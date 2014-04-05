Im Sorry Ai Signal

Im Sorry Ai Signal v1.26 - Präzises Gold Scalping für MT5

Verbessern Sie Ihren Handel mit Im Sorry Ai Signal, dem neuesten technischen Indikator aus der WinWiFi Robot Series. Speziell für Gold (XAUUSD) Scalper auf der MetaTrader 5 Plattform entwickelt, vereinfacht dieses Tool komplexe Marktbewegungen in klare, umsetzbare visuelle Signale.

Dieser Indikator wurde mit dem Schwerpunkt auf Price Action innerhalb des M5 (5-Minuten)-Zeitrahmens entwickelt und hilft Händlern, wahrscheinliche Einstiegspunkte im schnelllebigen Goldmarkt zu identifizieren.

Hauptmerkmale

  • Plug & Play Einfachheit: Entwickelt für einfache Anwendung. Folgen Sie einfach den Pfeilen und führen Sie Ihre Trades aus. Es ist keine komplexe Chartanalyse erforderlich.

  • Speziell für Gold: Optimierte Einstellungen speziell für XAUUSD M5, um schnelle Kursbewegungen zu erfassen, ideal für Scalping und binäre Optionen.

  • Visuelle Klarheit: Kontrastreiche Signalpfeile (Blau für Kaufen) sorgen dafür, dass Sie keine Bewegung verpassen.

  • Erweiterte Benachrichtigungssuite: Bleiben Sie mit dem Markt verbunden, auch wenn Sie nicht an Ihrem Schreibtisch sitzen:

    • Akustische Warnungen: Sofortige akustische Benachrichtigungen auf Ihrem Terminal.

    • Push-Benachrichtigungen: Echtzeit-Signalbenachrichtigungen, die direkt an Ihre mobile MT5-App (iOS/Android) gesendet werden.

    • E-Mail-Benachrichtigungen: Automatisierte E-Mail-Benachrichtigungen für jedes neue Signal.

Wie man handelt

  1. Einstieg: Wenn ein blauer, nach oben gerichteter Pfeil erscheint, deutet dies auf eine starke KAUFgelegenheit auf der Grundlage der Price Action hin.

  2. Ausstieg: Sichern Sie Ihre Gewinne auf der Grundlage Ihrer persönlichen Ziele oder wenn der Kurs eine bekannte Widerstandsmarke erreicht.

  3. Risikomanagement: Wir liefern die Signale, Sie sorgen für die Disziplin. Verwalten Sie stets Ihre Losgrößen und verwenden Sie Stop-Loss-Orders entsprechend Ihrer Risikobereitschaft.

Technische Spezifikationen

  • Terminal: MetaTrader 5 (MT5)

  • Empfohlener Vermögenswert: XAUUSD (Gold)

  • Empfohlener Zeitrahmen: M5 (5-Minuten)

  • Strategie-Typ: Scalping / Preisaktion / Trendfolge

Haftungsausschluss: Der Handel mit Forex und Gold birgt ein erhebliches Risiko für Ihr investiertes Kapital. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitte verwenden Sie ein angemessenes Money Management (MM).

Vielen Dank, dass Sie die WinWiFi Robot Series unterstützen. Wir sind bestrebt, Tools zu entwickeln, die den Handel für jedermann zugänglich und effizient machen.


FAQ:

  • Wird er neu gemalt? Nein, die Signale werden auf der Grundlage der Kursentwicklung der geschlossenen Bar berechnet.

  • Kann ich ihn auch für andere Paare verwenden? Es ist zwar für Gold (XAUUSD) optimiert, kann aber auch für volatile Währungspaare wie GBPUSD verwendet werden.

  • Ist es ein Roboter? Nein, dies ist ein manueller Signalindikator, der Sie bei Ihren Handelsentscheidungen unterstützt.


Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Ist das Signal "Non-Repaint"?

A: Ja. Die Signale werden auf der Grundlage der Preisbewegung und der Logik der WinWiFi Robot Series berechnet. Sobald eine Kerze geschlossen ist und der Pfeil erscheint, bleibt er auf dem Chart fixiert.

F: Warum ist der Indikator "Nur KAUFEN"?

A: Die Version 1.26 ist speziell für die zinsbullischen Preisaktionszyklen von Gold optimiert. Indem wir uns auf Kaufsignale konzentrieren, filtern wir risikoreiche Verkäufe im Gegentrend während starker Aufwärtsrallyes bei Gold heraus und verbessern so die Gesamtgewinnrate für Scalper.

F: Welcher Zeitrahmen eignet sich am besten?

A: Der Indikator kann zwar auf jedem Zeitrahmen verwendet werden, ist jedoch für den M5 (5-Minuten)-Chart optimiert. Hier sind die Preisaktionsmuster für Gold für das Scalping am konsistentesten.

F: Funktioniert er mit allen MT5-Brokern?

A: Ja, es ist mit allen Brokern kompatibel, die das Paar XAUUSD (Gold) auf der MetaTrader 5-Plattform anbieten.

F: Kann ich Alarme auf meinem Smartphone empfangen?

A: Auf jeden Fall. Sie müssen lediglich Ihre MetaQuotes-ID in den MT5-Terminaloptionen eingeben. Der Indikator unterstützt Push-Benachrichtigungen, akustische Alarme und E-Mail.

F: Brauche ich einen VPS, um diesen Indikator zu nutzen?

A: Ein VPS ist für einen manuellen Indikator nicht erforderlich. Wenn Sie jedoch 24/5 mobile Benachrichtigungen erhalten möchten, ohne Ihren Computer eingeschaltet zu lassen, wird ein VPS empfohlen.

F: Ist dies ein automatischer Handelsroboter (EA)?

A: Nein, dies ist ein technischer Indikator. Er liefert die Signale, aber der Trader muss die Trades manuell ausführen und das Risiko verwalten.

Unterstützung & Gemeinschaft

Wenn Sie technische Probleme haben oder Hilfe bei der Installation benötigen, kontaktieren Sie uns bitte:

  • Entwickler: Herr Nirundorn Promphao

  • E-Mail: winwifi@gmail.com

  • Serie: WinWiFi-Roboter-Serie


Installations- und Einrichtungsanleitung

Die Einrichtung des Im Sorry Ai Signal ist schnell und einfach. Befolgen Sie diese Schritte, um loszulegen:

Schritt 1: Installation

  1. Kauf/Download: Sobald Sie den Indikator auf dem MQL5 Market erworben haben, öffnen Sie Ihr MetaTrader 5 (MT5) Terminal.

  2. Navigator-Fenster: Öffnen Sie das Navigator-Panel (Strg+N).

  3. Suchen Sie den Indikator: Suchen Sie unter dem Ordner Indicators > Market. Sie werden Im Sorry Ai Signal sehen.

  4. An Chart anhängen: Öffnen Sie ein Gold-Chart (XAUUSD) mit dem Zeitrahmen M5. Ziehen Sie den Indikator per Drag & Drop aus dem Navigator auf den Chart.

Schritt 2: Konfiguration (Eingaben)

Wenn sich das Einstellungsfenster öffnet, gehen Sie auf die Registerkarte "Inputs", um Ihre Alarme anzupassen:

  • Send_Email: Setzen Sie diese Option auf true, wenn Sie die Signale an Ihre E-Mail senden möchten.

  • Akustische_Warnungen: Setzen Sie diese Option auf true, um einen Ton zu hören, wenn ein Signal erscheint.

  • Push_Notifications: Setzen Sie diese Option auf true, um Benachrichtigungen auf Ihrem Mobiltelefon zu erhalten.

Schritt 3: Einrichten von mobilen Alarmen (optional)

Um Signale auf Ihrem iPhone oder Android zu empfangen:

  1. Gehen Sie in Ihrem MT5 Terminal zu Extras > Optionen (Strg+O).

  2. Klicken Sie auf die Registerkarte " Benachrichtigungen ".

  3. Aktivieren Sie das Kästchen "Push-Benachrichtigungen aktivieren".

  4. Geben Sie Ihre MetaQuotes-ID ein (zu finden in Ihrer mobilen MT5-App unter Einstellungen > Nachrichten).

  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Testen", um sicherzustellen, dass Sie die Benachrichtigung erhalten.

Schritt 4: Handel beginnen

  • Warten Sie, bis der blaue Pfeil erscheint.

  • Vergewissern Sie sich, dass das Signal mit Ihrer aktuellen Marktausrichtung übereinstimmt.

  • Führen Sie Ihren Handel aus und steuern Sie Ihr Risiko (Stop Loss und Take Profit).

Empfehlungen für beste Ergebnisse

  • Broker: Verwenden Sie einen ECN-Broker mit niedrigen Spreads für Gold, um eine bessere Scalping-Performance zu erzielen.

  • Timing: Der Indikator funktioniert am besten während der Sitzungen in London und New York, wenn die Liquidität und die Volatilität des Goldes hoch sind.

  • Praxis: Testen Sie die Signale immer zuerst auf einem Demokonto, um sich mit der Signalfrequenz und der Preisbewegung vertraut zu machen.


Risiko-Hinweis

Bitte lesen Sie sorgfältig, bevor Sie dieses Produkt verwenden:

Der Handel mit Gold (XAUUSD) und anderen Finanzinstrumenten auf Marge birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad an Hebelwirkung, der auf dem Markt verfügbar ist, kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten.

  • Keine Finanzberatung: Das Im Sorry Ai Signal ist ein technisches Analyseinstrument, das zur Unterstützung des manuellen Handels entwickelt wurde. Es bietet keine finanzielle Beratung oder garantierte Handelsempfehlungen.

  • Individuelle Verantwortung: Jeder Handel, der auf der Grundlage der von diesem Indikator gelieferten Signale getätigt wird, erfolgt auf eigenes Risiko. Der Entwickler, WinWiFi Robot Series, ist nicht verantwortlich für finanzielle Verluste, die durch die Verwendung dieser Software entstehen.

  • Bisherige Leistung: Die in den Screenshots dargestellte historische Performance und die Backtesting-Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Marktbedingungen ändern sich ständig.

  • Risikomanagement: Es wird dringend empfohlen, dass Sie niemals mit Geld handeln, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren. Verwenden Sie immer einen Stop-Loss und praktizieren Sie ein angemessenes Money-Management (MM) entsprechend Ihrer Kontogröße.

  • Demo-Tests: Wir empfehlen allen Benutzern, den Indikator mindestens 2-4 Wochen lang auf einem Demokonto zu testen, um sein Verhalten und die Signalfrequenz zu verstehen, bevor Sie mit echtem Kapital handeln.

Mit dem Kauf oder der Nutzung des Im Sorry Ai Signals erkennen Sie an, dass Sie diese Risiken verstehen und akzeptieren, die volle Verantwortung für Ihre Handelsergebnisse zu übernehmen.

Abschließende Checkliste für Ihren MQL5-Upload:

  1. Hauptbeschreibung: (Diejenige, die sich auf Gold Scalping M5 konzentriert).

  2. Hauptmerkmale: (Das Alert-System und die Price-Action-Logik).

  3. FAQ: (Fragen zu den Themen "Non-Repaint" und "Buy Only").

  4. Installationsanleitung: (Wie man Push-Benachrichtigungen einrichtet).

  5. Risiko-Haftungsausschluss: (Der Text oben).


Im Sorry Ai Signal v1.26 - สุดยอดเครื่องมือ Scalping ทองคำสำหรับ MT5

ยกระดับการเทรดของคุณด้วย Im Sorry Ai Signal อินดิเคเตอร์ตัวล่าสุดจากทีมพัฒนา WinWiFi Robot Series ที่ถูกออกแบบมาเพื่อนักเทรด ทองคำ (XAUUSD) สาย Scalping บนแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 โดยเฉพาะ

เราเปลี่ยนพฤติกรรมราคา (Price Action) ที่ซับซ้อน ให้กลายเป็นสัญญาณลูกศรที่ดูง่าย แม่นยำ และช่วยให้คุณตัดสินใจเข้าเทรดได้ทันท่วงทีในไทม์เฟรม M5 (5 นาที)

คุณสมบัติเด่น (Hauptmerkmale)

  • Einfach und visuell: ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายที่สุด เพียงเทรดตามลูกศรที่ปรากฏ ไม่ต้องวิเคราะห์กราฟให้ปวดหัว

  • Gold Spezialisiert: ปรับแต่งอัลกอริทึมมาเพื่อคู่ทองคำ (XAUUSD) โดยเฉพาะ เพื่อจับจังหวะการแกว่งตัวในไทม์เฟรม M5

  • Umfassende Ausschreibungen: ระบบแจ้งเตือนครบวงจร ไม่พลาดทุกจังหวะสำคัญ:

    • Akustische Warnungen: เสียงแจ้งเตือนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

    • Push-Benachrichtigungen: ส่งสัญญาณตรงเข้ามือถือผ่านแอป MT5 (iOS/Android)

    • E-Mail-Benachrichtigungen: ส่งรายละเอียดสัญญาณเข้าอีเมลอัตโนมัติ

  • Non-Repaint: สัญญาณมีความเสถียร เมื่อแท่งเทียนจบและลูกศรปรากฏแล้ว จะไม่มีการขยับหรือหายไป

กลยุทธ์การเทรด (Handelsstrategie)

  1. การเข้าออเดอร์ (Einstieg): เมื่อปรากฏ ลูกศรสีฟ้า ชี้ขึ้นใต้แท่งเทียน แสดงถึงโอกาสในการเปิดออเดอร์ BUY ตามหลัก Price Action

  2. การทำกำไร (Ausstieg): เก็บกำไรตามเป้าหมาย (TP) ที่คุณพอใจ หรือเมื่อราคาถึงแนวต้านสำคัญ

  3. การบริหารความเสี่ยง (RM): เราให้สัญญาณที่แม่นยำ แต่คุณต้องมีวินัยในการคุม Losgröße และวางจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ตามความเสี่ยงที่รับได้

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

  • ถาม: สัญญาณมีการรีเพ้นท์ (Repaint) หรือไม่?

    • ตอบ: ไม่ครับ สัญญาณคำนวณจากราคาปิดของแท่งเทียน เมื่อลูกศรปรากฏแล้วจะคงอยู่ที่เดิมตลอดไป

  • ถาม: ทำไมถึงมีแค่สัญญาณ BUY?

    • ตอบ: ในเวอร์ชัน 1.26 เราเน้นไปที่วัฏจักรขาขึ้นของทองคำ เพื่อคัดกรองสัญญาณที่ได้เปรียบที่สุด ลดความเสี่ยงจากการเทรดสวนเทรนด์ในตลาดทองคำที่มีความรุนแรง

  • ถาม: ต้องใช้กับไทม์เฟรมไหน?

    • ตอบ: แนะนำให้ใช้ที่ M5 เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการ Scalping แต่สามารถใช้ร่วมกับไทม์เฟรมอื่นเพื่อดูแนวโน้มได้

คู่มือการติดตั้ง (Installationsanleitung)

  1. การติดตั้ง: หลังกดดาวน์โหลดจาก Markt ให้ไปที่หน้าต่าง Navigator > Indikatoren > Markt แล้วลาก Im Sorry Ai Signal ลงบนกราฟทองคำ (XAUUSD) M5

  2. การตั้งค่า: ในช่อง Eingänge คุณสามารถเลือกเปิด/ปิดระบบแจ้งเตือน (E-Mail, Ton, Push) ได้ตามต้องการ

  3. การรับแจ้งเตือนผ่านมือถือ: ไปที่ Extras > Optionen > Benachrichtigungen แล้วกรอก MetaQuotes ID จากแอป MT5 ในมือถือของคุณเพื่อรับสัญญาณแบบ Echtzeit

ข้อความระลึกถึงความเสี่ยง (Risiko-Haftungsausschluss)

การเทรดทองคำมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน เลเวอเรจอาจส่งผลทั้งด้านบวกและลบต่อพอร์ตของคุณ

  • อินดิเคเตอร์นี้เป็นเพียงเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน

  • ผู้พัฒนา (WinWiFi Robot Series) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเทรด

  • ผลลัพธ์ในอดีตไม่ได้การันตีกำไรในอนาคต

  • ข้อแนะนำ: ควรทดสอบกับ บัญชี Demo อย่างน้อย 2-4 สัปดาห์เพื่อให้เกิดความชำนาญก่อนเริ่มเทรดจริง

ขอขอบคุณที่สนับสนุน WinWiFi Robot Series เรามุ่งมั่นพัฒนาเครื่องมือเพื่อให้การเทรดของคุณง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น!



Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
Holeshot MAX
Carter Kyle Capital Inc.
Experten
Holeshot Max – Ihr ultimativer Handelsbegleiter Holeshot Max ist nicht nur ein weiteres Handelstool; Es handelt sich um einen hochentwickelten Verbündeten, der es Händlern aller Erfahrungsstufen ermöglicht, die Märkte mit Leichtigkeit zu erobern. Holeshot Max basiert auf der leistungsstarken Metatrader 5-Plattform und ist mit einem maßgeschneiderten Aktienverwaltungssystem ausgestattet, das Ihnen die Kontrolle fest in die Hand gibt. Verabschieden Sie sich von Stress und Unsicherheit – mit Hole
Holeshot Max MT5
Carter Kyle Capital Inc.
Experten
Holeshot Max - Ihr ultimativer Trading-Begleiter Holeshot Max ist nicht einfach nur ein weiteres Trading-Tool, sondern ein hochentwickelter Verbündeter, der es Händlern aller Ebenen ermöglicht, die Märkte mit Leichtigkeit zu erobern. Holeshot Max basiert auf der leistungsstarken Metatrader 5-Plattform und ist mit einem benutzerdefinierten Aktienmanagementsystem ausgestattet, das die Kontrolle fest in Ihre Hände legt. Verabschieden Sie sich von Stress und Ungewissheit - mit Holeshot Max können Si
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experten
HMA Scalper Pro EA     ist ein multifunktionaler Trading-Roboter für aktives Trading in den gefragtesten Finanzinstrumenten, darunter beliebte Währungspaare (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), Gold (XAU/USD), Öl (Brent, WTI) und Kryptowährungen (BTC, ETH, LTC und andere). Das Kernstück des Algorithmus ist eine modernisierte Version des Hull Moving Average (HMA), welche im Vergleich zu klassischen gleitenden Durchschnitten klarere Signale liefert. Der Experte reagiert flexibel auf kurz
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Experten
Experte Automatischer und manueller Handel Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen) Visuelles Feld zur Oderöffnung beim manuellen Handel Visuelles F
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indikatoren
Wir stellen den VFI (Volume Flow Indicator) vor - einen Handelsindikator, der die Beziehung zwischen Volumen und Preisbewegung analysiert, um wichtige Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Der Indikator zeigt die Stärke und Richtung des Volumenflusses an und liefert klare Signale über potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Signale werden auf der Grundlage von Nulllinienüberkreuzungen, Überkreuzungen zwischen der VFI-Linie und ihrem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und wenn der
FREE
Pick and Roll
Marta Gonzalez
Experten
Pick and Roll It ist eine sichere automatisierte Software für den Handel mit 28 Paaren gleichzeitig. Pick and Roll It ist für 28 Paare des Forex-Marktes optimiert Die Funktionsweise des Pick and Roll Systems: 1: VORHERIGER TREND 2: KONSOLIDIERUNG 3: UMBRUCH Verwenden Sie diesen Roboter nicht gleichzeitig mit anderen, er ist ein Multi-Value-Roboter und verwaltet daher 28 Paare gleichzeitig. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, den Markt un
MADayLevel
Azamat Mullayanov
Indikatoren
Der einfachste Indikator für den manuellen Handel. Für den komfortablen Handel gibt es auch einen Expert Advisor https://www.mql5.com/ru/market/product/41133. Das Wesen des Indikators: Die Niveaus werden auf der Grundlage des gleitenden Durchschnitts mit der gewählten Periode bei den Preisen High und Low gebildet. Auf der Differenz zwischen High und Low werden die folgenden Levels nach oben und unten gebildet. Wenn ein Balken nicht über die Niveaus hinausgeht, wird er mit einer grünen Markieru
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indikatoren
Der Donchian-Kanal Kanäle gehören zu den beliebtesten Instrumenten der technischen Analyse, da sie dem Analysten visuell die Grenzen aufzeigen, innerhalb derer sich die meisten Kursbewegungen abspielen. Die Nutzer von Kanälen wissen, dass sie jederzeit wertvolle Informationen erhalten können, unabhängig davon, ob sich die Kurse im mittleren Bereich eines Bandes oder nahe an einer der Grenzlinien befinden. Eine der bekanntesten Techniken zur Erforschung dieser Konzepte sind die Bollinger-Bänder
FREE
Martingale Pulse
Md Abdul Manann
5 (1)
Experten
Ihr KOSTENLOSES Multi-Strategie-Trading-Toolkit Hören Sie auf, nach dem perfekten Handelsroboter zu suchen. Martingale Pulse ist ein leistungsstarker All-in-One Expert Advisor, der vier verschiedene Einstiegsstrategien mit institutionellem Risikomanagement und Handelskontrollen kombiniert. Entwickelt als hochwertiges Bildungswerkzeug, wird es der MQL5-Community vollkommen KOSTENLOS angeboten. Nutzen Sie es, um fortgeschrittene Programmierkonzepte zu lernen, Ihre Theorien zu testen oder als robus
FREE
