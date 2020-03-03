LLM Council Expert Trader

Consejo LLM Expert Trader: Sistema de Trading Multi-Agente Potenciado por IA

Revolucione su trading con LLM Council Expert Trader - el Asesor Experto (EA) de vanguardia que aprovecha el poder de los Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) como Claude, GPT y Qwen para tomar decisiones de trading inteligentes y adaptativas. Basado en los principios de Smart Money Concepts (SMC) e Inner Circle Trader (ICT), este EA actúa como un "consejo" de agentes de IA especializados que colaboran para analizar el sesgo del mercado, detectar estructuras, seleccionar estrategias y ejecutar operaciones con precisión. Se acabó el depender de indicadores estáticos - ¡esto es trading dinámico, impulsado por LLM para el mercado moderno!

Características principales:

  • Arquitectura Multi-Agente: Cuatro agentes LLM especializados trabajan en tándem:
    • Agente HTF: Detecta el sesgo del marco temporal superior (por ejemplo, alcista/bajista en H4/H1) utilizando las fases SMC y AMD.
    • Agente deEstructura: Busca en M5 cambios en la estructura del mercado (MSS), rupturas de estructura (BOS), huecos de valor razonable (FVG) y bloques de órdenes.
    • Agente deestrategia: Selecciona o crea de forma adaptativa estrategias personalizadas (por ejemplo, Conservative Breakout, Aggressive Reversal, Momentum Ride) en función del rendimiento y la volatilidad.
    • Agente de ejecución: Valida las entradas con una estricta relación riesgo-recompensa (mín. 1:2), SL/TP dinámicos y comprobaciones del riesgo de la cartera.
  • Gestión avanzada del riesgo: Dimensionamiento dinámico de las posiciones (0,25-2 veces el riesgo base), protección contra caídas (reducción automática del riesgo >5% DD), protección contra pérdidas consecutivas y SL ajustado al diferencial (mín. 20-10000 puntos).
  • Gestión interna de posiciones: Movimientos de equilibrio (al 50% del TP), trailing stops (detrás de estructuras), beneficios parciales (multietapa: 30%/60%), y cierre automático ante señales adversas o inactividad.
  • Integración LLM: Utiliza OpenRouter API para análisis de IA en tiempo real (soporta modelos como Claude-3.5-Sonnet, o1-mini, Qwen-2.5-72B).
  • Soporte de indicadores: Se integra con ICT Concepts, Smart Money Concepts, Liquidity Sweeps, AVPT Volume Profile, y más para la confluencia.

Cómo funciona:

  1. Detección de Sesgos: El Agente HTF analiza D1/H4/H1 para la dirección general (COMPRA/VENTA/NEUTRAL).
  2. Escaneo de Estructura: El Agente de Estructura identifica zonas de entrada en M5 (por ejemplo, retrocesos FVG alineados con el sesgo).
  3. Selección de estrategia: El Agente de Estrategia elige o personaliza un enfoque basado en la volatilidad, el rendimiento reciente (por ejemplo, ultraconservador tras pérdidas) y la estructura.
  4. Validación dela ejecución: El Agente de Ejecución confirma la configuración con comprobaciones R:R y, a continuación, coloca órdenes de mercado/límite/stop.
  5. Gestión continua: Supervisa las posiciones con controles de arrastre, parciales y de invalidación.

Este EA destaca en pares de divisas como USDJPY, GBPUSD (marcos temporales M5-H1) pero se adapta a cualquier símbolo. Es ideal para los retos de la empresa prop, cuentas reales, o backtesting en cuentas demo - con el seguimiento integrado de reducción de los depósitos para el control de riesgo realista.

Rendimiento destacado (a partir de código lógico y pruebas típicas*):

  • Tasa de ganancias: 45-65% (depende de la estrategia).
  • Factor de ganancia: 1,5-2,5+ con estrategias adaptables.
  • Reducción máxima: <15% con protecciones.
  • Eficiencia de la API: Los modelos de bajo coste minimizan los gastos (~0,01-0,05 $ por análisis).

*Los resultados varían según la configuración/mercado. Rentabilidades pasadas ≠ resultados futuros. Prueba a fondo.

Parámetros de entrada:

  • Configuración Multi-Agente:
  • Agente HTF:
    • HTFModel: "anthropic/claude-3.5-sonnet" (modelo LLM).
    • HTFTimeframe1: PERIOD_H4, HTFTimeframe2: PERIOD_H1.
    • HTFMaxTokens: 2000.
  • Agente de estructura:
    • StructureModel: "openai/o3-mini".
    • EstructuraTiempo: PERIOD_M5.
    • EstructuraMaxTokens: 2500.
  • Agente de estrategia:
    • StrategyModel: "qwen/qwen-2.5-72b-instruct".
    • EstrategiaMaxTokens: 1024.
  • Agente de Ejecución:
    • ModeloDeEjecución: "openai/o1".
    • ExecutionMaxTokens: 3000.
    • MinRiskReward: 2.0.
  • Recogida de datos:
    • BarsToSend: 30 (Barras para análisis LLM).
    • MaxIndicadores: 5, MaxBuffersPerIndi: 6, MaxIndicatorValues: 5.
  • Riesgo Dinámico:
    • SpreadMultiplier: 3.0.
    • UseDynamicSL: true, MinSLPoints: 20, MaxSLPoints: 10000.
    • PuntuaciónUtilidadMínima: 0,95.
    • AdjustRiskForSpread: true.
  • Gestión de posiciones:
    • EnableInternalPM: true.
    • BEMoveAtPercent: 50.0 (Punto de equilibrio en % al TP).
    • TrailStartPercent: 60.0, TrailDistancePoints: 30.0, TrailBehindStructure: true.
    • MaxTradeDurationHours: 48, InactivityCloseHours: 8.
    • PartialProfitEnabled: false, PartialClosePercent: 50.0, FirstTPPercent: 50.0.
    • PartialLevels1/2: 30.0/60.0, PartialPercents1/2: 30.0/50.0, TrailSLAfterPartial: true.
    • AutoCloseOnAdverseMSS: true.
    • PMCheckIntervalSecs: 5.
  • Parámetros de negociación:
    • RiskPercent: 2.0.
    • MaxSpreadPoints: 50, SlippagePoints: 30.
    • NúmeroMágico: 126000.
    • MinMinutosEntre: 15.
    • AllowNewTrades: true, AllowPositionMgmt: true, AllowPendingOrders: true.
    • PendingOrderExpiry: 24 (horas).
    • MinModifyPoints: 10.0.
  • Depurar:
    • DebugMode: true, LogFullResponse: false, LogPrompts: true.

Instrucciones de uso:

  1. Establezca su clave API OpenRouter (obtenga una en openrouter.ai - soporta múltiples LLMs).
  2. Descargue cada uno de los siguientes archivos .ex5 de indicadores y guárdelos en \MQL5\Indicators : AVPT_indicator; CRT_Candle_Range_Theory_Indicator;HistoricaPriceProjection; ICT_Concepts; Liquidity Swings; Liquidity Sweep; Multi_Timeframe_Harmony_Index_indicator
  3. Adjunte primero cada uno de los siguientes indicadores a los gráficos M5-H1 (por ejemplo, EURUSD): AVPT_indicator;CRT_Candle_Range_Theory_Indicator;HistoricaPriceProjection;ICT_Concepts;Liquidity Swings;Liquidity Sweep;Multi_Timeframe_Harmony_Index_indicator
  4. Adjunte el EA a los gráficos M5-H1 (por ejemplo, EURUSD). Puede utilizar estos archivos config .set : Forex trading config; Crypto trading config
  5. Supervise los registros de las decisiones del agente y las operaciones de trading.

Paso Obligatorio: Añadir URL en el Terminal

Según la documentación Para utilizar la función WebRequest(), añada la dirección del servidor requerido a la lista de URLs permitidas en la pestaña "Herramientas" de la ventana "Opciones". El puerto del servidor se selecciona automáticamente en función del protocolo especificado: 80 para "http://" y 443 para "https://". La dirección URL que hay que añadir es: https: //openrouter.ai







