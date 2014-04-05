Im Sorry Ai Signal

Ist es ein Roboter? Nein, dies ist ein manueller Signalindikator, der Sie bei Ihren Handelsentscheidungen unterstützt.

Kann ich ihn auch für andere Paare verwenden? Es ist zwar für Gold (XAUUSD) optimiert, kann aber auch für volatile Währungspaare wie GBPUSD verwendet werden.

Wird er neu gemalt? Nein, die Signale werden auf der Grundlage der Kursentwicklung der geschlossenen Bar berechnet.





Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Ist das Signal "Non-Repaint"?

A: Ja. Die Signale werden auf der Grundlage der Preisbewegung und der Logik der WinWiFi Robot Series berechnet. Sobald eine Kerze geschlossen ist und der Pfeil erscheint, bleibt er auf dem Chart fixiert.

F: Warum ist der Indikator "Nur KAUFEN"?

A: Die Version 1.26 ist speziell für die zinsbullischen Preisaktionszyklen von Gold optimiert. Indem wir uns auf Kaufsignale konzentrieren, filtern wir risikoreiche Verkäufe im Gegentrend während starker Aufwärtsrallyes bei Gold heraus und verbessern so die Gesamtgewinnrate für Scalper.

F: Welcher Zeitrahmen eignet sich am besten?

A: Der Indikator kann zwar auf jedem Zeitrahmen verwendet werden, ist jedoch für den M5 (5-Minuten)-Chart optimiert. Hier sind die Preisaktionsmuster für Gold für das Scalping am konsistentesten.

F: Funktioniert er mit allen MT5-Brokern?

A: Ja, es ist mit allen Brokern kompatibel, die das Paar XAUUSD (Gold) auf der MetaTrader 5-Plattform anbieten.

F: Kann ich Alarme auf meinem Smartphone empfangen?

A: Auf jeden Fall. Sie müssen lediglich Ihre MetaQuotes-ID in den MT5-Terminaloptionen eingeben. Der Indikator unterstützt Push-Benachrichtigungen, akustische Alarme und E-Mail.

F: Brauche ich einen VPS, um diesen Indikator zu nutzen?

A: Ein VPS ist für einen manuellen Indikator nicht erforderlich. Wenn Sie jedoch 24/5 mobile Benachrichtigungen erhalten möchten, ohne Ihren Computer eingeschaltet zu lassen, wird ein VPS empfohlen.

F: Ist dies ein automatischer Handelsroboter (EA)?

A: Nein, dies ist ein technischer Indikator. Er liefert die Signale, aber der Trader muss die Trades manuell ausführen und das Risiko verwalten.

Unterstützung & Gemeinschaft

Wenn Sie technische Probleme haben oder Hilfe bei der Installation benötigen, kontaktieren Sie uns bitte:

Entwickler: Herr Nirundorn Promphao

E-Mail: winwifi@gmail.com

Serie: WinWiFi-Roboter-Serie