stop Loss (SL), Take Profit (TP), Break Even (BE), and Partial Close functionality. Key Features: Dynamic Trade Management : Manually set or drag-and-drop SL, TP, and BE levels. Supports partial closing at different profit levels (1:1, 1:1.5, 1:2). Automated Drawing : Automatically draw
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Утилиты
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so you
Equity Shield Pro
Saad Janah
5 (1)
Утилиты
Equity Shield Pro 1.1 NEW VERSION  Equity Shield Pro 1.1 is a powerful utility EA designed to safeguard your trading account by actively monitoring and enforcing equity protection and profit management rules. Whether you’re trading personal accounts or working through proprietary firm challenges, this EA ensures strict adherence to risk and profit targets, enabling you to maintain discipline and consistency. Fully compatible with all challenge types, Equity Shield Pro 1.1 is specifically craft
Trading Utility
Tahir Hussain
Утилиты
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
Visual Risk Manager
Fevzi Sariay
Утилиты
Tired of fumbling with lot size calculations and manually managing every trade? The Visual Risk Manager (VRM) is a professional-grade trading panel designed to streamline your trading and enforce discipline. This Expert Advisor is not a strategy; it's a powerful utility that allows you to manage your risk and execute trades with unparalleled speed and precision, directly from your chart. Why You Need the Visual Risk Manager Stop letting emotions and guesswork control your trading. VRM ensures t
Global Market Sentiment
Raka
5 (1)
Индикаторы
Global Market Risk Sentiment Meter 1. Abstraction The   Global Market Risk Sentiment Meter   is a sophisticated analytical tool designed for the MetaTrader 5 (MQL5) platform. Unlike traditional indicators that analyze a single asset in isolation, this utility employs an   Inter-Market Analysis   approach to reconstruct the psychological state of the global financial markets. By aggregating real-time data from US Indices, Global Equities, Cryptocurrencies, and Safe Haven assets (Gold and the US
FREE
SLTPSetter
Raphael Djangmah Osro Agbo
Утилиты
SLTPSetter - StopLoss Take Profit Setter HOW DOES IT WORK? Risk and account management is a very critical aspect of trading. Before entering a position, you must be fully aware how much you will be willing to loss both in percentage and value. This is where SLTPSetter gets you covered.  All you need to do is attach the indicator on the chart and PRESS BUY OR SELL automatically, all parameters needed for placing the trades will be provided at the top left corner of the screen. Feel free to adjust
Quick Close Panel
Boaz Nyagaka Moses
5 (1)
Утилиты
'Quick Close Panel' is an easy to use interface for managing orders. It has a button for closing all winning trades on the current chart, a button for closing all losing trades and another button for closing   all running trades (Losing and Winning)   on the current chart. It is very responsive and quick to execute operations due to the effective time complexity of the algorithm used in the  program.  Vist this link to download demo:  https://www.mql5.com/en/market/product/62901?source=Site+Mark
Risk management Telegram Alerts and more
Bashar Isam Wadeea Kagaa
Утилиты
Watch your account Protect your capital with precision alerts for Balance, Equity, Margin, Margin level . Introducing: Balance, Equity, Margin, Margin level, Telegram Alerts and more expert advisor, A smart Expert Advisor for Meta Trader 5 that monitors your account in real time and sends instant alerts when critical thresholds are breached. What Makes This EA Different? Balance 1 Alerts: When your balance drops to 75% or 50% or any percent you want. Balance 2 Alerts:   When your balance drops t
ARC Automatic Position Size Calculator
Vitor Martins De Sousa
2.5 (2)
Утилиты
MANAGING YOUR FOREX TRADING LIKE A PROFESSIONAL WITH   POSITION SIZE   CALCULATOR Position Size Calculator – an MT5 indicator, is a user-friendly tool that allows you to determine your required forex trading size for each trade based on how much you want to risk and available capital in your forex trading account. Load the calculator onto your chart and simply draglines to show your stop loss and take profit level. The calculator will automatically calculate the trade size instantly. This indica
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG   (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR   (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробо
MT5 To Telegram Pro
Biswarup Banerjee
5 (1)
Утилиты
MT5 to Telegram Pro/Copier — это мощный экспертный советник для MetaTrader 5, разработанный для улучшения вашего торгового опыта путем отправки уведомлений о сделках и подробных отчетов в реальном времени на ваш Telegram-канал. Идеально подходит для поставщиков сигналов и тренеров, этот инструмент копирует сделки, размещенные вручную или другими советниками на вашем счете, предлагая настраиваемые оповещения, расширенное управление сделками и удобный дашборд для анализа производительности. Он упр
Smart Trading Control Panel
Tahir Mehmood
Утилиты
Smart Trading Panel MT5 – Продвинутый инструмент ручной торговли и управления рисками Smart Trading Panel MT5 — это профессиональный полуавтоматический торговый инструмент для Meta Trader 5, созданный для повышения скорости, точности и контроля рисков при ручной торговле. Панель объединяет исполнение ордеров, управление позициями и мониторинг счёта в реальном времени в одном удобном интерфейсе. Инструмент разработан специально для ручной и полуавтоматической торговли и помогает снизить ошибки
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Утилиты
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
Утилиты
Индикатор Daily Change - Отображение рыночных изменений в реальном времени Обзор Daily Change Indicator - это профессиональный торговый инструмент для MetaTrader 5, который обеспечивает мониторинг дневных изменений цены непосредственно на вашем графике. Этот легкий, но мощный индикатор отображает изменение цены за текущий день как в абсолютных пунктах, так и в процентном соотношении, удобно расположенное рядом с линией цены Bid для мгновенной оценки рынка. Ключевые особенности Изменения за ден
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Утилиты
Представляем NAS100 Auto SL и TP Maker для MT5: Никогда больше не пропустите установку StopLoss и TakeProfit с нашим NAS100 Auto SL и TP Maker, незаменимым помощником для трейдеров, работающих на рынке Nasdaq 100 в MetaTrader 5. Этот инструмент предназначен для тех, кто ищет беспроблемное решение для автоматизации управления уровнями StopLoss и TakeProfit. Ключевые особенности: Эффективная автоматизация: Автоматически отслеживает сделки Nasdaq 100 без StopLoss и/или TakeProfit. Динамически ре
FREE
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Индикаторы
Наш индикатор   Basic Support and Resistance   - это решение, необходимое для повышения технического анализа.Этот индикатор позволяет вам проектировать уровни поддержки и сопротивления на диаграмме/ версия MT4 Особенности Интеграция уровней Fibonacci: с возможностью отображения уровней Fibonacci наряду с уровнями поддержки и сопротивления, наш показатель дает вам еще более глубокое представление о поведении рынка и возможных областях обращения. Оптимизация производительности: При возможности о
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Утилиты
BreakEvan Utility  Is a simple tool in a panel with this utilities: This utility will draw a Golden Line in the chart applied showing the breakeven price, considering all the positions opened for that specific symbol. Also the information panel shows: Balance Breakeven Price for that chart Force Breakeven (for that symbol) as ON/OFF Force Breakeven Global (takes into account all trades opened) as ON/OFF Total Lots opened for Symbol Total Lots opened Global And two buttons: Force Breakeven: Whe
Tarnix
Dian Mayang Sari
5 (1)
Эксперты
LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 65 price is discounted! Final price will rise up to 101 . Представляем Tarnix – Продвинутый EA с контролем риска  Tarnix – это надежный Советник, адаптированный для умных менеджеров по рискам и трейдеров проп-фирм. Он работает в полностью автоматическом режиме на EURCHF и использует M30 в качестве базового графика. Просто загрузите EA на один график и позвольте точной логике заниматься всем остальным. “Оснащенный логикой трейлингового стопа и строгим конт
ScalperTraderPanel
Andres Daniel Leonel Lusin
Утилиты
Overview:   ScalperTradePanel is the ultimate assistant for manual traders and scalpers who need speed, precision, and automated trade management. Unlike standard one-click panels, this tool combines manual entry with an   automated Grid system , allowing you to average your entry price intelligently. It features a unique   Dual-Mode Interface : switch instantly between   Market Execution   for speed, or   Visual Pending Mode   to plan your trades directly on the chart with drag-and-drop lines t
Forex 4up MT5
Volodymyr Hrybachov
Утилиты
Хотите торговать и публиковать свои сигналы в телеграм канал? Тогда эта утилита именно для вас. - Торгует в вашем терминале - Публикует сделки в ваш телеграм канал Ваши клиенты будут рады: - от 5 сигналов ежедневно - красивое оформление сигналов Настройка Сервис -> Настройки -> Советники -> Разрешить WebRequest для следующих URL:  https://api.telegram.org В   Telegram   перейдите по адресу @BotFather и создайте бота Скопируйте Token бота, и введите его в параметрах советника Создайте свой кан
Automatic Trade Calculation Panel
Florian Ahollinger
Утилиты
Automatic Trade Calculation Panel   One-Klick-Trading Automatic calculation of Lot sice Atuomatic calulation of Stop-Loss and TakeProfit Up to 3 partial closings Trailingstop (Stop-Loss moves automatically)   The lot size is calculated by the previously determined risk (e.g. 1.0% of the account size) and the distance of the Stop Loss from the entry point. The distance from the Stop Loss to the entry point results from the ATR indicator multiplied by a freely selectable factor. The Stop Loss and
Tool Order MT5
Sugeng Lutfi Yatama
Утилиты
Panel for help Manual Trade if trader take order in multi Symbol/pair this will help more. this is look like hybrid dashboard in multi pair with small display Panel have function : TP/SL, that also have funtion in Average TP/SL from BreakEvent (this will have for trader with multi trader in singgle pair)  in Point can response multi Symbol Trailing and Average Trailing from BreakEvent in Point can response multi pair. breakEvent in point Take Profit/Stop Loss in $ will detect in multi pair, an
Close Trades Premium MT5
Obiajulu Chukwudi Nwosa
Утилиты
Like you when I first started trading, It was overwhelming...learning about indicators, about lotsize, leverage and many more things. Its been almost 3 years. I am more knowledgeable in trading. My trading continues to improve as I work on my strategy, technical analysis, trading psychology and trade management. One thing I am not worried about though is being able to close my trades quicky if a trade goes against me or if the trade has reached my take profit level with the help of my Close Trad
Advanced NNFX Trade Panel With News Filter MT5
Manuel Alejandro Cercos Perez
Утилиты
Полная торговая панель для метода No Nonsense Forex: В этой панели собрано практически все, что вам понадобится для реализации собственного алгоритма NNFX, что поможет вам торговать еще быстрее и проще. Она состоит из 3 частей: Панель символов Быстро переключитесь на любой символ в ваших графиках, нажав на его название. На панели может отображаться дополнительная информация: текущие открытые сделки , корреляция этих сделок с другими символами (за исключением случаев, когда их стоп-лосс находится
Lot Size Calculator Advanced MT5
Chi Hong Au Yeung
Утилиты
Lot Size Calculator Advanced – Позиционный калькулятор с учетом просадки баланса Этот калькулятор размера лота основан на выбранном проценте риска и расстоянии до стоп-лосса. Он также имеет новую функцию с дополнительной суммой риска на каждую сделку. Этот подход помогает плавно управлять просадкой, распределяя увеличение риска со временем, а не удваивая его немедленно. Это обеспечивает лучший контроль и более безопасное управление рисками. Инструмент разработан для торговли на рынках Форекс, ме
MassDestroyer
Raphael Djangmah Osro Agbo
Утилиты
MASS DESTROYER-MANUAL Most scalping robot open several positions in a matter of time.  In emergency situations where say over 30 positions are running at the same time and all these trades are going negative,  manually closing all of these positions can make your losses even bigger because of spreads and other market conditions This is where   DEST001   comes in.. This robot has been designed such that positions are closed in a matter of microseconds. The trader can chose some parameters as filt
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (17)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (108)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Утилиты
Копируйте сигналы из любого канала, участником которого вы являетесь (в том числе частного и ограниченного), прямо на свой MT5. Этот инструмент был разработан с учетом потребностей пользователей и предлагает множество функций, необходимых для управления и мониторинга сделок. Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут! Руководство пользователя + Демо  |
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
4 (2)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Утилиты
HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! полное описание Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для позиций - Перевод в безубыток и трейл стоп-лосса и тейк-профита - Уровни инвалидаций - Интуитивно понятный,  адаптивный, настраиваемый интерфейс - Любые активы и типы счетов
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Утилиты
Grid Manual — это торговая панель для работы с сеточными стратегиями. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс. Работает с сеткой ордеров не только в сторону усреднения убытков, но и в сторону наращивания прибыли. Трейдеру не нужно создавать и сопровождать сетку ордеров, это сделает утилита. Достаточно открыть ордер и Grid manual автоматически создаст ему сетку ордеров и будет сопровождать его до самого закрытия. Полная инструкция и демо-версия здесь . Основные особенно
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Утилиты
Советник Auto Trade Copier предназначен для копирования сделок на нескольких счетах/терминалах MetaTrader 4/MetaTrader 5 со 100% точностью. С помощью этого инструмента вы можете выступать как в роли поставщика (источник), так и получателя (назначение). Все торговые действия будут скопированы от поставщика к получателю без задержки. Ссылки: Если копирование производится через Интернет, посмотрите продукт Trade Copier Pro MT5 по ссылке: https://www.mql5.com/ru/market/product/5531 Если копирование
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Утилиты
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Утилиты
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Утилиты
Cerberus the Equity Watcher — это инструмент управления рисками, который постоянно отслеживает средства на вашем счете и позволяет избежать крупных просадок, вызванных неисправными советниками или вашим эмоциональным поведением, если вы являетесь дискреционным трейдером. Это чрезвычайно полезно для систематических трейдеров, которые полагаются на советники, которые могут содержать ошибки или могут плохо работать в неожиданных рыночных условиях. Cerberus позволяет вам установить минимальное значе
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Утилиты
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
News Filter EA
Rashed Samir
Утилиты
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация ч
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Утилиты
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности. Основные функции Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически
Другие продукты этого автора
EA CloseALL MT4
Teerathad Booranawisedkul
Утилиты
FEATURES: - One-Click Close All - Close Market Orders - Delete Pending Orders - Real-Time Performance - Multi-Symbol Support - Customizable Button - Works on MT5 PERFECT FOR: - Scalpers needing emergency exit - Day traders managing multiple positions - News traders requiring instant close - Account protection during high volatility - Quick portfolio liquidation TECHNICAL SPECS: - Batch processing algorithm - Optimized OrderSelect operations - IOC filling mode (MT5) - Adjustable slippage contr
FREE
Telegram Alerts MT4
Teerathad Booranawisedkul
Утилиты
Telegram Trading Report Pro Telegram Trading Report Pro is a professional MT4 Expert Advisor designed to keep traders fully informed about their trading activity through real-time Telegram notifications and automated performance reports. This EA is ideal for traders who want full transparency, instant alerts, and clear performance summaries without staying in front of the trading terminal all day. Real-Time Trade Notifications Instant BUY / SELL order alerts Detailed order open and order close n
Copy MT4 And MT5 All In One
Teerathad Booranawisedkul
Утилиты
THIS IS THE MT4 VERSION Works ONLY on MetaTrader 4 Cannot be installed on MetaTrader 5 For MT5 support, purchase MT5 version separately MT5 Version Available Here:   Click to View MT5 Version Copy MT5 MT4 All In One MT4 to MT4 MT5 to MT5 MT4 to MT5 MT5 to MT4 SMART SYMBOL MAPPING (WORKS WITH ANY BROKER) .r, .raw, .pro (Raw/Pro accounts) -ecn, -zero (ECN accounts) m, .mini, .micro (Mini accounts) c, .cent (Cent accounts) .vip, -prime, .classic (VIP accounts) FIXED LOT SIZE MULTIPLIER PROPORTIO
EA Close All MT4
Teerathad Booranawisedkul
Утилиты
EA Close All MT4 FEATURES - Close ALL orders instantly - Close by type: BUY or SELL only - Close by P/L: PROFIT or LOSS only - Close BUY PROFIT / BUY LOSS - Close SELL PROFIT / SELL LOSS - Delete all PENDING orders - Real-time P/L display - Zero configuration needed LIVE DASHBOARD - Total positions counter - BUY/SELL breakdown - Individual P/L tracking - Pending orders count - Color-coded total P/L HOW TO SETUP 1. Attach EA to any chart 2. Enable AutoTrading 3. Click buttons to close orders
Copy MT5 MT4 All In One
Teerathad Booranawisedkul
Утилиты
THIS IS THE MT5 VERSION Works ONLY on MetaTrader 5 Cannot be installed on MetaTrader 4 For MT4 support, purchase MT4 version separately MT4 Version Available Here: Click to View MT4 Version Copy MT5 MT4 All In One MT4 to MT4 MT5 to MT5 MT4 to MT5 MT5 to MT4 SMART SYMBOL MAPPING (WORKS WITH ANY BROKER) .r, .raw, .pro (Raw/Pro accounts) -ecn, -zero (ECN accounts) m, .mini, .micro (Mini accounts) c, .cent (Cent accounts) .vip, -prime, .classic (VIP accounts) FIXED LOT SIZE MULTIPLIER PROPORTION
EA Close All MT5
Teerathad Booranawisedkul
Утилиты
EA Close All MT5  FEATURES - Close ALL orders instantly - Close by type: BUY or SELL only - Close by P/L: PROFIT or LOSS only - Close BUY PROFIT / BUY LOSS - Close SELL PROFIT / SELL LOSS - Delete all PENDING orders - Real-time P/L display - Zero configuration needed LIVE DASHBOARD - Total positions counter - BUY/SELL breakdown - Individual P/L tracking - Pending orders count - Color-coded total P/L HOW TO SETUP 1. Attach EA to any chart 2. Enable AutoTrading 3. Click buttons to close order
EA CloseAll MT5
Teerathad Booranawisedkul
Утилиты
FEATURES: - One-Click Close All - Close Market Orders - Delete Pending Orders - Real-Time Performance - Multi-Symbol Support - Customizable Button - Works on MT5 PERFECT FOR: - Scalpers needing emergency exit - Day traders managing multiple positions - News traders requiring instant close - Account protection during high volatility - Quick portfolio liquidation TECHNICAL SPECS: - Batch processing algorithm - Optimized OrderSelect operations - IOC filling mode (MT5) - Adjustable slippage contr
FREE
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв