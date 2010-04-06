The Horse Pro Signal
- Indicadores
- Nirundorn Promphao
- Versión: 1.26
[TH] คำบรรยายสินค้า: El Caballo Pro Señal (WinWiFi Robot Series)
The Horse Pro Signal คืออินดิเคเตอร์ระดับมืออาชีพรุ่นล่าสุดจากตระกูล WinWiFi Robot Series ออกแบบมาสำหรับแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 (MT5 ) โดยเฉพาะ เพื่อช่วยเทรดเดอร์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมราคา (Acción del precio) ทั้งในสภาวะตลาดที่มีเทรนด์ชัดเจนและช่วงตลาดไซด์เวย์ (Lateral)
คุณสมบัติเด่น:
-
การวิเคราะห์แท่งเทียนอัจฉริยะ: ระบบอ้างอิงการเคลื่อนที่ของราคาตามเทรนด์และสลับกับการกรองสัญญานในช่วงไซด์เวย์ เพื่อความแม่นยำสูงสุด
-
การแสดงผลที่ชัดเจน: มาพร้อมลูกศรสัญญาณขนาดใหญ่และสีสันที่สดใส มองเห็นง่าย (แตกต่างจากรุ่น La señal del caballo เดิมที่มีขนาดเล็กกว่า)
-
รองรับทุกไทม์เฟรม: สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ M1 จนถึง MN1 เพื่อตอบโจทย์ทั้งการเทรด Scalping, Day Trade และ Swing Trade
-
Estrategia de doble señal: หากใช้งานร่วมกับ La Señal del Caballo ในหน้าจอเดียวกัน ท่านจะพบการยืนยันสัญญาณที่ซ้อนทับหรือสวนทางกันในบางแท่งเทียน ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ใช้ประกอบการตัดสินใจ (Confirmar/Filtrar) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
-
ระบบแจ้งเตือนครบครัน: รองรับการแจ้งเตือนผ่าน Mobile Push, Email และ Audible Alerts
ผลลัพธ์การทดสอบ (Backtest):
เราได้นำสัญญาณจาก El Caballo Pro Señal ไปประยุกต์ใช้กับระบบเทรดอัตโนมัติ (Robot Trading) และทำการ Backtest ในสภาวะตลาดจริงเมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2026 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่ามีประสิทธิภาพดีเยี่ยม (Excelente rendimiento) โดยให้กราฟผลกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีค่า Drawdown ที่เหมาะสม ดังที่ปรากฏในภาพประกอบ
[Descripción del producto: El Caballo Pro Señal (WinWiFi Robot Series)
El Horse Pro Signal es el último indicador de nivel profesional de la serie WinWiFi Robot, desarrollado específicamente para la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Está diseñado para analizar la acción del precio en condiciones de mercado tanto tendenciales como laterales.
Características principales:
-
Análisis avanzado de la acción del precio: Hace referencia a patrones de velas para identificar continuaciones de tendencia y puntos de agotamiento laterales.
-
Visualización mejorada: Presenta flechas de señal grandes y coloridas para una alta visibilidad en cualquier fondo (mejorado desde el original The Horse Signal que presenta iconos más pequeños).
-
Compatibilidad Multi-Tiempo: Totalmente funcional en todos los marcos temporales desde M1 hasta Mensual, atendiendo a todos los estilos de trading.
-
Flexibilidad estratégica: Cuando se utiliza junto con la señal estándar de The Horse en el mismo gráfico, los usuarios pueden ver señales superpuestas u opuestas dentro de una misma vela. Esta interacción única permite a los operadores tomar decisiones más matizadas y filtrar las entradas débiles.
-
Conjunto completo de alertas: Incluye notificaciones Push, alertas por correo electrónico y alertas sonoras para garantizar que nunca se pierda una operación.
Backtest Probado:
Integramos la lógica de The Horse Pro Signal en nuestro robot de trading automatizado y realizamos rigurosas pruebas retrospectivas durante los días 12 y 13 de enero de 2026. Los resultados fueron sobresalientes, demostrando altas tasas de ganancias y un crecimiento robusto de la equidad como se muestra en las capturas de pantalla de rendimiento proporcionadas.
⚠️ คำเตือนความเสี่ยง (Advertencia de riesgo)
การเทรด Forex และสินค้าโภคภัณฑ์มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน ผลการดำเนินงานในอดีต (Backtest) ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำไรในอนาคต โปรดใช้วิจารณญาณและบริหารจัดการความเสี่ยง (Gestión del Dinero) อย่างเคร่งครัดก่อนการลงทุนจริง
Advertencia sobre el riesgo de negociación: Operar con Forex e instrumentos financieros implica un riesgo significativo y puede resultar en la pérdida de su capital invertido. El rendimiento pasado y los resultados de las pruebas retrospectivas no son indicativos del éxito futuro. Por favor, asegúrese de entender completamente los riesgos involucrados y aplicar una gestión adecuada del dinero antes de operar en vivo.
รีวิวระบบเทรด The Horse Signal & The Horse Pro Signal (ภาษาไทย)
นวัตกรรมใหม่แห่งการเทรดทองคำ: สองสัญญาณ สองกลยุทธ์ เพื่อกำไรที่ยั่งยืน
ในโลกของการเทรดทองคำ (XAUUSD) ที่มีความผันผวนสูง การมีเครื่องมือที่แม่นยำคือหัวใจสำคัญ วันนี้เราขอแนะนำอินดิเคเตอร์ที่กำลังเป็นกระแสที่สุดอย่าง The Horse Signal และ The Horse Pro Signal ซึ่งมีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร
จุดเด่นที่น่าสนใจ
-
กลยุทธ์แบบ Contratendencia (สวนทางอย่างชาญฉลาด): ความพิเศษของอินดิเคเตอร์สองตัวนี้คือการให้สัญญาณที่ "วิ่งสวนทางกัน" ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้นได้อย่างอิสระ
-
ครอบคลุมทุกสภาวะตลาด: ไม่ว่ากราฟจะเป็นเทรนด์แรงๆ หรือวิ่งแบบไซด์เวย์ (Lateral) นักพัฒนาได้ออกแบบระบบมาให้แยกการทำงานกันอย่างเด็ดขาด ทำให้ผลลัพธ์การเทรดมีความเสถียรและแม่นยำสูง
-
ระบบอัตโนมัติบน MT5: ทั้งสองระบบถูกนำมาสร้างเป็นกลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติ (Asesor Experto) ที่ทำงานบนแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 ซึ่งมีความเร็วและประสิทธิภาพสูงสุด
ติดตามมาสเตอร์เทรด (Copy Trade):
หากคุณต้องการเทรดตามระบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ KVB Prime Broker โดยมี 2 รูปแบบให้เลือก:
-
THE HORSEPRO2: ใช้กลยุทธ์จาก The Horse Pro Signal (เน้นความแม่นยำสูง)
-
THE HORSE Ai Robot: ใช้กลยุทธ์จาก La señal del caballo (ระบบอัจฉริยะปรับตามตลาด)
สรุป: หากคุณกำลังมองหาสภาพแวดล้อมการเทรดที่ดี กราฟเสถียร และมีเครื่องมือช่วยตัดสินใจที่ทรงพลัง การรันระบบผ่าน KVB Prime ด้วยกลยุทธ์ The Horse คือคำตอบที่น่าสนใจที่สุดในขณะนี้
Revisión: The Horse Signal & The Horse Pro Signal (Inglés)
Innovación de vanguardia en el comercio de oro: Señales duales para cada condición de mercado
En el mercado altamente volátil XAUUSD (Oro), la precisión lo es todo. The Horse Signal y The Horse Pro Signal se han convertido en los indicadores más comentados debido a su lógica única y alta precisión.
Puntos clave destacados:
-
Divergencia Complementaria: Lo que hace excepcionales a estos dos indicadores es que proporcionan señales en direcciones opuestas. Esto permite a los operadores seleccionar la estrategia que mejor se adapte al sentimiento actual del mercado, ofreciéndole la máxima flexibilidad.
-
Resistencia en todos los mercados: Tanto si la tendencia del mercado es fuerte como si se mueve en un patrón lateral (rango limitado), estos indicadores funcionan de forma independiente para garantizar un rendimiento constante. Los desarrolladores han separado con éxito las estrategias para maximizar las tasas de ganancias.
-
Optimizado para MT5: Ambos sistemas están totalmente integrados en MetaTrader 5, proporcionando un entorno de negociación robusto, rápido y estable para los robots de IA.
Siga a nuestros Master Traders (Copy Trade):
Ahora puede acceder a estas estrategias profesionales a través de KVB Prime Broker siguiendo nuestras cuentas Master Trade:
-
THE HORSE PRO2: Potenciado por el indicador The Horse Pro Signal.
-
EL CABALLO Ai Robot: Impulsado por el indicador The Horse Signal.
Veredicto: Si está buscando un entorno de trading estable con una estrategia probada y de alta precisión, simplemente abra una cuenta a través del enlace proporcionado o el código QR. ¡Experimente hoy mismo el poder del trading en oro basado en IA!