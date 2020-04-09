EA Telegram Alert MT5
- Utilidades
- Teerathad Booranawisedkul
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Características principales
Completo sistema de alertas
- Notificaciones de pedidos
- Alertas TP/SL
- Órdenes pendientes
- Avisos de margen
Información detallada sobre operaciones
- Saldo de cuenta y capital en tiempo real
- Ganancias/pérdidas de cada operación
- Cálculo del tiempo de espera
- Porcentaje de Drawdown (DD%)
- Estadísticas de ganancias diarias
- Resumen de las operaciones de hoy (Ganancias/Pérdidas)
Soporte multilingüe
Elija entre 9 idiomas
- Inglés, tailandés, chino, español, japonés, hindi, árabe, portugués, ruso
Informes diarios
- Resumen diario automático a la hora que prefiera
- Estadísticas comerciales completas
- Análisis del porcentaje de ganancias
- Resumen de la cuenta
Fácil configuración
1. Consigue tu Telegram Bot Token
2. Obtén tu Chat ID
3. Introduce ambos en los ajustes de EA
4. 4. ¡Listo! Empieza a recibir alertas
Funciona con
- MT5
- Todos los brokers
- Todos los símbolos
- Cuentas demo y reales