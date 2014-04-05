Im Sorry Ai Signal
- Indikatoren
- Nirundorn Promphao
- Version: 1.26
Im Sorry Ai Signal v1.26 - Präzises Gold Scalping für MT5
Verbessern Sie Ihren Handel mit Im Sorry Ai Signal, dem neuesten technischen Indikator aus der WinWiFi Robot Series. Speziell für Gold (XAUUSD) Scalper auf der MetaTrader 5 Plattform entwickelt, vereinfacht dieses Tool komplexe Marktbewegungen in klare, umsetzbare visuelle Signale.
Dieser Indikator wurde mit dem Schwerpunkt auf Price Action innerhalb des M5 (5-Minuten)-Zeitrahmens entwickelt und hilft Händlern, wahrscheinliche Einstiegspunkte im schnelllebigen Goldmarkt zu identifizieren.
Hauptmerkmale
-
Plug & Play Einfachheit: Entwickelt für einfache Anwendung. Folgen Sie einfach den Pfeilen und führen Sie Ihre Trades aus. Es ist keine komplexe Chartanalyse erforderlich.
-
Speziell für Gold: Optimierte Einstellungen speziell für XAUUSD M5, um schnelle Kursbewegungen zu erfassen, ideal für Scalping und binäre Optionen.
-
Visuelle Klarheit: Kontrastreiche Signalpfeile (Blau für Kaufen) sorgen dafür, dass Sie keine Bewegung verpassen.
-
Erweiterte Benachrichtigungssuite: Bleiben Sie mit dem Markt verbunden, auch wenn Sie nicht an Ihrem Schreibtisch sitzen:
-
Akustische Warnungen: Sofortige akustische Benachrichtigungen auf Ihrem Terminal.
-
Push-Benachrichtigungen: Echtzeit-Signalbenachrichtigungen, die direkt an Ihre mobile MT5-App (iOS/Android) gesendet werden.
-
E-Mail-Benachrichtigungen: Automatisierte E-Mail-Benachrichtigungen für jedes neue Signal.
-
Wie man handelt
-
Einstieg: Wenn ein blauer, nach oben gerichteter Pfeil erscheint, deutet dies auf eine starke KAUFgelegenheit auf der Grundlage der Price Action hin.
-
Ausstieg: Sichern Sie Ihre Gewinne auf der Grundlage Ihrer persönlichen Ziele oder wenn der Kurs eine bekannte Widerstandsmarke erreicht.
-
Risikomanagement: Wir liefern die Signale, Sie sorgen für die Disziplin. Verwalten Sie stets Ihre Losgrößen und verwenden Sie Stop-Loss-Orders entsprechend Ihrer Risikobereitschaft.
Technische Spezifikationen
-
Terminal: MetaTrader 5 (MT5)
-
Empfohlener Vermögenswert: XAUUSD (Gold)
-
Empfohlener Zeitrahmen: M5 (5-Minuten)
-
Strategie-Typ: Scalping / Preisaktion / Trendfolge
Haftungsausschluss: Der Handel mit Forex und Gold birgt ein erhebliches Risiko für Ihr investiertes Kapital. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitte verwenden Sie ein angemessenes Money Management (MM).
Vielen Dank, dass Sie die WinWiFi Robot Series unterstützen. Wir sind bestrebt, Tools zu entwickeln, die den Handel für jedermann zugänglich und effizient machen.
FAQ:
-
Wird er neu gemalt? Nein, die Signale werden auf der Grundlage der Kursentwicklung der geschlossenen Bar berechnet.
-
Kann ich ihn auch für andere Paare verwenden? Es ist zwar für Gold (XAUUSD) optimiert, kann aber auch für volatile Währungspaare wie GBPUSD verwendet werden.
-
Ist es ein Roboter? Nein, dies ist ein manueller Signalindikator, der Sie bei Ihren Handelsentscheidungen unterstützt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
F: Ist das Signal "Non-Repaint"?
A: Ja. Die Signale werden auf der Grundlage der Preisbewegung und der Logik der WinWiFi Robot Series berechnet. Sobald eine Kerze geschlossen ist und der Pfeil erscheint, bleibt er auf dem Chart fixiert.
F: Warum ist der Indikator "Nur KAUFEN"?
A: Die Version 1.26 ist speziell für die zinsbullischen Preisaktionszyklen von Gold optimiert. Indem wir uns auf Kaufsignale konzentrieren, filtern wir risikoreiche Verkäufe im Gegentrend während starker Aufwärtsrallyes bei Gold heraus und verbessern so die Gesamtgewinnrate für Scalper.
F: Welcher Zeitrahmen eignet sich am besten?
A: Der Indikator kann zwar auf jedem Zeitrahmen verwendet werden, ist jedoch für den M5 (5-Minuten)-Chart optimiert. Hier sind die Preisaktionsmuster für Gold für das Scalping am konsistentesten.
F: Funktioniert er mit allen MT5-Brokern?
A: Ja, es ist mit allen Brokern kompatibel, die das Paar XAUUSD (Gold) auf der MetaTrader 5-Plattform anbieten.
F: Kann ich Alarme auf meinem Smartphone empfangen?
A: Auf jeden Fall. Sie müssen lediglich Ihre MetaQuotes-ID in den MT5-Terminaloptionen eingeben. Der Indikator unterstützt Push-Benachrichtigungen, akustische Alarme und E-Mail.
F: Brauche ich einen VPS, um diesen Indikator zu nutzen?
A: Ein VPS ist für einen manuellen Indikator nicht erforderlich. Wenn Sie jedoch 24/5 mobile Benachrichtigungen erhalten möchten, ohne Ihren Computer eingeschaltet zu lassen, wird ein VPS empfohlen.
F: Ist dies ein automatischer Handelsroboter (EA)?
A: Nein, dies ist ein technischer Indikator. Er liefert die Signale, aber der Trader muss die Trades manuell ausführen und das Risiko verwalten.
Unterstützung & Gemeinschaft
Wenn Sie technische Probleme haben oder Hilfe bei der Installation benötigen, kontaktieren Sie uns bitte:
-
Entwickler: Herr Nirundorn Promphao
-
E-Mail: winwifi@gmail.com
-
Serie: WinWiFi-Roboter-Serie
Installations- und Einrichtungsanleitung
Die Einrichtung des Im Sorry Ai Signal ist schnell und einfach. Befolgen Sie diese Schritte, um loszulegen:
Schritt 1: Installation
-
Kauf/Download: Sobald Sie den Indikator auf dem MQL5 Market erworben haben, öffnen Sie Ihr MetaTrader 5 (MT5) Terminal.
-
Navigator-Fenster: Öffnen Sie das Navigator-Panel (Strg+N).
-
Suchen Sie den Indikator: Suchen Sie unter dem Ordner Indicators > Market. Sie werden Im Sorry Ai Signal sehen.
-
An Chart anhängen: Öffnen Sie ein Gold-Chart (XAUUSD) mit dem Zeitrahmen M5. Ziehen Sie den Indikator per Drag & Drop aus dem Navigator auf den Chart.
Schritt 2: Konfiguration (Eingaben)
Wenn sich das Einstellungsfenster öffnet, gehen Sie auf die Registerkarte "Inputs", um Ihre Alarme anzupassen:
-
Send_Email: Setzen Sie diese Option auf true, wenn Sie die Signale an Ihre E-Mail senden möchten.
-
Akustische_Warnungen: Setzen Sie diese Option auf true, um einen Ton zu hören, wenn ein Signal erscheint.
-
Push_Notifications: Setzen Sie diese Option auf true, um Benachrichtigungen auf Ihrem Mobiltelefon zu erhalten.
Schritt 3: Einrichten von mobilen Alarmen (optional)
Um Signale auf Ihrem iPhone oder Android zu empfangen:
-
Gehen Sie in Ihrem MT5 Terminal zu Extras > Optionen (Strg+O).
-
Klicken Sie auf die Registerkarte " Benachrichtigungen ".
-
Aktivieren Sie das Kästchen "Push-Benachrichtigungen aktivieren".
-
Geben Sie Ihre MetaQuotes-ID ein (zu finden in Ihrer mobilen MT5-App unter Einstellungen > Nachrichten).
-
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Testen", um sicherzustellen, dass Sie die Benachrichtigung erhalten.
Schritt 4: Handel beginnen
-
Warten Sie, bis der blaue Pfeil erscheint.
-
Vergewissern Sie sich, dass das Signal mit Ihrer aktuellen Marktausrichtung übereinstimmt.
-
Führen Sie Ihren Handel aus und steuern Sie Ihr Risiko (Stop Loss und Take Profit).
Empfehlungen für beste Ergebnisse
-
Broker: Verwenden Sie einen ECN-Broker mit niedrigen Spreads für Gold, um eine bessere Scalping-Performance zu erzielen.
-
Timing: Der Indikator funktioniert am besten während der Sitzungen in London und New York, wenn die Liquidität und die Volatilität des Goldes hoch sind.
-
Praxis: Testen Sie die Signale immer zuerst auf einem Demokonto, um sich mit der Signalfrequenz und der Preisbewegung vertraut zu machen.
Risiko-Hinweis
Bitte lesen Sie sorgfältig, bevor Sie dieses Produkt verwenden:
Der Handel mit Gold (XAUUSD) und anderen Finanzinstrumenten auf Marge birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad an Hebelwirkung, der auf dem Markt verfügbar ist, kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten.
-
Keine Finanzberatung: Das Im Sorry Ai Signal ist ein technisches Analyseinstrument, das zur Unterstützung des manuellen Handels entwickelt wurde. Es bietet keine finanzielle Beratung oder garantierte Handelsempfehlungen.
-
Individuelle Verantwortung: Jeder Handel, der auf der Grundlage der von diesem Indikator gelieferten Signale getätigt wird, erfolgt auf eigenes Risiko. Der Entwickler, WinWiFi Robot Series, ist nicht verantwortlich für finanzielle Verluste, die durch die Verwendung dieser Software entstehen.
-
Bisherige Leistung: Die in den Screenshots dargestellte historische Performance und die Backtesting-Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Marktbedingungen ändern sich ständig.
-
Risikomanagement: Es wird dringend empfohlen, dass Sie niemals mit Geld handeln, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren. Verwenden Sie immer einen Stop-Loss und praktizieren Sie ein angemessenes Money-Management (MM) entsprechend Ihrer Kontogröße.
-
Demo-Tests: Wir empfehlen allen Benutzern, den Indikator mindestens 2-4 Wochen lang auf einem Demokonto zu testen, um sein Verhalten und die Signalfrequenz zu verstehen, bevor Sie mit echtem Kapital handeln.
Mit dem Kauf oder der Nutzung des Im Sorry Ai Signals erkennen Sie an, dass Sie diese Risiken verstehen und akzeptieren, die volle Verantwortung für Ihre Handelsergebnisse zu übernehmen.
Abschließende Checkliste für Ihren MQL5-Upload:
-
Hauptbeschreibung: (Diejenige, die sich auf Gold Scalping M5 konzentriert).
-
Hauptmerkmale: (Das Alert-System und die Price-Action-Logik).
-
FAQ: (Fragen zu den Themen "Non-Repaint" und "Buy Only").
-
Installationsanleitung: (Wie man Push-Benachrichtigungen einrichtet).
-
Risiko-Haftungsausschluss: (Der Text oben).
Im Sorry Ai Signal v1.26 - สุดยอดเครื่องมือ Scalping ทองคำสำหรับ MT5
ยกระดับการเทรดของคุณด้วย Im Sorry Ai Signal อินดิเคเตอร์ตัวล่าสุดจากทีมพัฒนา WinWiFi Robot Series ที่ถูกออกแบบมาเพื่อนักเทรด ทองคำ (XAUUSD) สาย Scalping บนแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 โดยเฉพาะ
เราเปลี่ยนพฤติกรรมราคา (Price Action) ที่ซับซ้อน ให้กลายเป็นสัญญาณลูกศรที่ดูง่าย แม่นยำ และช่วยให้คุณตัดสินใจเข้าเทรดได้ทันท่วงทีในไทม์เฟรม M5 (5 นาที)
คุณสมบัติเด่น (Hauptmerkmale)
-
Einfach und visuell: ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายที่สุด เพียงเทรดตามลูกศรที่ปรากฏ ไม่ต้องวิเคราะห์กราฟให้ปวดหัว
-
Gold Spezialisiert: ปรับแต่งอัลกอริทึมมาเพื่อคู่ทองคำ (XAUUSD) โดยเฉพาะ เพื่อจับจังหวะการแกว่งตัวในไทม์เฟรม M5
-
Umfassende Ausschreibungen: ระบบแจ้งเตือนครบวงจร ไม่พลาดทุกจังหวะสำคัญ:
-
Akustische Warnungen: เสียงแจ้งเตือนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
-
Push-Benachrichtigungen: ส่งสัญญาณตรงเข้ามือถือผ่านแอป MT5 (iOS/Android)
-
E-Mail-Benachrichtigungen: ส่งรายละเอียดสัญญาณเข้าอีเมลอัตโนมัติ
-
-
Non-Repaint: สัญญาณมีความเสถียร เมื่อแท่งเทียนจบและลูกศรปรากฏแล้ว จะไม่มีการขยับหรือหายไป
กลยุทธ์การเทรด (Handelsstrategie)
-
การเข้าออเดอร์ (Einstieg): เมื่อปรากฏ ลูกศรสีฟ้า ชี้ขึ้นใต้แท่งเทียน แสดงถึงโอกาสในการเปิดออเดอร์ BUY ตามหลัก Price Action
-
การทำกำไร (Ausstieg): เก็บกำไรตามเป้าหมาย (TP) ที่คุณพอใจ หรือเมื่อราคาถึงแนวต้านสำคัญ
-
การบริหารความเสี่ยง (RM): เราให้สัญญาณที่แม่นยำ แต่คุณต้องมีวินัยในการคุม Losgröße และวางจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ตามความเสี่ยงที่รับได้
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
-
ถาม: สัญญาณมีการรีเพ้นท์ (Repaint) หรือไม่?
-
ตอบ: ไม่ครับ สัญญาณคำนวณจากราคาปิดของแท่งเทียน เมื่อลูกศรปรากฏแล้วจะคงอยู่ที่เดิมตลอดไป
-
-
ถาม: ทำไมถึงมีแค่สัญญาณ BUY?
-
ตอบ: ในเวอร์ชัน 1.26 เราเน้นไปที่วัฏจักรขาขึ้นของทองคำ เพื่อคัดกรองสัญญาณที่ได้เปรียบที่สุด ลดความเสี่ยงจากการเทรดสวนเทรนด์ในตลาดทองคำที่มีความรุนแรง
-
-
ถาม: ต้องใช้กับไทม์เฟรมไหน?
-
ตอบ: แนะนำให้ใช้ที่ M5 เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการ Scalping แต่สามารถใช้ร่วมกับไทม์เฟรมอื่นเพื่อดูแนวโน้มได้
-
คู่มือการติดตั้ง (Installationsanleitung)
-
การติดตั้ง: หลังกดดาวน์โหลดจาก Markt ให้ไปที่หน้าต่าง Navigator > Indikatoren > Markt แล้วลาก Im Sorry Ai Signal ลงบนกราฟทองคำ (XAUUSD) M5
-
การตั้งค่า: ในช่อง Eingänge คุณสามารถเลือกเปิด/ปิดระบบแจ้งเตือน (E-Mail, Ton, Push) ได้ตามต้องการ
-
การรับแจ้งเตือนผ่านมือถือ: ไปที่ Extras > Optionen > Benachrichtigungen แล้วกรอก MetaQuotes ID จากแอป MT5 ในมือถือของคุณเพื่อรับสัญญาณแบบ Echtzeit
ข้อความระลึกถึงความเสี่ยง (Risiko-Haftungsausschluss)
การเทรดทองคำมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน เลเวอเรจอาจส่งผลทั้งด้านบวกและลบต่อพอร์ตของคุณ
-
อินดิเคเตอร์นี้เป็นเพียงเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน
-
ผู้พัฒนา (WinWiFi Robot Series) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเทรด
-
ผลลัพธ์ในอดีตไม่ได้การันตีกำไรในอนาคต
-
ข้อแนะนำ: ควรทดสอบกับ บัญชี Demo อย่างน้อย 2-4 สัปดาห์เพื่อให้เกิดความชำนาญก่อนเริ่มเทรดจริง
ขอขอบคุณที่สนับสนุน WinWiFi Robot Series เรามุ่งมั่นพัฒนาเครื่องมือเพื่อให้การเทรดของคุณง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น!