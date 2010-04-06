The Horse Pro Signal

[TH] คำบรรยายสินค้า: Das Pferd Pro Signal (WinWiFi Robot Series)

Das Pferd Pro Signal คืออินดิเคเตอร์ระดับมืออาชีพรุ่นล่าสุดจากตระกูล WinWiFi Robot Series ออกแบบมาสำหรับแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 (MT5) โดยเฉพาะ เพื่อช่วยเทรดเดอร์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมราคา (Kursbewegung) ทั้งในสภาวะตลาดที่มีเทรนด์ชัดเจนและช่วงตลาดไซด์เวย์ (Seitwärtsbewegung)

คุณสมบัติเด่น:

  • การวิเคราะห์แท่งเทียนอัจฉริยะ: ระบบอ้างอิงการเคลื่อนที่ของราคาตามเทรนด์และสลับกับการกรองสัญญานในช่วงไซด์เวย์ เพื่อความแม่นยำสูงสุด

  • การแสดงผลที่ชัดเจน: มาพร้อมลูกศรสัญญาณขนาดใหญ่และสีสันที่สดใส มองเห็นง่าย (แตกต่างจากรุ่น Das Pferdesignal เดิมที่มีขนาดเล็กกว่า)

  • รองรับทุกไทม์เฟรม: สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ M1 จนถึง MN1 เพื่อตอบโจทย์ทั้งการเทรด Scalping, Day Trade และ Swing Trade

  • Zwei-Signal-Strategie: หากใช้งานร่วมกับ Das Pferdesignal ในหน้าจอเดียวกัน ท่านจะพบการยืนยันสัญญาณที่ซ้อนทับหรือสวนทางกันในบางแท่งเทียน ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ใช้ประกอบการตัดสินใจ (Bestätigen/Filtern) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • ระบบแจ้งเตือนครบครัน: รองรับการแจ้งเตือนผ่าน Mobile Push, E-Mail และ Akustische Alarme

ผลลัพธ์การทดสอบ (Backtest):

เราได้นำสัญญาณจาก The Horse Pro Signal ไปประยุกต์ใช้กับระบบเทรดอัตโนมัติ (Robot Trading) และทำการ Backtest ในสภาวะตลาดจริงเมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2026 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่ามีประสิทธิภาพดีเยี่ยม (Excellent Performance) โดยให้กราฟผลกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีค่า Drawdown ที่เหมาะสม ดังที่ปรากฏในภาพประกอบ


[DE] Produktbeschreibung: The Horse Pro Signal (WinWiFi Robot Series)

Das Horse Pro Signal ist der neueste professionelle Indikator aus der WinWiFi Robot Series, der speziell für die MetaTrader 5 (MT5) Plattform entwickelt wurde. Der Indikator wurde entwickelt, um die Kursentwicklung sowohl in trendigen als auch in seitwärts gerichteten Marktbedingungen zu analysieren.

Hauptmerkmale:

  • Erweiterte Preisaktionsanalyse: Bezieht sich auf Candlestick-Muster zur Identifizierung von Trendfortsetzungen und Seitwärtserschöpfungspunkten.

  • Verbesserte Visualisierung: Große, farbenfrohe Signalpfeile für gute Sichtbarkeit auf jedem Hintergrund (ein Upgrade des ursprünglichen The Horse Signal mit kleineren Symbolen).

  • Multi-Timeframe-Kompatibilität: Voll funktionsfähig auf allen Zeitrahmen von M1 bis Monthly, für alle Handelsstile geeignet.

  • Strategische Flexibilität: Wenn das Horse Signal zusammen mit dem Standard The Horse Signal auf demselben Chart verwendet wird, können Benutzer überlappende oder entgegengesetzte Signale innerhalb einer einzigen Kerze sehen. Diese einzigartige Interaktion ermöglicht es Händlern, differenziertere Entscheidungen zu treffen und schwache Einstiege herauszufiltern.

  • Vollständige Alert Suite: Umfasst Push-Benachrichtigungen, E-Mail-Benachrichtigungen und akustische Alarme, damit Sie keinen Handel verpassen.

Backtest-erprobt:

Wir haben die The Horse Pro Signal-Logik in unseren automatischen Handelsroboter integriert und am 12. und 13. Januar 2026 strenge Backtests durchgeführt. Die Ergebnisse waren hervorragend und zeigten hohe Gewinnraten und ein robustes Aktienwachstum, wie in den bereitgestellten Performance-Screenshots zu sehen ist.

⚠️ คำเตือนความเสี่ยง (Risikowarnung)

การเทรด Forex และสินค้าโภคภัณฑ์มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน ผลการดำเนินงานในอดีต (Backtest) ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำไรในอนาคต โปรดใช้วิจารณญาณและบริหารจัดการความเสี่ยง (Geldmanagement) อย่างเคร่งครัดก่อนการลงทุนจริง

Warnung vor dem Handelsrisiko: Der Handel mit Devisen und Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Verlust Ihres investierten Kapitals führen. Vergangene Performance und Backtest-Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftigen Erfolg. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und ein angemessenes Geldmanagement betreiben, bevor Sie live handeln.



รีวิวระบบเทรด Das Pferd Signal & Das Pferd Pro Signal (ภาษาไทย)

นวัตกรรมใหม่แห่งการเทรดทองคำ: สองสัญญาณ สองกลยุทธ์ เพื่อกำไรที่ยั่งยืน

ในโลกของการเทรดทองคำ (XAUUSD) ที่มีความผันผวนสูง การมีเครื่องมือที่แม่นยำคือหัวใจสำคัญ วันนี้เราขอแนะนำอินดิเคเตอร์ที่กำลังเป็นกระแสที่สุดอย่าง Das Pferd Signal และ Das Pferd Pro Signal ซึ่งมีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร

จุดเด่นที่น่าสนใจ:

  • กลยุทธ์แบบ Counter-Trend (สวนทางอย่างชาญฉลาด): ความพิเศษของอินดิเคเตอร์สองตัวนี้คือการให้สัญญาณที่ "วิ่งสวนทางกัน" ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้นได้อย่างอิสระ

  • ครอบคลุมทุกสภาวะตลาด: ไม่ว่ากราฟจะเป็นเทรนด์แรงๆ หรือวิ่งแบบไซด์เวย์ (Seitwärtstrend) นักพัฒนาได้ออกแบบระบบมาให้แยกการทำงานกันอย่างเด็ดขาด ทำให้ผลลัพธ์การเทรดมีความเสถียรและแม่นยำสูง

  • ระบบอัตโนมัติบน MT5: ทั้งสองระบบถูกนำมาสร้างเป็นกลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติ (Expert Advisor) ที่ทำงานบนแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 ซึ่งมีความเร็วและประสิทธิภาพสูงสุด

ติดตามมาสเตอร์เทรด (Copy Trade):

หากคุณต้องการเทรดตามระบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ KVB Prime Broker โดยมี 2 รูปแบบให้เลือก:

  1. DAS PFERD PRO2: ใช้กลยุทธ์จาก Das Pferd Pro Signal (เน้นความแม่นยำสูง)

  2. THE HORSE Ai Robot: ใช้กลยุทธ์จาก Das Pferdesignal (ระบบอัจฉริยะปรับตามตลาด)

สรุป: หากคุณกำลังมองหาสภาพแวดล้อมการเทรดที่ดี กราฟเสถียร และมีเครื่องมือช่วยตัดสินใจที่ทรงพลัง การรันระบบผ่าน KVB Prime ด้วยกลยุทธ์ The Horse คือคำตอบที่น่าสนใจที่สุดในขณะนี้


Rückblick: The Horse Signal & The Horse Pro Signal (Englisch)

Modernste Innovation für den Goldhandel: Zwei Signale für jede Marktlage

Auf dem äußerst volatilen XAUUSD (Gold)-Markt ist Präzision alles. The Horse Signal und The Horse Pro Signal haben sich aufgrund ihrer einzigartigen Logik und hohen Genauigkeit zu den meistdiskutierten Indikatoren entwickelt.

Wichtigste Highlights:

  • Komplementäre Divergenz: Das Besondere an diesen beiden Indikatoren ist, dass sie Signale in entgegengesetzte Richtungen liefern. Dadurch können Händler die Strategie wählen, die am besten zur aktuellen Marktstimmung passt - und erhalten so ultimative Flexibilität.

  • Widerstandsfähigkeit in allen Märkten: Unabhängig davon, ob sich der Markt in einem starken Trend oder in einer Seitwärtsbewegung befindet, funktionieren diese Indikatoren unabhängig voneinander, um eine gleichbleibende Performance zu gewährleisten. Die Entwickler haben die Strategien erfolgreich getrennt, um die Gewinnraten zu maximieren.

  • MT5-optimiert: Beide Systeme sind vollständig in den MetaTrader 5 integriert und bieten eine robuste, schnelle und stabile Handelsumgebung für die KI-Roboter.

Folgen Sie unseren Meisterhändlern (Copy Trade):

Sie können jetzt auf diese professionellen Strategien über KVB Prime Broker zugreifen, indem Sie unseren Master-Trade-Konten folgen:

  1. THE HORSE PRO2: Angetrieben durch den The Horse Pro Signal Indikator.

  2. THE HORSE Ai Robot: Angetrieben durch den The Horse Signal Indikator.

Fazit: Wenn Sie auf der Suche nach einer stabilen Handelsumgebung mit einer bewährten, hochpräzisen Strategie sind, eröffnen Sie einfach ein Konto über den angegebenen Link oder QR-Code. Erleben Sie noch heute die Kraft des KI-gesteuerten Goldhandels!

Empfohlene Produkte
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
Der Indikator hebt die Punkte hervor, die ein professioneller Händler in gewöhnlichen Indikatoren sieht. VisualVol zeigt visuell verschiedene Volatilitätsindikatoren auf einer einzigen Skala und einer gemeinsamen Ausrichtung an. Hebt den Überschuss an Volumenindikatoren farblich hervor. Gleichzeitig können Tick und Real Volume, Actual Range, ATR, Kerzengröße und Return (Open-Close-Differenz) angezeigt werden. Dank VisualVol werden Sie die Marktperioden und den richtigen Zeitpunkt für verschiede
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
Indikatoren
ATR Plus ist eine verbesserte Version der klassischen ATR, die nicht nur die Volatilität selbst, sondern auch die Richtungsenergie des Marktes anzeigt. Der Indikator wandelt die ATR in einen normalisierten Oszillator (0-100) um, so dass Sie klar sehen können: wer den Markt dominiert - Käufer oder Verkäufer wann ein Trend beginnt wenn ein Trend an Stärke verliert wenn sich der Markt in eine Spanne bewegt wenn die Volatilität Erschöpfungszonen erreicht ATR Plus eignet sich perfekt für Momentum-, T
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
Revolution martingale
Yaroslav Varankin
5 (3)
Indikatoren
Revolution Martingale ist ein Indikator, der für den Handel mit binären Optionen auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Merkmale: M5-Zeitrahmen: Es wird empfohlen, den Indikator für den optimalen Handel auf dem M5-Zeitrahmen zu verwenden. Handelseinstieg: Trades sollten nur bei der ersten Kerze nach dem Erscheinen eines Signals eröffnet werden. Signale: Eine blaue Raute zeigt eine Kaufgelegenheit für eine Aufwärtsbewegung an, während eine rote Raute eine Kaufgelegenheit für eine Abwärtsbewegun
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
Rodion Kachkin
Indikatoren
Multi-Timeframe-Trendindikator basierend auf dem ADX / ADXWilder-Indikator mit Fibonacci-Levels Der Indikator zeigt Trendbereiche unter Verwendung von ADX- oder ADXWilder-Indikator-Daten aus mehreren Zeitrahmen an. Der Impulsmodus des Indikators ermöglicht es Ihnen, den Beginn eines Trends zu erkennen, und mehrere "Screens" mit verschiedenen Zeitrahmen ermöglichen es Ihnen, Marktstörungen herauszufiltern. Dem Preisdiagramm werden Fibonacci-Levels hinzugefügt, die sich flexibel einstellen lasse
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (3)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein Zero-Lag-Indikator und zeigt die Stärke der Trendänderung an. True Trend Oscillator Pro funktioniert am besten in Kombination mit True Trend Moving Average Pro, der den genauen Trend anzeigt. Der Oszillatorwert ist die exakte Preisänderung in der gegebenen Trendrichtung. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 Wenn Sie den Eingabeparameter PERIOD auf 1 setzen, wird dieser Indikator zu einem Scharfschützen für binäre Optionen. Die
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
Indikatoren
Der Indikator basiert auf der Methodik von Robert Miner, die er in seinem Buch "High probability trading strategies" beschrieben hat, und zeigt Signale zusammen mit dem Momentum von 2 Zeitrahmen an. Ein Stochastik-Oszillator wird als Momentum-Indikator verwendet. Die Einstellungen sprechen für sich selbst Periode_1 ist der aktuelle Zeitrahmen, 'current' period_2 wird angezeigt - der übergeordnete Zeitrahmen ist 4 oder 5 Mal größer als der aktuelle Zeitrahmen. Wenn der aktuelle Zeitrahmen beisp
FREE
Reversal Candles MT5
Nguyen Thanh Cong
4.83 (6)
Indikatoren
Einführung Reversal Candles ist ein hochmoderner, nicht nachzeichnender Forex-Indikator , der durch eine ausgeklügelte Kombination von Signalen Kursumkehrungen mit bemerkenswerter Genauigkeit vorhersagen kann. Signal Kaufen, wenn die letzte geschlossene Kerze eine dunklere Farbe hat (anpassbar) und ein Aufwärtspfeil darunter angezeigt wird Verkaufen, wenn die letzte geschlossene Kerze eine dunklere Farbe hat (anpassbar) und ein Abwärtspfeil über ihr angezeigt wird
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Indikatoren
Pivot Points Indicator - eine schnelle, zuverlässige und vollständig anpassbare Pivot-Erkennung für MetaTrader 5. Dieser Indikator nutzt die MetaTrader-eigenen Funktionen iHighest und iLowest, um Pivot-Hochs und -Tiefs zu identifizieren, indem er nach den höchsten und niedrigsten Kursen innerhalb eines benutzerdefinierten Fensters von Bars sucht. Ein Pivot wird nur dann bestätigt, wenn der aktuelle Balken das absolute Maximum oder Minimum innerhalb der ausgewählten Spanne ist, wodurch genaue un
FREE
SMC full setup
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indikatoren
Ultimativer SMC: Professioneller Smart-Money-Konzepte-Indikator Entschlüsseln Sie die verborgenen Bewegungen des Marktes. Handeln Sie mit den Institutionen, nicht gegen sie. Der Ultimate SMC-Indikator wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die Smart Money Concepts (SMC) automatisch auf ihre Charts anwenden wollen. Die manuelle SMC-Analyse ist zeitaufwändig und anfällig für subjektive Fehler. Dieses Tool macht Schluss mit dem Rätselraten, indem es Order-Blöcke, Fair-Value-Lücken und strukturelle
FREE
ADXW Cloud
Shahabeddin Baset
4.6 (5)
Indikatoren
Dies ist der ADX von Wilder mit der Wolkendarstellung der DI+ & DI- Linien. Merkmale 4 Standardlinien des ADX-Indikators: DI+, DI-, ADX, ADXR Wolkendarstellung der DI+/DI- Linien mit transparenten Farben anwendbar auf alle Zeitrahmen und alle Märkte Was ist ADX J. Welles Wilder Jr., der Entwickler bekannter Indikatoren wie RSI, ATR und Parabolic SAR, war der Meinung, dass das Directional Movement System, das teilweise im ADX-Indikator implementiert ist, seine zufriedenstellendste Leistung war. I
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (1)
Indikatoren
Heiken Ashi MT5 Indikator Verbessern Sie Ihre Marktanalyse mit dem Heiken Ashi MT5 Indikator. Dieses leistungsstarke Tool verwandelt Standard-Preisdaten in glattere, trendorientierte Kerzen, wodurch die Identifizierung von Markttrends und potenziellen Umkehrpunkten erleichtert wird. Hauptmerkmale: Klare Trendidentifikation: Unterscheiden Sie visuell zwischen Aufwärts- und Abwärtstrends durch unterschiedliche Kerzenfarben. Rauschreduktion: Filtern Sie Preisschwankungen heraus und erhalten Sie ei
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
Bar Color Trend
Germano Chagas
4.38 (8)
Indikatoren
Candle Color Trend kombiniert das Beste aus Price Action , Directional Movement und Divergenz/Konvergenz-Analyse und ist eine einfache und zuverlässige Methode zur Identifizierung der Trendrichtung. Der Indikator malt die Kerzen automatisch gemäß der Annahme, dass ein Aufwärtstrend durch Preise definiert wird, die eine Reihe von höheren Hochs und höheren Tiefs bilden. Im Gegensatz dazu wird ein Abwärtstrend durch Preise definiert, die eine Reihe von niedrigeren Hochs und niedrigeren Tiefs bilden
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indikatoren
Donchian Channel ist ein von Richard Donchian entwickelter Indikator. Er wird aus dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief des letzten angegebenen Zeitraums in Kerzen gebildet. Der Bereich zwischen Hoch und Tief ist der Kanal für den gewählten Zeitraum. Seine Konfiguration ist einfach. Es ist möglich, den Durchschnitt zwischen der oberen und der unteren Linie liegen zu lassen, und Sie können sich benachrichtigen lassen, wenn der Kurs eine Seite berührt. Wenn Sie Fragen haben oder Fehler finden
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend
Rodion Kachkin
Indikatoren
Multi-Timeframe Trendindikator, basierend auf dem ADX / ADXWilder Indikator Der Indikator zeigt Trendbereiche unter Verwendung von ADX- oder ADXWilder-Indikator-Daten aus mehreren Zeitrahmen an. Der Impulsmodus des Indikators ermöglicht es Ihnen, den Beginn eines Trends zu erkennen, und mehrere "Screens" mit verschiedenen Zeitrahmen ermöglichen es Ihnen, Marktstörungen herauszufiltern. Wie der Indikator funktioniert : Wenn der PDI größer als der NDI ist, handelt es sich um eine Haussebewegung
FREE
Phoenix Moving Average Meter
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indikatoren
Phoenix Moving Average Meter (MT5) Professionelles Tool zur Analyse und Visualisierung von gleitenden Durchschnitten für MetaTrader 5. Kombiniert intelligente Steigungsanalyse, Wolkenbreitenmessung und Regimeklassifizierung in einem übersichtlichen Echtzeit-Dashboard. Übersicht Phoenix Moving Average Meter analysiert die Beziehung zwischen einem schnellen und einem langsamen gleitenden Durchschnitt, um die Richtung, Stärke und Reife eines Trends zu bestimmen. Der Indikator überwacht kontinuie
FREE
The magiciann
Abdelhak Benazizi
5 (5)
Indikatoren
THE MAGICIAN - Professioneller Angebots- und Nachfragezonen-Indikator Verwandeln Sie Marktchaos in Kristallklare Trading-Gelegenheiten auf Gold 15-Minuten-Charts Haben Sie Schwierigkeiten mit dem Gold-Trading? Müde davon zu raten, wo Sie bei XAU/USD Trades eingehen sollen? Verwirrt darüber, ob Sie KAUFEN, VERKAUFEN oder ABWARTEN sollten? Verpassen Sie hochwahrscheinliche Setups auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen? "THE MAGICIAN" enthüllt die unsichtbaren Kräfte von Angebot und Nachfrage, die Märkte be
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout MT5 (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT5 - nur GBPUSD FlatBreakout MT5 ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro MT5-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Händler, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout MT5 erleben und Ausbruchssignale auf einem Live-Markt ohne Einschränkungen testen möchten. Für wen ist dieses Produk
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indikatoren
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Dieser Indikator zieht die offenen, hohen, niedrigen und schließenden Preise für die angegebenen und kann für eine bestimmte Zeitzone eingestellt werden. Dies sind wichtige Ebenen, die von vielen institutionellen und professionellen Händler und kann nützlich sein, um die Orte, wo sie vielleicht mehr aktiv. Die verfügbaren Zeiträume sind: Vorheriger Tag. Vorherige Woche. Vorheriger Monat. Vorheriges Viertel. Vorheriges Jahr
FREE
Simple QM Pattern MT5
Suvashish Halder
5 (1)
Indikatoren
Simple QM Pattern ist ein leistungsstarker und intuitiver Handelsindikator, der die Identifizierung des Quasimodo (QM) Handelsmusters vereinfacht. Das QM-Muster ist unter Händlern weithin dafür bekannt, dass es potenzielle Umschwünge effektiv signalisiert , indem es wichtige Marktstrukturen und Preisaktionsformationen hervorhebt. Dieser Indikator hilft Händlern, das QM-Muster direkt auf ihren Charts zu visualisieren, so dass es selbst für diejenigen, die noch nicht mit dem Musterhandel vertraut
FREE
LT Agression Indicator
Thiago Duarte
5 (3)
Indikatoren
Dies ist ein Käufer und Verkäufer Aggression Indikator, der die Form jeder Kerze und Projekt diese Daten in einem Histogramm Form analysiert. Es gibt 4 Histogramme in einem. Auf der Vorderseite haben wir zwei: Obere - Käufer Kraft. Untere - Verkäufer Kraft. Im Hintergrund haben wir auch zwei Histogramme, beide mit derselben Farbe. Sie messen die kombinierte Stärke von Käufern und Verkäufern. Diese Histogramme können in den Eingabeparametern ausgeschaltet werden. Es ist auch möglich, das reale od
FREE
ADX Histogram Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Das ADX-Histogramm ist eine moderne und visuelle Erweiterung des klassischen Average Directional Index (ADX ). Es wandelt die Standard-ADX- und DI+ / DI--Werte in ein farbkodiertes Histogramm um, wodurch die Trendanalyse viel klarer und schneller wird. Hauptmerkmale: Histogramm mit vier Zuständen : Blau = Normaler Kauftrend Grün = Starker Kauftrend Orange = Normaler Verkaufstrend Rot = Starker Verkaufstrend Automatische Erkennung der Stärke : verwendet die ADX-Linie, um "normale" von "starken" S
FREE
OmniSignal Navigator
Fatih Klavun
5 (2)
Indikatoren
OmniSignal Navigator - Intelligente Einstiege auf Schlüssellevels Handeln Sie wie ein Profi mit diesem täglichen/wöchentlichen High-Low-Close-Indikator, der für das Scalping oder den kurzfristigen Intraday-Handel und den präzisen Breakout-Handel entwickelt wurde. Empfohlene Zeitrahmen für den Handel mit: M5 | VERWENDEN SIE DEN INDIKATOR NICHT AUF DEM M1-ZEITRAHMEN!!! Warum es funktioniert Perfekt für Scalping/Intraday: Zielt auf Schlüsselzonen (PDH/PDL/PDC & PWH/PWL/PWC ) auf M2, M3, M5
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indikatoren
Indikator und Expert Adviser EA verfügbar im Kommentarbereich dieses Produkts. Download mit Indikator muss Indikator installiert haben für EA zu arbeiten. Der Mt5-Indikator warnt bei gleichzeitigem Auftreten von Bollinger-Band und Hüllkurven-Extremen. Kaufsignal-Warnungen treten auf, wenn eine bullische Kerze sich unter dem unteren Bollinger Band und dem unteren Envelope gebildet hat Der Balken muss unterhalb dieser beiden Indikatoren eröffnen und schließen. Verkaufssignale treten auf, wenn si
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (10)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
SuperScalp Pro – Fortgeschrittenes Multi-Filter-Scalping-Indikator-System SuperScalp Pro ist ein fortgeschrittenes Scalping-Indikator-System, das den klassischen Supertrend mit mehreren intelligenten Bestätigungsfiltern kombiniert. Der Indikator arbeitet effizient auf allen Zeitrahmen von M1 bis H4 und eignet sich besonders für XAUUSD, BTCUSD und wichtige Forex-Paare. Er kann als eigenständiges System verwendet oder flexibel in bestehende Handelsstrategien integriert werden. Der Indikator umfass
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Es funktioniert am besten auf niedrigeren Zeitrahmen, wie 1 Minute, 5 Minuten und 15 Minuten. Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren.
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Trader bei der Identifizierung von Einstiegspunkten und dem Risikomanagement effizient zu unterstützen. Der Indikator bietet ein umfassendes Analyse-Toolkit, bestehend aus einem Signalerkennungssystem, automatischer Entry/SL/TP-Verwaltung, Volumenanalyse und Echtzeit-Performance-Statistiken. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Systems   |   Benutzerhandbuch für andere Sprachen HAUPTFUNKTIONEN S
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indikatoren
Natürlich, hier ist die Übersetzung in Deutsch: Vorstellung des Astronomie-Indikators für   MT4 / MT5 : Dein ultimativer himmlischer Trading-Begleiter Bist du bereit, deine Trading-Erfahrung auf himmlische Höhen zu heben? Suche nicht weiter als unseren revolutionären Astronomie-Indikator für MT4. Dieses innovative Tool übertrifft herkömmliche Trading-Indikatoren und nutzt komplexe Algorithmen, um dir unvergleichliche astronomische Einblicke und präzise Berechnungen zu bieten. Ein Universum an In
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indikatoren
Verfügbar für   MT4   und   MT5 . Tritt dem Market Structure Patterns Kanal bei, um Studienmaterialien und/oder zusätzliche Informationen herunterzuladen. Verwandte Beiträge: Market Structure Patterns - Einführung Jetzt mit 50 % Rabatt sichern | Vorheriger Preis 90 $ | Angebot gültig bis 31. Dezember | Ein großes Upgrade steht kurz bevor und der ursprüngliche Preis wird angepasst. Market Structure Patterns   ist ein Indikator, basierend auf den   Smart Money Concepts   , der die   SMC/ICT   E
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Weitere Produkte dieses Autors
WOW Scalper Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
Im Sorry Ai Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Im Sorry Ai Signal v1.26 - Präzises Gold Scalping für MT5 Verbessern Sie Ihren Handel mit Im Sorry Ai Signal , dem neuesten technischen Indikator aus der WinWiFi Robot Series . Speziell für Gold (XAUUSD) Scalper auf der MetaTrader 5 Plattform entwickelt, vereinfacht dieses Tool komplexe Marktbewegungen in klare, umsetzbare visuelle Signale. Dieser Indikator wurde mit dem Schwerpunkt auf Price Action innerhalb des M5 (5-Minuten)-Zeitrahmens entwickelt und hilft Händlern, wahrscheinliche Einstieg
FREE
The Horse Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Pferdesignal 1.26 - Preis-Aktions-KI-Indikator für Gold & Forex Überblick: Beginnen Sie Ihr Handelsjahr 2026 mit "The Horse Signal", dem neuesten Präzisionsinstrument aus der WinWiFi Robot Series. Dieser Indikator wurde speziell für Händler entwickelt, die einen hochpräzisen Einstieg benötigen. Er nutzt eine fortschrittliche Price-Action-Analyse in Kombination mit einem KI-Scan-Algorithmus, um hochwahrscheinliche Umkehr- und Trendfortsetzungspunkte in Echtzeit zu identifizieren. Hauptmerkma
FREE
FVG Super Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
**Erleben Sie intelligenteres Trading mit FVG Super Signal** Ermöglichen Sie einen einfacheren, entschlosseneren Handel mit **FVG Super Signal**, einem fortschrittlichen MT5-Indikator aus der WinWiFi Robot Series. Dieses leistungsstarke Tool kombiniert auf einzigartige Weise die Fair Value Gap (FVG) Technik mit einer robusten Trendfolgelogik. * **Klare Signale:** Liefert intuitive Kauf-/Verkaufswarnungen, die Ihre Handelsentscheidungen vereinfachen. * **Universelle Kompatibilität:** Funktioni
FREE
WinWiFi Ultra Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
"Wir haben ein hochpräzises Handelssignalsystem entwickelt, das auf alle Vermögenswerte im 15-Minuten-Zeitrahmen (M15) anwendbar ist. Dieses System ist auf das tatsächliche Verhalten des Goldpreises kalibriert und ermöglicht es den Nutzern, mit jeder Kerze effektiv zu handeln, unabhängig von den Marktbedingungen - egal ob der Markt einen Trend, eine Seitwärtsbewegung oder eine Umkehrung aufweist. Das System verfügt über Echtzeit-Pfeile und farbcodierte Indikatoren, die sofortige Kauf- oder Verka
FREE
Super Binary FX Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem
Win Sniper Follow
Nirundorn Promphao
1 (1)
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Win Sniper Follow ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Der RSI-Indikator und ein ATR-basierter Filter werden für den Einstieg verwendet. Die Überwachung des realen Betriebs sowie meine anderen Produkte finden Sie hier: https: //www.mql5.com/en/users/winwifi/ Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 100 USD, der empfohlene Zeitrahmen ist M15, H1, H4. Verwenden Sie einen
WOW Market Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
Ezy Option Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
Advance Stoch Trend Colored
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit Hilfe des gleitenden Durchschnitts, überwacht dann den Umkehrpunkt eines Diagramms mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und prognostiziert schließlich KAUF- und VERKAUFSsignale mit Pfeilen, Alarmen und Benachrichtigungen. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD M5 installieren: Der Indikator wird den Haupttrend mit dem glei
PutCall Sniper Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Neu im Handel mit binären Optionen? Sie sind nicht in der Lage, beim Handel mit binären Optionen zu gewinnen? Benötigen Sie Hilfe bei Ihrem Handel? Dann sind Sie hier genau richtig! Dieser Indikator liefert Put- (SELL) und Call- (BUY) Signale für binäre Optionen auf den Zeitrahmen M1-M15. Vorteile Fähigkeit, impulsive Bewegungen leicht zu erkennen. Effektive und flexible Kombination mit verschiedenen Handelsstrategien. Erweiterte Statistikberechnung nach dem Einstiegspunkt. Signale ausschließli
WOW Dash Scalper Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
WOW Dash Scalper Ai Robot Pro1
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Fest (kann geändert werden) Strategien - H1 und H4 Strategien können Sie beide verwenden, es ist mit MA, Bollinger Band, Candlestick Levels festgelegt Close-Funktionen - H1- und H4-Strategien können Sie beide verwenden MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA wird nur die Position des Chartsymbols mit dieser magischen Zahl verwalten. NextOpenTradeAfterMinutes - 20 Min
WOW Dash Scalper FX Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
WOW Dash DotFX5 NY Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Festgelegt (kann geändert werden) Strategien - H4-Strategien können Sie sowohl mit MA, Bollinger Band, Candlestick-Levels festgelegt Close Functions - H1, H4 und D1 Strategien, die Sie beide verwenden können MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA wird nur die Position des Chartsymbols mit dieser magischen Zahl verwalten. NextOpenTradeAfterMinutes - 8 Minuten ist Sta
WOW Dash Scalper FXD1 Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Festgelegt (kann geändert werden) Strategien - D1-Strategien können Sie sowohl mit MA, Bollinger-Band, Candlestick-Levels festgelegt ist Close Functions - H4 und D1 Strategien können Sie beide verwenden MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA wird nur die Position des Chartsymbols mit dieser magischen Zahl verwalten. NextOpenTradeAfterMinutes - 8 Minuten ist Standard
WOW Dash Scalper IB Pro1 Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Festgelegt (kann geändert werden) Strategien - M30-Strategien können Sie sowohl mit MA, Bollinger-Band, Candlestick-Levels festgelegt ist Abschlussfunktionen - M30-Strategien MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA wird nur die Position des Chartsymbols mit dieser magischen Zahl verwalten. NextOpenTradeAfterMinutes - 8 Minuten ist Standard, kann aber geändert werden
WOW Dash Scalper IB Pro2 Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Festgelegt (kann geändert werden) Strategien - H4 Strategien sind mit MA, Bollinger Band, Candlestick Levels festgelegt Schließen-Funktionen - H4-Strategien MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA verwaltet nur die Position des Chartsymbols mit dieser magischen Zahl. NextOpenTradeAfterMinutes - 15 Minuten ist Standard, kann aber geändert werden MaxSpread - bis zu Wäh
WOW Dash M16 PutCall Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
WOW Dash M16 Trend Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
WOW Dash M16 PutCall OTC
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem
WOW Dash M16 Trend Pro Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Fest (kann geändert werden) Strategien - M1-D1 Strategien sind mit MA, Bollinger Band, Candlestick Levels festgelegt Schließen-Funktionen - M1-D1-Strategien Close by Money Profit - Close Total Open Profit, Close Total Open Profit Short, Close Total Open Profit Long, Close Profit/Loss Today MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA verwaltet nur die Positionen des Chart
WOW Dash M16 Swing Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
WOW Dash M16 Swing FX Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
WOW Dash M16 Reversal Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
WOW Dash M16 DNA Spiral Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
WOW Dash M16 BO Swing Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
WOW Dash Zero Plus Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้าGold M15 timeframe, Preisbewegung Handel , Fonds Min 500$ Lot0.01 mit 30 Sekunden nächsten offenen Handel, XAUUSD und Major Währungspaare. Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Fest (kann geändert werden) Strategien - Aktuelle Zeitrahmen Strategien ist es mit MA, Bollinger Band, Candlestick Levels festgelegt Close Functions - Aktuelle Strategien MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA verwaltet nur die Po
WOW Dash ZeroPlus Pro
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Aktueller und M5 Zeitrahmen mit Trend und Zickzack aufwärts, abwärts Scalping-Strategien Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Festgelegt (kann sich ändern) Strategien - M5-Strategien sind mit MA, Bollinger Band, Candlestick-Levels festgelegt Schließen-Funktionen - M5-Strategien MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA verwaltet nur die Position des Chartsymbols mit dieser magischen Zahl. NextOpenTradeAf
WOW Dash Lucky Bunny
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า M5-Zeitrahmen mit Zickzack-Strategien nach oben und unten Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Festgelegt (kann geändert werden) Strategien - M5-Strategien sind mit MA, Bollinger Band, Candlestick-Levels festgelegt Schließen-Funktionen - M5-Strategien MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA verwaltet nur die Position des Chartsymbols mit dieser magischen Zahl. NextOpenTradeAfterSeconds - 60 Sekunden ist
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension