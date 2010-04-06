[TH] คำบรรยายสินค้า: Das Pferd Pro Signal (WinWiFi Robot Series)

Das Pferd Pro Signal คืออินดิเคเตอร์ระดับมืออาชีพรุ่นล่าสุดจากตระกูล WinWiFi Robot Series ออกแบบมาสำหรับแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 (MT5) โดยเฉพาะ เพื่อช่วยเทรดเดอร์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมราคา (Kursbewegung) ทั้งในสภาวะตลาดที่มีเทรนด์ชัดเจนและช่วงตลาดไซด์เวย์ (Seitwärtsbewegung)

คุณสมบัติเด่น:

การวิเคราะห์แท่งเทียนอัจฉริยะ: ระบบอ้างอิงการเคลื่อนที่ของราคาตามเทรนด์และสลับกับการกรองสัญญานในช่วงไซด์เวย์ เพื่อความแม่นยำสูงสุด

การแสดงผลที่ชัดเจน: มาพร้อมลูกศรสัญญาณขนาดใหญ่และสีสันที่สดใส มองเห็นง่าย (แตกต่างจากรุ่น Das Pferdesignal เดิมที่มีขนาดเล็กกว่า)

รองรับทุกไทม์เฟรม: สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ M1 จนถึง MN1 เพื่อตอบโจทย์ทั้งการเทรด Scalping, Day Trade และ Swing Trade

Zwei-Signal-Strategie: หากใช้งานร่วมกับ Das Pferdesignal ในหน้าจอเดียวกัน ท่านจะพบการยืนยันสัญญาณที่ซ้อนทับหรือสวนทางกันในบางแท่งเทียน ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ใช้ประกอบการตัดสินใจ (Bestätigen/Filtern) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบแจ้งเตือนครบครัน: รองรับการแจ้งเตือนผ่าน Mobile Push, E-Mail และ Akustische Alarme

ผลลัพธ์การทดสอบ (Backtest):

เราได้นำสัญญาณจาก The Horse Pro Signal ไปประยุกต์ใช้กับระบบเทรดอัตโนมัติ (Robot Trading) และทำการ Backtest ในสภาวะตลาดจริงเมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2026 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่ามีประสิทธิภาพดีเยี่ยม (Excellent Performance) โดยให้กราฟผลกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีค่า Drawdown ที่เหมาะสม ดังที่ปรากฏในภาพประกอบ





[DE] Produktbeschreibung: The Horse Pro Signal (WinWiFi Robot Series)

Das Horse Pro Signal ist der neueste professionelle Indikator aus der WinWiFi Robot Series, der speziell für die MetaTrader 5 (MT5) Plattform entwickelt wurde. Der Indikator wurde entwickelt, um die Kursentwicklung sowohl in trendigen als auch in seitwärts gerichteten Marktbedingungen zu analysieren.

Hauptmerkmale:

Erweiterte Preisaktionsanalyse: Bezieht sich auf Candlestick-Muster zur Identifizierung von Trendfortsetzungen und Seitwärtserschöpfungspunkten.

Verbesserte Visualisierung: Große, farbenfrohe Signalpfeile für gute Sichtbarkeit auf jedem Hintergrund (ein Upgrade des ursprünglichen The Horse Signal mit kleineren Symbolen).

Multi-Timeframe-Kompatibilität: Voll funktionsfähig auf allen Zeitrahmen von M1 bis Monthly, für alle Handelsstile geeignet.

Strategische Flexibilität: Wenn das Horse Signal zusammen mit dem Standard The Horse Signal auf demselben Chart verwendet wird, können Benutzer überlappende oder entgegengesetzte Signale innerhalb einer einzigen Kerze sehen. Diese einzigartige Interaktion ermöglicht es Händlern, differenziertere Entscheidungen zu treffen und schwache Einstiege herauszufiltern.

Vollständige Alert Suite: Umfasst Push-Benachrichtigungen, E-Mail-Benachrichtigungen und akustische Alarme, damit Sie keinen Handel verpassen.

Backtest-erprobt:

Wir haben die The Horse Pro Signal-Logik in unseren automatischen Handelsroboter integriert und am 12. und 13. Januar 2026 strenge Backtests durchgeführt. Die Ergebnisse waren hervorragend und zeigten hohe Gewinnraten und ein robustes Aktienwachstum, wie in den bereitgestellten Performance-Screenshots zu sehen ist.

⚠️ คำเตือนความเสี่ยง (Risikowarnung)

การเทรด Forex และสินค้าโภคภัณฑ์มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน ผลการดำเนินงานในอดีต (Backtest) ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำไรในอนาคต โปรดใช้วิจารณญาณและบริหารจัดการความเสี่ยง (Geldmanagement) อย่างเคร่งครัดก่อนการลงทุนจริง

Warnung vor dem Handelsrisiko: Der Handel mit Devisen und Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Verlust Ihres investierten Kapitals führen. Vergangene Performance und Backtest-Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftigen Erfolg. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und ein angemessenes Geldmanagement betreiben, bevor Sie live handeln.



