Consejo LLM Expert Trader: Sistema de Trading Multi-Agente Potenciado por IA

Revolucione su trading con LLM Council Expert Trader - el Asesor Experto (EA) de vanguardia que aprovecha el poder de los Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) como Claude, GPT y Qwen para tomar decisiones de trading inteligentes y adaptativas. Basado en los principios de Smart Money Concepts (SMC) e Inner Circle Trader (ICT), este EA actúa como un "consejo" de agentes de IA especializados que colaboran para analizar el sesgo del mercado, detectar estructuras, seleccionar estrategias y ejecutar operaciones con precisión. Se acabó el depender de indicadores estáticos - ¡esto es trading dinámico, impulsado por LLM para el mercado moderno!

Características principales:

Agente HTF : Detecta el sesgo del marco temporal superior (por ejemplo, alcista/bajista en H4/H1) utilizando las fases SMC y AMD. Agente de Estructura : Busca en M5 cambios en la estructura del mercado (MSS), rupturas de estructura (BOS), huecos de valor razonable (FVG) y bloques de órdenes. Agente de estrategia : Selecciona o crea de forma adaptativa estrategias personalizadas (por ejemplo, Conservative Breakout, Aggressive Reversal, Momentum Ride) en función del rendimiento y la volatilidad. Agente de ejecución : Valida las entradas con una estricta relación riesgo-recompensa (mín. 1:2), SL/TP dinámicos y comprobaciones del riesgo de la cartera.

: Cuatro agentes LLM especializados trabajan en tándem: Gestión avanzada del riesgo : Dimensionamiento dinámico de las posiciones (0,25-2 veces el riesgo base), protección contra caídas (reducción automática del riesgo >5% DD), protección contra pérdidas consecutivas y SL ajustado al diferencial (mín. 20-10000 puntos).

: Dimensionamiento dinámico de las posiciones (0,25-2 veces el riesgo base), protección contra caídas (reducción automática del riesgo >5% DD), protección contra pérdidas consecutivas y SL ajustado al diferencial (mín. 20-10000 puntos). Gestión interna de posiciones : Movimientos de equilibrio (al 50% del TP), trailing stops (detrás de estructuras), beneficios parciales (multietapa: 30%/60%), y cierre automático ante señales adversas o inactividad.

: Movimientos de equilibrio (al 50% del TP), trailing stops (detrás de estructuras), beneficios parciales (multietapa: 30%/60%), y cierre automático ante señales adversas o inactividad. Integración LLM : Utiliza OpenRouter API para análisis de IA en tiempo real (soporta modelos como Claude-3.5-Sonnet, o1-mini, Qwen-2.5-72B).

: Utiliza OpenRouter API para análisis de IA en tiempo real (soporta modelos como Claude-3.5-Sonnet, o1-mini, Qwen-2.5-72B). Soporte de indicadores: Se integra con ICT Concepts, Smart Money Concepts, Liquidity Sweeps, AVPT Volume Profile, y más para la confluencia.

Cómo funciona:

Detección de Sesgos: El Agente HTF analiza D1/H4/H1 para la dirección general (COMPRA/VENTA/NEUTRAL). Escaneo de Estructura: El Agente de Estructura identifica zonas de entrada en M5 (por ejemplo, retrocesos FVG alineados con el sesgo). Selección de estrategia: El Agente de Estrategia elige o personaliza un enfoque basado en la volatilidad, el rendimiento reciente (por ejemplo, ultraconservador tras pérdidas) y la estructura. Validación dela ejecución: El Agente de Ejecución confirma la configuración con comprobaciones R:R y, a continuación, coloca órdenes de mercado/límite/stop. Gestión continua: Supervisa las posiciones con controles de arrastre, parciales y de invalidación.

Este EA destaca en pares de divisas como USDJPY, GBPUSD (marcos temporales M5-H1) pero se adapta a cualquier símbolo. Es ideal para los retos de la empresa prop, cuentas reales, o backtesting en cuentas demo - con el seguimiento integrado de reducción de los depósitos para el control de riesgo realista.

Rendimiento destacado (a partir de código lógico y pruebas típicas*):

Tasa de ganancias: 45-65% (depende de la estrategia).

Factor de ganancia: 1,5-2,5+ con estrategias adaptables.

Reducción máxima: <15% con protecciones.

Eficiencia de la API: Los modelos de bajo coste minimizan los gastos (~0,01-0,05 $ por análisis).

*Los resultados varían según la configuración/mercado. Rentabilidades pasadas ≠ resultados futuros. Prueba a fondo.

Parámetros de entrada:

Configuración Multi-Agente : OpenRouterURL:"https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions"(punto final de la API). ApiKey: "" (Su clave de API de OpenRouter - obligatoria).

: Agente HTF : HTFModel: "anthropic/claude-3.5-sonnet" (modelo LLM). HTFTimeframe1: PERIOD_H4, HTFTimeframe2: PERIOD_H1. HTFMaxTokens: 2000.

: Agente de estructura : StructureModel: "openai/o3-mini". EstructuraTiempo: PERIOD_M5. EstructuraMaxTokens: 2500.

: Agente de estrategia : StrategyModel: "qwen/qwen-2.5-72b-instruct". EstrategiaMaxTokens: 1024.

: Agente de Ejecución : ModeloDeEjecución: "openai/o1". ExecutionMaxTokens: 3000. MinRiskReward: 2.0.

de : Recogida de datos : BarsToSend: 30 (Barras para análisis LLM). MaxIndicadores: 5, MaxBuffersPerIndi: 6, MaxIndicatorValues: 5.

: Riesgo Dinámico : SpreadMultiplier: 3.0. UseDynamicSL: true, MinSLPoints: 20, MaxSLPoints: 10000. PuntuaciónUtilidadMínima: 0,95. AdjustRiskForSpread: true.

: Gestión de posiciones : EnableInternalPM: true. BEMoveAtPercent: 50.0 (Punto de equilibrio en % al TP). TrailStartPercent: 60.0, TrailDistancePoints: 30.0, TrailBehindStructure: true. MaxTradeDurationHours: 48, InactivityCloseHours: 8. PartialProfitEnabled: false, PartialClosePercent: 50.0, FirstTPPercent: 50.0. PartialLevels1/2: 30.0/60.0, PartialPercents1/2: 30.0/50.0, TrailSLAfterPartial: true. AutoCloseOnAdverseMSS: true. PMCheckIntervalSecs: 5.

: Parámetros de negociación : RiskPercent: 2.0. MaxSpreadPoints: 50, SlippagePoints: 30. NúmeroMágico: 126000. MinMinutosEntre: 15. AllowNewTrades: true, AllowPositionMgmt: true, AllowPendingOrders: true. PendingOrderExpiry: 24 (horas). MinModifyPoints: 10.0.

: Depurar : DebugMode: true, LogFullResponse: false, LogPrompts: true.

:

Instrucciones de uso:

Paso Obligatorio: Añadir URL en el Terminal

Según la documentación Para utilizar la función WebRequest(), añada la dirección del servidor requerido a la lista de URLs permitidas en la pestaña "Herramientas" de la ventana "Opciones". El puerto del servidor se selecciona automáticamente en función del protocolo especificado: 80 para "http://" y 443 para "https://". La dirección URL que hay que añadir es: https: //openrouter.ai



















