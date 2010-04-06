The Horse Pro Signal
- Indikatoren
- Nirundorn Promphao
- Version: 1.26
[TH] คำบรรยายสินค้า: Das Pferd Pro Signal (WinWiFi Robot Series)
Das Pferd Pro Signal คืออินดิเคเตอร์ระดับมืออาชีพรุ่นล่าสุดจากตระกูล WinWiFi Robot Series ออกแบบมาสำหรับแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 (MT5) โดยเฉพาะ เพื่อช่วยเทรดเดอร์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมราคา (Kursbewegung) ทั้งในสภาวะตลาดที่มีเทรนด์ชัดเจนและช่วงตลาดไซด์เวย์ (Seitwärtsbewegung)
คุณสมบัติเด่น:
-
การวิเคราะห์แท่งเทียนอัจฉริยะ: ระบบอ้างอิงการเคลื่อนที่ของราคาตามเทรนด์และสลับกับการกรองสัญญานในช่วงไซด์เวย์ เพื่อความแม่นยำสูงสุด
-
การแสดงผลที่ชัดเจน: มาพร้อมลูกศรสัญญาณขนาดใหญ่และสีสันที่สดใส มองเห็นง่าย (แตกต่างจากรุ่น Das Pferdesignal เดิมที่มีขนาดเล็กกว่า)
-
รองรับทุกไทม์เฟรม: สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ M1 จนถึง MN1 เพื่อตอบโจทย์ทั้งการเทรด Scalping, Day Trade และ Swing Trade
-
Zwei-Signal-Strategie: หากใช้งานร่วมกับ Das Pferdesignal ในหน้าจอเดียวกัน ท่านจะพบการยืนยันสัญญาณที่ซ้อนทับหรือสวนทางกันในบางแท่งเทียน ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ใช้ประกอบการตัดสินใจ (Bestätigen/Filtern) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
-
ระบบแจ้งเตือนครบครัน: รองรับการแจ้งเตือนผ่าน Mobile Push, E-Mail และ Akustische Alarme
ผลลัพธ์การทดสอบ (Backtest):
เราได้นำสัญญาณจาก The Horse Pro Signal ไปประยุกต์ใช้กับระบบเทรดอัตโนมัติ (Robot Trading) และทำการ Backtest ในสภาวะตลาดจริงเมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2026 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่ามีประสิทธิภาพดีเยี่ยม (Excellent Performance) โดยให้กราฟผลกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีค่า Drawdown ที่เหมาะสม ดังที่ปรากฏในภาพประกอบ
[DE] Produktbeschreibung: The Horse Pro Signal (WinWiFi Robot Series)
Das Horse Pro Signal ist der neueste professionelle Indikator aus der WinWiFi Robot Series, der speziell für die MetaTrader 5 (MT5) Plattform entwickelt wurde. Der Indikator wurde entwickelt, um die Kursentwicklung sowohl in trendigen als auch in seitwärts gerichteten Marktbedingungen zu analysieren.
Hauptmerkmale:
-
Erweiterte Preisaktionsanalyse: Bezieht sich auf Candlestick-Muster zur Identifizierung von Trendfortsetzungen und Seitwärtserschöpfungspunkten.
-
Verbesserte Visualisierung: Große, farbenfrohe Signalpfeile für gute Sichtbarkeit auf jedem Hintergrund (ein Upgrade des ursprünglichen The Horse Signal mit kleineren Symbolen).
-
Multi-Timeframe-Kompatibilität: Voll funktionsfähig auf allen Zeitrahmen von M1 bis Monthly, für alle Handelsstile geeignet.
-
Strategische Flexibilität: Wenn das Horse Signal zusammen mit dem Standard The Horse Signal auf demselben Chart verwendet wird, können Benutzer überlappende oder entgegengesetzte Signale innerhalb einer einzigen Kerze sehen. Diese einzigartige Interaktion ermöglicht es Händlern, differenziertere Entscheidungen zu treffen und schwache Einstiege herauszufiltern.
-
Vollständige Alert Suite: Umfasst Push-Benachrichtigungen, E-Mail-Benachrichtigungen und akustische Alarme, damit Sie keinen Handel verpassen.
Backtest-erprobt:
Wir haben die The Horse Pro Signal-Logik in unseren automatischen Handelsroboter integriert und am 12. und 13. Januar 2026 strenge Backtests durchgeführt. Die Ergebnisse waren hervorragend und zeigten hohe Gewinnraten und ein robustes Aktienwachstum, wie in den bereitgestellten Performance-Screenshots zu sehen ist.
⚠️ คำเตือนความเสี่ยง (Risikowarnung)
การเทรด Forex และสินค้าโภคภัณฑ์มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน ผลการดำเนินงานในอดีต (Backtest) ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำไรในอนาคต โปรดใช้วิจารณญาณและบริหารจัดการความเสี่ยง (Geldmanagement) อย่างเคร่งครัดก่อนการลงทุนจริง
Warnung vor dem Handelsrisiko: Der Handel mit Devisen und Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Verlust Ihres investierten Kapitals führen. Vergangene Performance und Backtest-Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftigen Erfolg. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und ein angemessenes Geldmanagement betreiben, bevor Sie live handeln.
รีวิวระบบเทรด Das Pferd Signal & Das Pferd Pro Signal (ภาษาไทย)
นวัตกรรมใหม่แห่งการเทรดทองคำ: สองสัญญาณ สองกลยุทธ์ เพื่อกำไรที่ยั่งยืน
ในโลกของการเทรดทองคำ (XAUUSD) ที่มีความผันผวนสูง การมีเครื่องมือที่แม่นยำคือหัวใจสำคัญ วันนี้เราขอแนะนำอินดิเคเตอร์ที่กำลังเป็นกระแสที่สุดอย่าง Das Pferd Signal และ Das Pferd Pro Signal ซึ่งมีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร
จุดเด่นที่น่าสนใจ:
-
กลยุทธ์แบบ Counter-Trend (สวนทางอย่างชาญฉลาด): ความพิเศษของอินดิเคเตอร์สองตัวนี้คือการให้สัญญาณที่ "วิ่งสวนทางกัน" ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้นได้อย่างอิสระ
-
ครอบคลุมทุกสภาวะตลาด: ไม่ว่ากราฟจะเป็นเทรนด์แรงๆ หรือวิ่งแบบไซด์เวย์ (Seitwärtstrend) นักพัฒนาได้ออกแบบระบบมาให้แยกการทำงานกันอย่างเด็ดขาด ทำให้ผลลัพธ์การเทรดมีความเสถียรและแม่นยำสูง
-
ระบบอัตโนมัติบน MT5: ทั้งสองระบบถูกนำมาสร้างเป็นกลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติ (Expert Advisor) ที่ทำงานบนแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 ซึ่งมีความเร็วและประสิทธิภาพสูงสุด
ติดตามมาสเตอร์เทรด (Copy Trade):
หากคุณต้องการเทรดตามระบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ KVB Prime Broker โดยมี 2 รูปแบบให้เลือก:
-
DAS PFERD PRO2: ใช้กลยุทธ์จาก Das Pferd Pro Signal (เน้นความแม่นยำสูง)
-
THE HORSE Ai Robot: ใช้กลยุทธ์จาก Das Pferdesignal (ระบบอัจฉริยะปรับตามตลาด)
สรุป: หากคุณกำลังมองหาสภาพแวดล้อมการเทรดที่ดี กราฟเสถียร และมีเครื่องมือช่วยตัดสินใจที่ทรงพลัง การรันระบบผ่าน KVB Prime ด้วยกลยุทธ์ The Horse คือคำตอบที่น่าสนใจที่สุดในขณะนี้
Rückblick: The Horse Signal & The Horse Pro Signal (Englisch)
Modernste Innovation für den Goldhandel: Zwei Signale für jede Marktlage
Auf dem äußerst volatilen XAUUSD (Gold)-Markt ist Präzision alles. The Horse Signal und The Horse Pro Signal haben sich aufgrund ihrer einzigartigen Logik und hohen Genauigkeit zu den meistdiskutierten Indikatoren entwickelt.
Wichtigste Highlights:
-
Komplementäre Divergenz: Das Besondere an diesen beiden Indikatoren ist, dass sie Signale in entgegengesetzte Richtungen liefern. Dadurch können Händler die Strategie wählen, die am besten zur aktuellen Marktstimmung passt - und erhalten so ultimative Flexibilität.
-
Widerstandsfähigkeit in allen Märkten: Unabhängig davon, ob sich der Markt in einem starken Trend oder in einer Seitwärtsbewegung befindet, funktionieren diese Indikatoren unabhängig voneinander, um eine gleichbleibende Performance zu gewährleisten. Die Entwickler haben die Strategien erfolgreich getrennt, um die Gewinnraten zu maximieren.
-
MT5-optimiert: Beide Systeme sind vollständig in den MetaTrader 5 integriert und bieten eine robuste, schnelle und stabile Handelsumgebung für die KI-Roboter.
Folgen Sie unseren Meisterhändlern (Copy Trade):
Sie können jetzt auf diese professionellen Strategien über KVB Prime Broker zugreifen, indem Sie unseren Master-Trade-Konten folgen:
-
THE HORSE PRO2: Angetrieben durch den The Horse Pro Signal Indikator.
-
THE HORSE Ai Robot: Angetrieben durch den The Horse Signal Indikator.
Fazit: Wenn Sie auf der Suche nach einer stabilen Handelsumgebung mit einer bewährten, hochpräzisen Strategie sind, eröffnen Sie einfach ein Konto über den angegebenen Link oder QR-Code. Erleben Sie noch heute die Kraft des KI-gesteuerten Goldhandels!