EA Telegram Alert MT5

Características principales

Completo sistema de alertas
- Notificaciones de pedidos
- Alertas TP/SL
- Órdenes pendientes
- Avisos de margen

Información detallada sobre operaciones
- Saldo de cuenta y capital en tiempo real
- Ganancias/pérdidas de cada operación
- Cálculo del tiempo de espera
- Porcentaje de Drawdown (DD%)
- Estadísticas de ganancias diarias
- Resumen de las operaciones de hoy (Ganancias/Pérdidas)

Soporte multilingüe
Elija entre 9 idiomas
- Inglés, tailandés, chino, español, japonés, hindi, árabe, portugués, ruso

Informes diarios
- Resumen diario automático a la hora que prefiera
- Estadísticas comerciales completas
- Análisis del porcentaje de ganancias
- Resumen de la cuenta

Fácil configuración
1. Consigue tu Telegram Bot Token
2. Obtén tu Chat ID
3. Introduce ambos en los ajustes de EA
4. 4. ¡Listo! Empieza a recibir alertas

Funciona con
- MT5
- Todos los brokers
- Todos los símbolos
- Cuentas demo y reales
Productos recomendados
Lotsize calculator for deriv and synthetic indices
Emilio Jose Quintero Ramos
Utilidades
Nunca fue tan fácil gestionar el riesgo de tu cuenta hasta ahora, esta herramienta te permitirá tener el control absoluto de tu capital y manejar tus entradas en los mercados de deriv de índices sintéticos , de manera fácil , practica y segura.   Los Parámetros de entrada y configuración disponibles son los siguientes :  GESTION DE RIESGO 1. Valor de tu cuenta : Aquí como su nombre lo dice vas a colocar el valor correspondiente al tamaño de tu cuenta, por ejemplo si tu cuenta es de 150 dólares e
Nebula Trading Manager
Sina Mohammadamin Shahriari Moghadam
Utilidades
Este asesor experto llamado TradeManager proporciona un panel de gestión de trading manual en MetaTrader 5 que permite un control preciso sobre las posiciones abiertas. Está diseñado para los comerciantes que quieren una gestión dinámica de Stop Loss (SL), Take Profit (TP), Break Even (BE), y la funcionalidad de cierre parcial. Características principales: Gestión dinámica de operaciones : Establece manualmente o arrastra y suelta los niveles SL, TP y BE. Soporta cierre parcial en diferentes ni
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilidades
Esta herramienta realizará la gestión de Trailing stop loss y Break even para las órdenes. Le ayuda a limitar o reducir el tiempo que pasa mirando las órdenes en la pantalla, especialmente cuando necesita irse a dormir. Sólo tiene que añadir este EA a 1 gráfico, puede gestionar todos los pares. Puede filtrar órdenes por comentario, número mágico, símbolo y número de ticket de orden. Cuando Breakeven puede agregar pips shift/offset (para cubrir la comisión...). Puede probar en probador de estra
Equity Shield Pro
Saad Janah
5 (1)
Utilidades
Equity Shield Pro 1.1 NUEVA VERSIÓN Equity Shield Pro 1.1 es un potente EA diseñado para salvaguardar su cuenta de trading mediante el control activo y la aplicación de la protección de la equidad y las normas de gestión de beneficios. Ya sea que esté operando cuentas personales o trabajando a través de desafíos de empresas propietarias, este EA garantiza el cumplimiento estricto de los objetivos de riesgo y ganancias, lo que le permite mantener la disciplina y la coherencia. Totalmente compat
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilidades
Utilidad de negociación sólo para pares de divisas, no para oro Funciones Cálculo automático del lote en función del riesgo Auto Stoploss Auto TakeProfit Punto de equilibrio Auto Close Half % Cierre en porcentaje con respecto a los PIPs Órdenes Pendientes BuyLimit Sell Limit con distancias BuyStop Sell Stop con distancias Información de negociación Riesgo en porcentaje Para operaciones múltiples Combinar Takeprofit y Combinar Stoplosses
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Visual Risk Manager
Fevzi Sariay
Utilidades
¿Cansado de calcular el tamaño de los lotes y de gestionar manualmente cada operación? El Visual Risk Manager (VRM) es un panel de negociación profesional diseñado para agilizar sus operaciones e imponer disciplina. Este Asesor Experto no es una estrategia; es una potente utilidad que le permite gestionar su riesgo y ejecutar operaciones con una velocidad y precisión inigualables, directamente desde su gráfico. Por qué necesita el Visual Risk Manager Deje de dejar que las emociones y las conjetu
Global Market Sentiment
Raka
5 (1)
Indicadores
Medidor global del sentimiento de riesgo del mercado 1. Abstracción El Medidor de Sentimiento de Riesgo Global de Mercado es una sofisticada herramienta analítica diseñada para la plataforma MetaTrader 5 (MQL5). A diferencia de los indicadores tradicionales que analizan un solo activo de forma aislada, esta utilidad emplea un enfoque de Análisis entre Mercados para reconstruir el estado psicológico de los mercados financieros globales. Mediante la agregación de datos en tiempo real de índices e
FREE
SLTPSetter
Raphael Djangmah Osro Agbo
Utilidades
SLTPSetter - Fijador de StopLoss Take Profit ¿CÓMO FUNCIONA? La gestión del riesgo y de la cuenta es un aspecto muy crítico del trading. Antes de entrar en una posición, usted debe ser plenamente consciente de cuánto va a estar dispuesto a perder tanto en porcentaje como en valor. Aquí es donde SLTPSetter le cubre. Todo lo que necesita hacer es colocar el indicador en el gráfico y PRESIONAR COMPRA O VENTA automáticamente, todos los parámetros necesarios para colocar las operaciones se proporcio
Quick Close Panel
Boaz Nyagaka Moses
5 (1)
Utilidades
El 'Panel de Cierre Rápido' es una interfaz fácil de usar para la gestión de órdenes. Tiene un botón para cerrar todas las operaciones ganadoras en el gráfico actual, un botón para cerrar todas las operaciones perdedoras y otro botón para cerrar todas las operaciones en curso (perdedoras y ganadoras) en el gráfico actual. Es muy sensible y rápido para ejecutar las operaciones debido a la complejidad de tiempo efectivo del algoritmo utilizado en el programa. Visite este enlace para descargar la d
Risk management Telegram Alerts and more
Bashar Isam Wadeea Kagaa
Utilidades
Vigile su cuenta Proteja su capital con alertas precisas de Saldo, Capital, Margen, Nivel de margen . Presentamos: Balance, Equity, Margin, Margin level, Telegram Alerts and more expert advisor, Un Asesor Experto inteligente para Meta Trader 5 que monitoriza su cuenta en tiempo real y envía alertas instantáneas cuando se superan umbrales críticos. ¿Qué hace diferente a este EA? Alertas de Balance 1: Cuando su saldo cae al 75% o 50% o cualquier porcentaje que desee. Alertas de Saldo 2: Cuando su
ARC Automatic Position Size Calculator
Vitor Martins De Sousa
2.5 (2)
Utilidades
GESTIONE SUS OPERACIONES DE FOREX COMO UN PROFESIONAL CON LA CALCULADORA DE TAMAÑO DE POSICIÓN La Calculadora de Tamaño de Posición - un indicador de MT5, es una herramienta fácil de usar que le permite determinar su tamaño de operación de divisas requerido para cada operación en función de cuánto desea arriesgar y el capital disponible en su cuenta de operaciones de divisas. Cargue la calculadora en su gráfico y simplemente arrastre las líneas para mostrar su nivel de stop loss y take profit. L
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
MT5 To Telegram Pro
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilidades
MT5 to Telegram Pro/Copier es un potente Asesor Experto para MetaTrader 5 diseñado para mejorar tu experiencia de trading enviando notificaciones de operaciones en tiempo real y reportes completos a tu canal de Telegram. Ideal para proveedores de señales y formadores, esta herramienta copia operaciones colocadas manualmente o por otros EAs en tu cuenta, ofreciendo alertas personalizables, gestión avanzada de operaciones y un panel de control fácil de usar para obtener información sobre el rendim
Smart Trading Control Panel
Tahir Mehmood
Utilidades
Smart Trading Panel MT5 – Utilidad avanzada de trading manual y gestión de riesgo Smart Trading Panel MT5 es una herramienta profesional semi-automatizada para Meta Trader 5, diseñada para mejorar la velocidad de ejecución, la precisión y el control del riesgo en el trading manual. El panel centraliza la ejecución de órdenes, la gestión de posiciones y el monitoreo de la cuenta en tiempo real. Desarrollado para traders manuales y semi-automáticos, ayuda a reducir errores, mantener disciplina
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilidades
Visión general Mirror Signals Service EA (Sólo texto) es un potente Asesor Experto de monitorización que envía automáticamente notificaciones de Telegram en tiempo real para todos los eventos comerciales importantes en su cuenta de MetaTrader 5. Está diseñado específicamente para proveedores de señales , operadores de copiadoras de operaciones , auditores , educadores y servicios profesionales de trading que requieren informes inmediatos, detallados y fiables. Todo, desde entradas, salidas,
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilidades
Indicador Daily Change - Visualización de Variación de Mercado en Tiempo Real Descripción General Daily Change Indicator es una herramienta de trading profesional diseñada para MetaTrader 5 que proporciona monitorización en tiempo real de las variaciones diarias de precio directamente en su gráfico. Este indicador ligero pero potente muestra el cambio de precio del día actual tanto en puntos absolutos como en términos porcentuales, posicionado convenientemente junto a la línea de precio Bid par
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilidades
Presentamos NAS100 Auto SL y TP Maker para MT5: No se pierda nunca más la configuración de StopLoss y TakeProfit con nuestro NAS100 Auto SL y TP Maker, un asistente indispensable para los traders que navegan por el mercado Nasdaq 100 en MetaTrader 5. Esta herramienta está diseñada para aquellos que buscan una solución perfecta para automatizar la gestión de los niveles StopLoss y TakeProfit. Características principales: Automatización sin esfuerzo: Supervisa automáticamente las operaciones del
FREE
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicadores
nuestro indicador   Basic Support and Resistance   es la solución que necesita para aumentar su análisis técnico.Este indicador le permite proyectar niveles de soporte y resistencia en el gráfico/ mt4 gratuita características Integración de los niveles de Fibonacci: Con la opción de mostrar los niveles de Fibonacci junto con los niveles de soporte y resistencia, nuestro indicador le brinda una visión aún más profunda del comportamiento del mercado y las posibles áreas de inversión. Optimizació
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilidades
Utilidad BreakEvan Es una simple herramienta en un panel con estas utilidades: Esta utilidad dibujará una Línea Dorada en el gráfico aplicado mostrando el precio de equilibrio, considerando todas las posiciones abiertas para ese símbolo específico. Además el panel de información muestra: Saldo Precio de equilibrio para ese gráfico Forzar Breakeven (para ese símbolo) como ON/OFF Force Breakeven Global (tiene en cuenta todas las operaciones abiertas) como ON/OFF Total de lotes abiertos para el sí
Tarnix
Dian Mayang Sari
5 (1)
Asesores Expertos
LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 65 price is discounted! Final price will rise up to 95 . Presentamos Tarnix – Asesor Experto Avanzado Controlado por Riesgo  Tarnix es un Asesor Experto robusto diseñado para gestores de riesgos inteligentes y traders de empresas de prop. Funciona completamente automatizado en EURCHF y utiliza M30 como gráfico base. Simplemente carga el EA en un solo gráfico y deja que la lógica de precisión se encargue de todo. “Equipado con lógica de stop de seguimiento
ScalperTraderPanel
Andres Daniel Leonel Lusin
Utilidades
Resumen: ScalperTradePanel es el asistente definitivo para operadores manuales y scalpers que necesitan velocidad, precisión y gestión automatizada de las operaciones. A diferencia de los paneles estándar de un solo clic, esta herramienta combina la entrada manual con un sistema automatizado de Cuadrícula , lo que le permite promediar su precio de entrada de forma inteligente. Cuenta con una interfaz única de modo dual : cambie instantáneamente entre Ejecución de Mercado para mayor velocidad, o
Forex 4up MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
¿Quiere intercambiar y publicar sus señales en el canal de telegramas? Entonces esta utilidad es para ti. - Operaciones en su terminal - Publica ofertas en su canal de telegramas Sus clientes estarán encantados de: - a partir de 5 señales diarias - hermoso diseño de señales Personalización Servicio -> Configuración -> Asesores expertos -> Permitir WebRequest para las siguientes URL: https://api.telegram.org En Telegram, ve a @BotFather y crea un bot Copia el Token del bot e introdúcelo e
Automatic Trade Calculation Panel
Florian Ahollinger
Utilidades
Panel de cálculo automático de operaciones Negociación con un solo clic Cálculo automático del tamaño del lote Cálculo automático de Stop-Loss y TakeProfit Hasta 3 cierres parciales Trailingstop (el Stop-Loss se mueve automáticamente) El tamaño del lote se calcula en función del riesgo previamente determinado (por ejemplo, el 1,0% del tamaño de la cuenta) y la distancia del Stop Loss al punto de entrada. La distancia del Stop Loss al punto de entrada resulta del indicador ATR multiplicado por un
Tool Order MT5
Sugeng Lutfi Yatama
Utilidades
Panel para ayuda Manual Trade si el trader toma orden en multi Simbolo/par esto ayudara mas. Esto se parece a un tablero híbrido en multi pares con pantalla pequeña El panel tiene la función : TP/SL, que también tiene la función de Promedio TP/SL de BreakEvent (esto tendrá para el trader con multi trader en singgle pair) en Point puede responder multi Symbol Trailing y Average Trailing desde BreakEvent en Point puede responder multi par. breakEvent en punto Take Profit/Stop Loss en $ detectará
Close Trades Premium MT5
Obiajulu Chukwudi Nwosa
Utilidades
Al igual que usted, cuando empecé a operar, fue abrumador ... aprender acerca de los indicadores, sobre el tamaño del lote, el apalancamiento y muchas cosas más. Han pasado casi 3 años. Estoy más informado en el comercio. Mi trading sigue mejorando a medida que trabajo en mi estrategia, análisis técnico, psicología del trading y gestión del trading. Una cosa que no me preocupa es ser capaz de cerrar mis operaciones rápidamente si una operación va en mi contra o si la operación ha alcanzado mi ni
Advanced NNFX Trade Panel With News Filter MT5
Manuel Alejandro Cercos Perez
Utilidades
Panel completo para el método No Nonsense Forex: Este panel encapsula casi todas las cosas que necesitarás para ejecutar tu propio algoritmo NNFX, ayudándote a operar aún más rápido y fácil. Tiene 3 partes: Panel de símbolos Cambia rápidamente a cualquier símbolo en tus gráficos pulsando su nombre. En el panel se puede mostrar información adicional: las operaciones abiertas en ese momento, la correlación de esas operaciones con otros símbolos (excepto si su stop loss está en el punto de equilibr
Lot Size Calculator Advanced MT5
Chi Hong Au Yeung
Utilidades
Lot Size Calculator Advanced – Herramienta de dimensionamiento de posiciones con gestión de balance de Drawdown Este calculador de tamaño de lote se basa en el porcentaje de riesgo seleccionado y la distancia del stop loss. También tiene una nueva característica con una cantidad adicional de riesgo por operación, este enfoque ayuda a gestionar el drawdown de manera fluida al distribuir el aumento de riesgo a lo largo del tiempo en lugar de duplicarlo de inmediato. Permite un mejor control y una
MassDestroyer
Raphael Djangmah Osro Agbo
Utilidades
MASS DESTROYER-MANUAL La mayoría de los robots de scalping abren varias posiciones en cuestión de tiempo. En situaciones de emergencia donde digamos más de 30 posiciones se están ejecutando al mismo tiempo y todas estas operaciones van en negativo, cerrar manualmente todas estas posiciones puede hacer que sus pérdidas sean aún mayores debido a los diferenciales y otras condiciones del mercado. Aquí es donde entra DEST001 ... Este robot ha sido diseñado para que las posiciones se cierren en cue
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilidades
Herramienta multifuncional: Calculadora de Lotes, Órdenes Grid, Relación R/R, Gestor de Operaciones, Zonas de Oferta y Demanda, Price Action y mucho más Versión Demo   |   Manual del Usuario El Asistente de Trading   no funciona en el probador de estrategias : puede descargar la   Versión Demo AQUÍ  para probar la utilidad . Contácteme   para cualquier duda  / ideas de mejora / en caso de encontrar un error Si necesita una versión para MT4, está disponible aquí Simplifique, acelere y automatice
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (17)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (108)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica de trading profesional para MT5 *****esta es la versión HTML local de Ultimate Extractor. Echa un vistazo a Ultimate Extractor Cloud en mql5 para la versión Cloud****** Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información procesable con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 en todos los Asesores Expertos y genera i
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilidades
Copie las señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente a su MT5.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario al ofrecer muchas características que necesita para gestionar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Discord Si desea p
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
4 (2)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilidades
¡HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la gestión de entradas y posiciones! ¡Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! descripción completa Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Transferencia al punto de equilibrio y arrastre de stop loss y take profit - Niveles de desactivación - Interfaz
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilidades
Todo para el gráfico Indicador de análisis técnico MT5 en una herramienta Dibuja tu zona de oferta y demanda con el rectángulo y la resistencia de apoyo con la línea de tendencia y recibir alertas al teléfono móvil o correo electrónico de alerta - Indicador de riesgo mt5 Video tutoriales, manuales, DEMO descargar aquí . Encontrar contactos en mi perfil . 1. Rectángulos extendidos y líneas de tendencia El objeto se extenderá hasta el borde derecho del gráfico cuando el precio dibuje nuevas velas
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilidades
Mt5 To InterativeBrokers Copier le permite copiar operaciones desde una cuenta MT5 a Interactive Brokers. Con esto, usted puede ejecutar su estrategia EA en una MT5 Demo / Cuenta Real, a continuación, copiar todas las ofertas a Interactive Brokers cuenta en tiempo real. Características: 1. Copiar o Invertir-Copiar operaciones en tiempo real de MT5 a cuenta IB. 2. Sincronizar posiciones de ambas cuentas periódicamente, en caso de que falte alguna copia. 3. 3. Puede elegir solo posición de comp
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilidades
Cerberus the Equity Watcher es una herramienta de gestión de riesgos que monitorea constantemente   el valor de tu cuenta y evita drawdowns importantes, que sean ellos causados por EA defectuosos o por las emociones si eres un trader discrecional. Es extremadamente útil para los traders sistemáticos que confían en EA que pueden contener errores o que pueden no funcionar bien en condiciones de mercado inesperadas. Cerberus   permite establecer un valor mínimo de tu cuenta y (opcionalmente) un va
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Utilidades
Completo panel de operaciones en el gráfico con la capacidad única de poder controlarse también desde el móvil. Además, cuenta con una biblioteca de configuración descargable, por ejemplo, reglas de salida, botones de panel adicionales, configuración de órdenes pendientes y mucho más. Vea nuestro vídeo del producto. Funciona con todos los símbolos no sólo pares de divisas. Características Panel gráfico plus controlable desde aplicación gratuita para Windows, iPhone y Android Motor de scripts int
News Filter EA
Rashed Samir
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Otros productos de este autor
EA CloseALL MT4
Teerathad Booranawisedkul
Utilidades
CARACTERÍSTICAS : - Cerrar todo con un clic - Cerrar órdenes de mercado - Eliminar órdenes pendientes - Rendimiento en tiempo real - Soporte multisímbolo - Botón personalizable - Funciona en MT5 PERFECTO PARA : - Scalpers que necesitan una salida de emergencia - Operadores diarios que gestionan múltiples posiciones - Operadores de noticias que requieren un cierre instantáneo - Protección de la cuenta durante periodos de alta volatilidad - Liquidación rápida de cartera ESPECIFICACIONES TÉCNICA
FREE
Telegram Alerts MT4
Teerathad Booranawisedkul
Utilidades
Informe de Telegram Trading Pro Telegram Trading Report Pro es un Asesor Experto MT4 profesional diseñado para mantener a los traders completamente informados sobre su actividad de trading a través de notificaciones de Telegram en tiempo real e informes de rendimiento automatizados. Este EA es ideal para traders que quieren total transparencia, alertas instantáneas y resúmenes claros de rendimiento sin tener que estar todo el día delante del terminal de trading. Notificaciones de operaciones en
Copy MT4 And MT5 All In One
Teerathad Booranawisedkul
Utilidades
ESTA ES LA VERSIÓN MT4 Sólo funciona en MetaTrader 4 No se puede instalar en MetaTrader 5 Para soporte MT5, adquiera la versión MT5 por separado Versión MT5 disponible aquí: Haga clic para ver la versión MT5 Copiar MT5 MT4 Todo en Uno MT4 a MT4 MT5 a MT5 MT4 a MT5 MT5 a MT4 MAPEO INTELIGENTE DE SÍMBOLOS (FUNCIONA CON CUALQUIER BROKER) .r, .raw, .pro (cuentas Raw/Pro) -ecn, -zero (cuentas ECN) m, .mini, .micro (cuentas Mini) c, .cent (cuentas Cent) .vip, -prime, .classic (cuentas VIP) TAMAÑO D
EA Close All MT4
Teerathad Booranawisedkul
Utilidades
EA Cerrar Todos MT4 CARACTERÍSTICAS - Cierra TODAS las órdenes al instante - Cierre por tipo: Sólo COMPRA o VENTA - Cierra por P/L: sólo BENEFICIO o PÉRDIDA - Cerrar COMPRA BENEFICIO / COMPRA PÉRDIDA - Cerrar VENTA BENEFICIO / VENTA PÉRDIDA - Borrar todas las órdenes PENDIENTES - Visualización de P/L en tiempo real - Sin necesidad de configuración TABLERO DE INSTRUMENTOS EN VIVO - Contador de posiciones totales - Desglose de COMPRA/VENTA - Seguimiento individual de P/L - Recuento de órdenes p
Copy MT5 MT4 All In One
Teerathad Booranawisedkul
Utilidades
ESTA ES LA VERSIÓN MT5 Funciona SÓLO en MetaTrader 5 No se puede instalar en MetaTrader 4 Para soporte MT4, compre la versión MT4 por separado Versión MT4 Disponible Aquí: Haga clic para ver la versión MT4 Copiar MT5 MT4 Todo en Uno MT4 a MT4 MT5 a MT5 MT4 a MT5 MT5 a MT4 MAPEO INTELIGENTE DE SÍMBOLOS (FUNCIONA CON CUALQUIER BROKER) .r, .raw, .pro (cuentas Raw/Pro) -ecn, -zero (cuentas ECN) m, .mini, .micro (cuentas Mini) c, .cent (cuentas Cent) .vip, -prime, .classic (cuentas VIP) TAMAÑO DE
EA Close All MT5
Teerathad Booranawisedkul
Utilidades
EA Cerrar Todos MT5 CARACTERÍSTICAS - Cierra TODAS las órdenes al instante - Cierre por tipo: Sólo COMPRA o VENTA - Cierre por P/L: sólo BENEFICIO o PÉRDIDA - Cerrar COMPRA BENEFICIO / COMPRA PÉRDIDA - Cerrar VENTA BENEFICIO / VENTA PÉRDIDA - Borrar todas las órdenes PENDIENTES - Visualización de P/L en tiempo real - Sin necesidad de configuración TABLERO DE INSTRUMENTOS EN VIVO - Contador de posiciones totales - Desglose de COMPRA/VENTA - Seguimiento individual de P/L - Recuento de órdenes p
EA CloseAll MT5
Teerathad Booranawisedkul
Utilidades
CARACTERÍSTICAS : - Cerrar todo con un clic - Cerrar órdenes de mercado - Eliminar órdenes pendientes - Rendimiento en tiempo real - Soporte multisímbolo - Botón personalizable - Funciona en MT5 PERFECTO PARA : - Scalpers que necesitan una salida de emergencia - Operadores diarios que gestionan múltiples posiciones - Operadores de noticias que requieren un cierre instantáneo - Protección de la cuenta durante periodos de alta volatilidad - Liquidación rápida de cartera ESPECIFICACIONES TÉCNICA
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario